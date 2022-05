Linotipe@ndo…

Ante inminente alianza del PRD-PAN-PRI-MC, a los “morenos” les tiemblan las corvas

Ahora sí, a los de MORENA que hoy ostentan el poder y que han cumplido con sus promesas y objetivos trazados, que han salido peor que los del pasado, les preocupa, les sorprende, les asusta y les tiemblan las corvas al enterarse de la inminente Coalición PAN, PRI y PRD, inclusive, la posible adhesión del partido de Dante Delgado Movimiento Ciudadano, para competir en el proceso electoral de este 2021, y del siguiente que será presidenciable. Tomando en cuenta que en nuestro país hay 32 entidades federativas, de las cuales, solo 6 están gobernadas por MORENA, en tanto los otros estados están poder de 26 por gobernadores de los partidos antes mencionados, y entre ellos un independiente, lo cual genera temor a los “morenos”. los politólogos, analistas políticos y los que conocen el quehacer político y de procesos electorales saben muy bien que es muy difícil ese panorama con la alianza del PRI-PAN-PRD y MC, aun cuando no imposible ganarle a un Gobernador, por la estructura y los recursos con los que cuentan, y hay que tomar en cuenta que será los gobernadores los que definan la composición de la próxima Cámara de Diputados, sobre todo para equilibrar el presupuesto federal, y es ahí donde la puerca morderá el rabo. Hay que destacar también que en las entidades federativas, gobernados por MORENA las cosas no andan bien porque no han sabido cumplirle a sus gobernados y lejos al contrario han caído en las mismas prácticas que los del pasado, pero con la diferencia de que lo han hecho de manera cínica y vulgar, y eso les vas a restar, es cierto, en la mayoría de las entidades federativas, si bien es cierto MORENA lleva las preferencias sobre las otras opciones, no menos cierto es que sumados los partidos opositores le doblan. Pero como dijera el mismo AMLO, MORENA no es un partido político, es un “movimiento” sin experiencia y sin estructura para organizar una elección, para muestra la propia. Por ello, deben tomar en cuenta que ahora el famoso Peje ya no ira en las boletas, esa es otra atenuante en contra de los Morenos, pero también debe tomar en cuenta que aun cuando apareció en las boletas AMLO, no logro ganar la mayoría en la Cámara de Diputados en 2018, si hoy la tiene es mediante la conversión de diputados de otros partidos posterior a la elección, unos del verde renunciaron para irse a MOENA y así otros remedos de políticos de otros partidos hicieron lo mimos, eso les dio mayoría, no se equivoquen, no se olviden, en política hay memoria. Lo que sí es claro dejar plasmado es que, el ánimo que campea en el electorado es diferente al de la pasada elección presidencial. Hoy en día hay decepción, hay desesperanza, lamentaciones, arrepentimientos, Hay muchos agraviados por el presidente, y gobernadores, periodistas, feministas, desempleados y empresarios que constituyen junto a otros, una fuente de poder innegable. De ahí la frase que surgió a partir de que los de MORENA arribaron al poder, “Estábamos mejor cuando estábamos peor”, por lo que las elecciones del 2021 los de MORENA se las verán negras, y esa alianza eminente del PRI-PAN-PRD y MC, les va a dar muchos dolores de cabezas y sino al tiempo. Aunque si tuvieran capaces operadores e iniciaran una campaña de “operación cicatriz”, con periodistas, líderes sociales, entre otros, otro gallo les cantaría, pero con la cerrazón, estulticia que se han desarrollado júrenlo que estarán construyendo sus propias tumba, y sino al tiempo, sobre todo aquí en nuestra entidad, donde al gobernador lo mantienen engañado y sus ideales y estrategias políticas no están siendo llevadas a cabo fielmente, por el contrario le han jugado su cabecita, le han creado enemigos gratuitos, o enemigos de sus amigos los han convertido en sus enemigos, porque el infantilismo político y la incapacidad de los dizque “operadores políticos” que todo lo arreglan mediante la soberbia, prepotencia, la amenaza, esos son los que pretenden nombrar candidatos para el 2021, carajos, pero bueno cada quien con su cada cual, pero, aguas ahí vine la gran alianza, y después ni llorar es bueno y como dijo el GAY, “Hay Tú” …sin comentarios

REFLEXIONES DEL SENADOR “ERA” …

En la celebración de su cumpleaños hace unos días en su cuenta de Facebook, el senador oriundo de Comitán Eduardo Ramírez Aguilar, hizo unas reflexiones, las cuales con la venia de nuestro director y amigo personal Jerry Toledo, las damos a conocer íntegramente para posteriormente a esas líneas del senador, en este mismo espacio, hacer unas apreciaciones, el texto del senador Eduardo Ramírez dice así, Reflexionando en este día de mi cumpleaños me doy cuenta que lo que más vale del camino son los amigos y amigas que te acompañan. Añade que, En ellos permanece el recuerdo, las anécdotas, las experiencias que te marcan formando un vínculo perdurable más allá del tiempo y las distancias, donde se conserva en la memoria las alegrías y los sinsabores de la vida. Aun así, la vida ha sido y es hermosa. Así dice, A ellos y a los que se van sumando en esta larga carrera, agradezco sus muestras de afecto en este día especial, sus mensajes y sus parabienes. Iré respondiendo uno a uno conforme el tiempo me lo permita. Agrega, Una lección de vida es luchar por defender nuestros ideales, aquellas cosas irreductibles en nuestro pensamiento y corazón, por las que vale la pena alzar la voz y avanzar hacia un nuevo destino guiados por la convicción y la congruencia con uno mismo. Luchar por un mundo justo es una bandera que debemos agitar con valentía, desoyendo los miedos y actuando con el corazón en la mano. Solo así nuestros nombres aspiran a perdurar. Continua, Ramírez Aguilar, Si antes otros lucharon por nosotros, ¿por qué nosotros no luchar por los que vienen? ¡Perseveremos en el anhelo de la justicia! Gracias a Dios, a mi amada familia y a la vida que es al final la oportunidad que la providencia nos brinda para mejorar cada día. ¡Disfrutémosla! Y al final de sus reflexiones acota, ¡Gracias a todas y todos por permitirme ser parte de esta historia!… que bien, bonitas palabras, esas letras, líneas o reflexiones …ver para comentar

LOS DEL VERDE, NOS SUMAMOS AL EXHORTO DEL GOBERNADOR: VALERIA

Luego de hacer un exhorto a la población chiapaneca, para seguir unidos y solidariamente

para privilegiar la paz social en nuestra entidad la diputada local Valeria Santiago Barrientos aseguro que su partido se solidariza, se suma, a la convocatoria que hace el gobernador Rutilio Escandón Cadenas para garantizar elecciones ejemplares, privilegiando siempre la legalidad y el derecho, la dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas, Valeria Santiago Barrientos, hizo un llamado a los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Municipal de Huitiupán a privilegiar la civilidad y la paz social para promover siempre un marco de cordialidad entre los chiapanecos, sumándose al llamado del gobernador Rutilio Escandón Cadenas a garantizar elecciones ejemplares en las que prevalezca la autenticidad y la legitimidad. Santiago Barrientos agrego que ellos también exhortan a todos los nuevos líderes en los municipios para que trabajen con respeto, a las diferentes opiniones de la militancia, al igual -dijo- de otras fuerzas políticas evitando las confrontaciones, para mantener la paz social y la armonía entre los pueblos chiapanecos.

Más adelante subrayo, hay que recordar que nuestro líder moral Manuel Velasco Coello lo ha dicho siempre la lucha no es entre hermanos, la lucha es contra la desigualdad, la marginación, la antidemocracia, el olvido y el abandono, es porque, comento, “El respeto hacia los demás es una de las bases que rigen nuestro instituto político, por lo que debemos siempre actuar con cordura y privilegiando la paz”. En ese sentido la legisladora del verde ecologista en el congreso local añadió, es por eso que no se nos debe olvidar de que siempre debemos privilegiar la unidad y la fraternidad en todo momento, sumándose a todas aquellas acciones que generen gobernabilidad, pues es el camino que logrará llevar a Chiapas hacia el progreso. Por ultimo acoto, hacemos un llamado a toda nuestra militancia y simpatizantes, a toda nuestra gente y estructura para ratificar el compromiso de cerrar filas por la paz y el bienestar de los chiapanecos, de acuerdo con la mística del gobernador Rutilio Escandón Cadenas…sin comentarios

BANORTE TAPACHULA, LA PEOR INSTITUCIÓN BANCARIA…

No cabe duda que las instituciones bancarias sean convertido en caso de egotismo, porque te salen cobrando intereses sobre intereses y nunca acaba uno de pagar y cuando uno logra liquidar un adeudo se hace ojo de hormiga y dan un pésimo servicio, pero en Tapachula la regional de Bancomer cuenta con empleadas toxicas y mediocres como la tal Marleny “N” que nunca está en su oficina solo se la pasa en la calle y lo más absurdo es que cita a los clientes y a la hora de esa cita nunca esta. Clientes de esa pésima institucional bancaria ubicada en la 17ª oriente esquina con novena norte en Tapachula se han quejado porque esa cacatúa empleada de la institución bancaria BANORTE es una mediocre que trae engañada a la gente es por esa razón que algunos clientes que tienen cuentas de cheques, de ahorros y otras, amenazan con irse a otro banco por que la cacatúa Marleny no tiene capacidad de enfrentar a los clientes. Ante esa negligencia, estulticia, tortugues de la mediocre empleada de BANORTE regional Tapachula, los clientes exigen a esa pésima empleada la manden a un curso de relaciones públicas para poder brindar mejor trato a los clientes…Por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK