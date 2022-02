Aplazar pagos e incrementos a CFE pide Senador Ramírez

#HASHTAG DE LA SEMANA

#APLAZAR PAGOS E INCREMENTOS A CFE PIDE SENADOR RAMIREZ. De los pocos legisladores que están dando la pelea por Chiapas, es el Senador Eduardo Ramírez Aguilar, el que insiste ante el gobierno federal, para que por la contingencia se suspendan los pagos de la energía eléctrica. Es más, realiza gestiones para que en Chiapas no se aplique el anunciado incremento del 4 por ciento y se de a los chiapanecos, igual trato que a los tabasqueños. En el sur sureste no pueden, ni debe haber mexicanos de primera y de segunda. Sobre todo, por las aportaciones que desde décadas viene realizando Chiapas, de energía eléctrica que se produce en las presas hidroeléctricas de Malpaso, La Angostura, Chicoasén y Peñitas. Los chiapanecos deberían de apoyar estas gestiones del Senador Ramírez.

#SOBREVIVE LA POLITICA DE LA SIMULACION. Una de las características del viejo régimen, era precisamente el de la simulación. Por eso cuando Pemex o CFE anunciaba que la gasolina, el gas y la electricidad no aumentaría, era porque en poco tiempo estos productos tendrían sobre precio. Todavía se recuerda que en el año 2017 cuando se diera el sismo que afectara a buena parte del territorio nacional, el entonces presidente Enrique Peña Nieto con el respaldo del secretario de hacienda salió a decir, que se contaba con el dinero suficiente para atender el desastre. Incluso se habló de que en enero del 2018 se estaría inaugurando un nuevo país. Finalmente, lo que sucediera después es del dominio público. ¿Porqué no decir la verdad? Una situación similar se está viviendo en estos días, cuando en marzo se llegó a decir, que México estaba preparado para enfrentar el coronavirus. Momentos en que todavía no se daba un solo muerto. Se llegó a presumir de que todo el sistema de salud contaba con todo lo necesario para una situación como la que se estaba dando en China, Italia, Estados Unidos, España, Francia y Alemania. Cuando se planteaba que uno de los efectos de la pandemia, sería precisamente el económico, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en una mañanera que había 400 mil millones de pesos para atender los efectos de la pequeña, mediana y gran empresa. ¿Por qué no decir la verdad? ¿Cuál es el negocio?

#UNA CAJITA DE UNIFORMES PARA ATENDER LA PANDEMIA. En Chiapas todavía se recuerda aquella noche en que llegó a las instalaciones del Hospital regional Rafael Pascasio Gamboa, un gran tráiler, para descargar 4 cajas con algunos medicamentos, para demostrar que se estaba dando respuesta a las necesidades de medicamentos. Estas imágenes circularon por el Facebook como una verdadera burla para los pobres demandantes de medicamentos. Igual está sucediendo con los gobiernos de los estados, la mayoría panista y un perredista, que ya decidieron devolver las tres o cuatro cajitas con supuestos uniformes y cubrebocas. Sumamente indignado denunció estos hechos el propio Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán. Es de imaginarse que, con esas cuatro cajitas, que ahora se reconoce que es de material de “otra calidad” que la que se requiere, no se iban a equipar los equipos médicos y de enfermería.

#IMSS DESBORDADO ARRASTRA AL PAISANO ZOE. Todo iba marchando bien en la Dirección General del IMSS, hasta que de pronto esto fue desbordado por el coronavirus. En esta nueva situación, en menos de un mes prácticamente ha sido sepultado políticamente el paisano Zoé Robledo Aburto. Más de alguno llegó a pensar que el maestro Zoé estaría al frente de la coordinación de la estrategia, pero fue superado por López Gattel. No se necesita ser epidemiólogo para operar de manera tan desconcertante una estrategia como la que se está viviendo. López Gattel sigue sin saber cuándo inicio el proceso, cuando estaría en el pico y cuando el país debería de estar saliendo. Se llevó entre las patas al presidente López Obrador, y de paso al maestro Zoé, porque le descompuso feamente a los grupos de médicos, enfermeras, y a los hospitales del IMSS. Exhibiendo que no estaban enterados ni siquiera de cuántos “respiradores” tenían en cada hospital y cuantos estaba ocupados en urgencias. De pronto descubrieron que no contaban con salas de aislamiento, Que los médicos y enfermeras no tenían uniformes de protección. Un verdadero desastre. De tal manera que alguien se ha atrevido a aceptar que en México la red de salud estaba en ruinas. El maestro Zoé de ser un fiel compañero de AMLO por todo el país, ahora solamente sale para intentar explicar lo inexplicable. La verdad es que, si antes los trabajadores no iban al IMSS, ahora menos que se acerquen. Solamente un ciego no quiere ver lo que ha estado pasando al interior del IMSS y el riesgo que está corriendo el personal. Si en el pico de la fase tres, se desbordara una pandemia como la que pronostica López Gattel, los primeros en sumarse a las estadísticas de defunciones serían los trabajadores del IMSS. Sus hospitales ya son zonas de contagio y de propagación del virus.

#OPORTUNAS DISCULPAS DEL DR. JOSE MANUEL CRUZ CASTELLANOS. En el sector salud, fueron muy apreciadas las disculpas que ofreciera el Dr. José Manuel Cruz Castellanos, por lo relacionado a “las taquerías”. Esto hay que recordar que se da en el contexto de una contingencia, que ha puesto bajo presión y mucho estrés a los funcionarios de salud del primer nivel, que seguramente quisieran que una red de salud abandonada por décadas, operara con plena eficiencia. Las carencias y rezagos están presentes. En fin, que es bueno que reculara el titular de salud y reconociera el valor y la importancia de médicos y enfermeras. Que no pueden ser remitidos a trabajar en taquerías. Oportunas las disculpas para todos aquellos que están en primera línea en estos momentos, corriendo todos los riesgos.

#EL IMPRUDENTE ALCALDE DE BOCHIL. De no existir la pandemia y el ambiente de restricciones, la noticia a nivel nacional hubiera sido la del campesino muerto en una localidad de Bochil, como resultado de la imprudencia, de Gildardo Zenteno, Presidente municipal. ¿Cómo es eso de ir a una reunión, a una comunidad, cuando sabe positivamente que desde hace un año lo quieren “secuestrar” para cambiarlo por dinero del COMPLADEN que les quedara a deber el anterior presidente municipal? Se arriesga innecesariamente. Lo secuestran. La Guardia Nacional, a quien ya le mataron a uno de sus agentes en este municipio, sabe lo peligroso que es entrar a las comunidades, pero lo hace y el saldo, es un campesino muerto. Seguramente Gildardo Zenteno no tiene ni la menor idea del problema en el que metiera al gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

#OTRA VEZ EL PREPOTENTE BORRACHIN DE LA CONCORDIA. Después de haberse puesto hasta el gorro de borracho, Miguel Córdova, el “Mike”, presidente municipal de La Concordia se fue a estrellar en contra de un poste de luz. De este lugar fue rescatado a rastras por sus guaruras, que iban igual de borrachos que él. Triste espectáculo el de este borrachín.