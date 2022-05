Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Ante llamado oficiales los alcaldes de Chiapas en la 4T con oídos sordos y hasta risa burlona.

No parece haber cambiado algo de la tercera a la cuarta trasformación, el escenario de los Presidentes Municipales que administran los municipios chiapanecos, donde siguen siendo denunciados por su propia población, por su propia gente, por los que confiaron en ellos. Es más, todo el año 2019 y en los meses de enero y febrero, antes que llegara la pandemia del covid 19, fueron constantes los llamados a la reflexión y a la conciencia de la trasparencia pública que hizo el gobernador Rutilio Escandón, a los servidores públicos de Chiapas, para evitar la figura de la corrupción, sin embargo, el fenómeno de denuncias sigue en todo su apogeo.

No se ha visto un cambio de que en esta nueva cuarta trasformación los alcaldes de Chiapas –no todos por supuesto- hayan cambiado su chip y su proceder para ser más trasparentes y limpios, sin embargo, insistimos las informaciones que provienen de los municipios es que sigue la misma chucha en las postales de las pillerías y bribonadas de muchos de estos servidores públicos que no tienen oídos también para los llamados que hace el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es más, podríamos poner en la balanza, que están saliendo más testarudos e intransigentes los alcaldes actuales de esta cuarta trasformación que los de antes, porque no solamente están siendo denunciados por actos de corrupción, sino que no atienden los llamados de las autoridades estatales para redoblar esfuerzos y continuar con las medidas sanitarias para evitar contagios entre su población. Cuantos llamados se han hecho y muchos alcaldes les vale un soberano cacahuate los llamados para responder con responsabilidad a su gente. No hay oídos ni para las recomendaciones sanitarias menos para la corrupción.

Antes de las Fiestas Patrias, el secretario de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, hizo un llamado enérgico y contundente en ocasión de estas fiestas septembrinas para que los alcaldes asumieran su responsabilidad, la alcaldesa de Suchiate Sonia Eloína Hernández Aguilar, festejo el desfile patriótico y hasta baile hizo anunciando ella misma su participación al bailongo, y lejos de llamarla a la decencia y al recato, todavía se daba el lujo de que iba a renunciar a la silla municipal para buscar su reelección. Todo mundo vio a la alcaldesa bailando felizmente no guardando las recomendaciones oficiales.

Por más que se anunció oficialmente el no permitir eventos que aglomeren a la población como ferias, desfiles, fiestas adicionales de los patrones religiosos, los alcaldes no respetan y no hacen caso a los llamados oficiales, hay caso como el de Venustiano Carranza, que celebró al “Santo Patrono” de su pueblo, fue motivo para que se denunciara en la televisión nacional de la enorme irresponsabilidad e ineptitud del alcalde Amando Trujillo Ancheyta, donde además han habido otros menoscabos y fallas como quemar parte de la Presidencia municipal, saqueo a tiendas y agresiones a familiares de funcionarios públicos. No hay oídos de muchos alcaldes para los llamados desde del Palacio Estatal. En Coita, el edil Alfonso Estrada Pérez, la semana antepasada hizo fiestas aglomeradas en plena pandemia y tampoco privó alguna amonestación. Y así hay docena de ellos.

En las últimas 48 horas un video del Papá de la Presidenta Municipal de Tuxtla Chico, Deysi Lizbeth González Aguilar, levantó polémica en las redes sociales porque presumió la compra de una camioneta nueva que supera el 1 millón 400 mil pesos. El señor de nombre Rene González, pudo haberlo comprado de su dinero, pero lo polémico es que desde que entró en funciones la alcaldesa Deysi González, el Papá ha sido señalado de manipular los trabajos en el municipio de Tuxtla Chico, además que son una familia moderada, no con grandes lujos, por sus ingresos, pero esta presunción en el video de esta millonaria camioneta deja mucho que desear, y es para que la Auditoria Superior de Chiapas, investigue de inmediato este tipo de compras sospechosas, que pasan al Ripley político de Chiapas. Una Auditoria Superior muy floja e inactiva para los casos de las denuncias de corrupción.

Hace apenas unos días pobladores del municipio de Acala, exigieron al órgano de Fiscalización y a la Auditoria Superior del Estado, que se aplique la ley de acuerdo al artículo 219 y 220, para que se esclarezca todas las cuentas públicas del ayuntamiento local, además de solicitar se investigue al Presidente Municipal, Rodrigo Trinidad Rosales Franco. La llamada “Pareja Presidencial” de Simojovel, Viridiana Hernández Sánchez y Gilberto Martínez Andrade, ha sido acusado un sinfín de veces y con pruebas de la gente, pero una vez más el silencio oficial de los que tienen la responsabilidad de exigir “cuentas claras” enmudecen. En Frontera Hidalgo, Ever Herrera Ibarra, también ha sido acusado de galopante corrupción, y de no permitir las sanitizaciones en algunos lugares públicos, y lo hace porque hay una regidora que se siente protegida en la capital Tuxtla Gutiérrez, de que va a ser la sustituta de Ever Herrera. Así de ese pelo el ambiente de los tráficos de influencias, hoy en día.

En San Cristóbal de las Casas, con su alcaldesa de MORENA Jerónima Toledo, vive sus peores momentos históricos y los señalamientos de corrupción también al alza como nunca. En esta población de los altos de Chiapas, resulta un caso insólito que el que lleva el poder municipal es el síndico del ayuntamiento, Miguel Ángel De Los Santos Cruz, quien es el poder tras el trono en este municipio donde como nunca el señalamiento público en contra de una omisa alcaldesa que se la están llevando al baile. El síndico municipal también es de MORENA y es el mismo que constantemente critica la presencia de la Guardia Nacional, Ejército y corporaciones policiacas en los 11 municipios que hacen frontera con Guatemala, donde dice que provocará “incertidumbre y temor” entre los habitantes. El diputado local también de MORENA, Juan salvador Camacho, ha sido el propio que ha denunciado a su compañera de partido, y ha pedido también la intervención de la ASE para que realice auditorias en el ayuntamiento local. Nunca había pasado tanta viacrucis en toda su historia este municipio turístico de San Cristóbal de las Casas. Es más, ni siquiera es originaria de ese lugar Jerónima Toledo.

Es increíble e inaudito, que por más que los llaman a la reflexión y meditación, los Presidentes municipales de Chiapas, sigan en las mismas de tomar los dineros del pueblo como si fueran su “feudo particular” y además agregarle ahora no respetar los llamados oficiales sanitarios. Llamados para que trabajen honesta eficientemente van y vienen, y los alcaldes chiapanecos, poco les importa la vigilancia gubernamental, están conscientes que la libraran como se ha hecho en años anteriores de que tienen amarrados con chantajes a “inspectores y vigías” de la Auditoria Superior de Chiapas.

Lo hemos señalado siempre, que uno de los graves problemas que ha existido en Chiapas, desde la época de Pablo Salazar, pasando por Juan Sabines, ha sido la corrupción de los Presidentes Municipales de Chiapas, lo peor es repetir que los alcaldes de Chiapas no solamente son corruptos, sino los convierten en cómplices de la antidemocracia y del dominio electoral, y esto ya es temerario. En fin.