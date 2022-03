Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Aplauden cambio en el hospital regional, se fue el holgazán Omar al covid-19

Trabajadores del hospital regional de Tapachula vieron acertado que el Tío Chemita, el Pelochas tabasqueño haya enviado al inepto y bueno para de Omar Gómez a hacerse cargo de COVID-19 y en su lugar haya dejado de manera interina al galeno Antonio Valiente Chum, toda vez que mientras el Coronavirus, hace estragos en la población, el flamante Omar Gómez, siempre lo hemos señalado –dijeron- por la nula autoridad y sobre todo porque nunca estaba en su lugar en el hospital, es decir no cumplía con sus obligaciones, así continúan los trabajadores comentando a este columnista, mismos que piden el anonimato por temor a ser despedidos agregando que es lamentable que el tío Chemita haya castigado corriendo a varios trabajadores por haberse perdido unos equipos o materiales muy cars y que al inepto Omar lo haya seguido sosteniendo cuando era su responsabilidad de ese inútil mediocre estar pendiente del Hospital regional. trabajadores de ese nosocomio por medio del sindicato hemos estado pidiendo al Tío Chemita el cese de ese mal logrado profesionista, pero, según dicen, sin conceder se ha valido de lagunas amistades influyentes y por esa razón dicen el tabasqueño no lo ha podido poner de puntitas en la calle, el Tío Chemita, ha perdonado al inepto Omar Gómez y se dice por parte de los trabajadores que por su desesperación y temor de ser corrido del cargo por negligente e inepto, y dejar en el abandono, la dirección del hospital, y ante el temor de ser cesado inicio cuando fungía como director de ese nosocomio, una cacería contra los trabajadores no importándole quien se las debía, sino quien se las pagaba, se encargo de hostigar laboralmente al personal medico que lo habían denunciado por sus torpezas y vacío de autoridad. De balde fue el juramento de Hipócrates que hizo el inútil Omar, dijeron, al mismo tiempo de enunciar que, por que no vemos por ningún lado que tenga vocación de doctor, por el contrario, es un holgazán, que solo se le ve vocación por la ambición. Los quejosos subrayaron que haberlo sacado al comité del COVID-19, ojala fuera una estrategia del Tabasqueño para quitárselo de encima y cuando haya pasado la pandemia ya no lo regresen como director del Hospital Regional de Tapachula, por ni hace falta, porque quienes resolvían los problemas cuando ese remedo de doctor estaba al frente del Hospital eran otros y sin Omar Gómez el hospital hoy en día tiene vida, asentaron, así mismo dijeron que demandaron los Trabajadores sindicalizados que ya no regresen como director del hospital al inepto Omar. Así mismo comentaron que varias Enfermeras y personal médico han buscado la forma, los mecanismos de gestión para otorgar apoyos a la población que arriba a ese nosocomio a pedir ayuda médica, sin embargo, como el doctorcito Omar nunca estaba en sus labores todo lo indicaba por la vía de su señora, no se podía hacer la gran cosa, por eso ni falta que hace la que fue…sin comentarios

LOS PIRATAS EN EL TRANSPORTE JUGOSO NEGOCIO…

Trabajadores del volante en su modalidad de taxis, combis colectivas y urbans, señalaron que es necesario que se regularice el autotransporte en toda la entidad y con ello se termine con el transporte "pirata", que en estos últimos meses ha aumentado significativamente bajo la complacencia de las autoridades competentes en ese ramo, lo cual –dijeron- al parecer les representa una minita de oro que les deja jugosas ganancias. Los empleados del volante agregaron que en nuestra entidad en la actualidad el tema del transporte sigue siendo uno de los servicios que más ha sido señalado como pésimo y actualmente con lo del COVID-19, a los pulpos les ha valido madre y han subido el precio del pasaje sin que exista autoridad que los pueda regular y frenar su voracidad, además –afirmaron- el transporte en esta entidad es uno de los peores a nivel nacional, y por si fuera poco el transporte pirata es el que gana cada día mas terreno y todo es propiciado por los mismos pulpos de transporte, bajo la mirada complaciente de las autoridades. Con pretexto banales como el aumento del precio de refacciones y otros incrementos, como el mantenimiento, insumos, y hasta la gasolina, que hoy ya bajo, los transportista subieron el precio del pasaje, esto es poca madre y las autoridades respectivas a ese rubro se hacen de los desentendidos…ver para comentar…