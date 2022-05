Ante el peligro de riesgos por coronavirus, los chiapanecos debemos ser más responsables

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Entramos los mexicanos, los chiapanecos, a un periodo de mayor peligro de contagio ante la enfermedad del coronavirus. Los próximos días serán más comprometidos, difíciles y peligrosos que -según los expertos en salud pública- arrancó desde ayer lunes 6 y durará hasta el 30 de abril. Nuestra población de Chiapas tendrá que entender que el peligro aumentó y que debemos de asumir con mayor responsabilidad las medidas de prevención. Es nuestra vida la que nos estamos jugando.

Conformen transcurren los días, el fenómeno de la epidemia del COVID-19, empieza a elevarse en sus mediciones a lo largo del territorio nacional, lo que nos viene diciendo que los contagios se están multiplicando más, y que es necesario subir la dosis de exigencia popular para que la población ya no siga saliendo de sus casas, además de asimilar esas recomendaciones preventivas, como es justamente “quedarse en casa”, guardar su sana distancia y lavarse la manos al menos unas 30 veces en todo el día, y que se pueden hacer y enseñar a su familia.

Dicen los expertos epidemiológicos que sí no seguimos con las recomendaciones de prevención que todos los días nos vienen diciendo, la situación se pondría complicado en nuestro país y en las regiones donde no se haga caso, y mucho menos se atienda con prontitud los llamados que se realizan en medio de la emergencia nacional. Los enfermos siguen aumentando y estos días por venir son claves para asumir más conciencia, y que no nos llegue pronto una fase tres –de cuatro que hay- que será ya de pronósticos reservados en materia de salud en todo la República Mexicana.

Nos debemos de cuidar esta semana y la otra que viene, es por el bien de su familia, y recuerde quédese en casa, quédese en casa y su felicidad de vivir estará garantizada en el futuro, la de usted y su familia.

Estos días serán de más riesgo y alarma. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos.

Arrancan operativos disuasivos en la frontera sur, para que la población se guarde

En una bien orquestada estrategia de disuasión, las autoridades municipales de Tapachula, echaron andar este mecanismo social para que la gente no salga a las calles en tiempos de peligro de contagio ante la pandemia del coronavirus. Contingentes con los tres órdenes de gobierno, -federal, estatal y municipal- empezaron desde ayer lunes estos operativos en pleno parque central y en las colonias populares de la ciudad.

A la gente que se encuentra en las calles se les explica que es de suma importancia que no transiten por ellas, por el bien de su salud y sus familias. Se les conmina a que respeten estas recomendaciones de salud, y se les hace ver el peligro en que se encuentran. Son operativos de disuasión poblacional muy bien organizados y que la gente lo va a entender más. Algo que llamo la atención es también que en estos operativos que se están realizando participa el Instituto Nacional de Migración, (INM), y quienes vienen conminando a los extranjeros de color y todo aquel que siga en nuestras calles.

Afortunadamente se entendió que hay mayores riesgos y peligros de salud, si no se les presenta también a los migrantes extranjeros que rebasan los 60 mil hacinados en Tapachula. Preocupa todavía aun, que muchos grupos de extranjeros se resistan a quedarse en sus viviendas, y sobre todo que se van a los lugares de esparcimiento de la ciudad para juntarse entre ellos, lo que invoca más al peligro, y por eso ayer que el INM participaba en esta estrategia de disuasión, la gente lo reconoció. Bien.

Ramírez Aguilar llama a consumir productos locales para apoyar al comercio estatal

El senador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, desde la capital del país, y en medio de la emergencia nacional que se vive en nuestro territorio nacional, llamó a los chiapanecos a consumir lo que se produce en nuestro estado y hacer las compras en establecimientos locales, de esta manera estaríamos apoyando al comercio estatal, que empieza a padecer los estragos económicos a causa de la pandemia por el COVID-19.

Dijo el legislador de Chiapas, que una muestra de solidaridad con el sector comercial, es que todos y cada uno de nosotros nos proveamos con artículos básicos en esta época de Semana Santa y en lo que dura esta contingencia, en las llamadas “tienditas de la esquina”, o los puestos de frutas y verduras, que muchas veces son de cosechas propias del estado.

Y es que, de esta manera, pero sin caer en compras de pánico, aclaró, se podría sostener la economía interna de nuestro estado, toda vez que cuando consumimos lo local, hacemos que la economía que se genera permanezca en nuestra entidad y circule con mayor probabilidad de retornar a nosotros. Así las cosas.

Ingrata la noticia del fallecimiento del Dr. Hernán Betanzos Cano

Lamentable la noticia de fin de semana del fallecimiento del Dr. Hernán Betanzos. Un ser humano extraordinario, que a lo largo de su vida mostró su sensibilidad humana y dentro del ejercicio médico apoyo mucho a los que menos tienen. Un ser humano asombroso que siempre deseaba buenas vibras a sus amigos, pacientes, y en general a la gente que lo saludaba. Un personaje de excelencia que siempre demostró sus ideales y pensamientos en torno a lo que lo rodeaba, muy en especial al ejercicio político, pero siempre con respeto a los que pensaban diferente. Se va un médico fenomenal que entristece su partida, por todo lo que dejó en acciones propositivas en Tapachula y su Costa de Chiapas. Una noticia que duele, que consterna, que sacude, pues tuve la oportunidad de ser su amigo, y de verdad que no podríamos dejar en el tintero las causas humanas que dejó en el mundo el Dr. Hernán Betanzos.

Se ha ido un grande de la solidaridad humana y siempre dela defensa social, en esta frontera sur del país. Como olvidar las pláticas de horas con Rubén Guízar y el Dr. Hernán Betanzos. Un luchador insigne a su manera, pero siempre dentro del sendero del bien y de la bondad. Fue un gran amigo, franco y sincero, a quien no podremos olvidar por muchos años. Descanse en paz mi buen Doctor. Que Dios lo recoja en su santo aposento.

Peligrosa banda delictiva detenida por robo y pandillerismo

Siguiendo dentro de la estrategia del programa y operativo “Frontera segura”, la Fiscalía de Chiapas obtuvo vinculación a proceso en contra de cinco presuntos integrantes de una banda delictiva denominada “Las Mucas” por los delitos de robo con violencia agravado y pandillerismo en Tapachula. Al valorar los datos de prueba expuestos por el Fiscal del Ministerio Público, el Juez de Control decretó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que los imputados permanecerán en prisión por los delitos que se les atribuye.

En el marco del Operativo Frontera Segura que coordina la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, policías desplegaron un operativo de reacción inmediata momentos después de suscitarse un robo en agravio de dos personas en una colonia al norte de Tapachula, logrando la detención de estos delincuentes. El Fiscal del Ministerio Público continúa con el desahogo de las investigaciones pertinentes para establecer si los imputados se encuentran relacionados con otros hechos delictivos cometidos en esta región. En fin.