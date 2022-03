Apruban Uso Ludico De La Marihuna

#HASHTAG DE LA SEMANA

#APRUEBAN USO LUDICO DE LA MARIHUANA. El Pleno del Senado aprobó este jueves en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, proyecto que envió a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo. El documento fue avalado en lo general con 82 votos, 18 en contra y siete abstenciones; y en lo particular con 72 votos, 13 en contra y dos abstenciones. Para el uso adulto y autoconsumo, se permite sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar, portar, transportar y consumir. Se limita a la cantidad de cuatro plantas de cannabis psicoactivo, las cuales deberán permanecer en la vivienda o casa habitación de quien la consume para su uso personal. Para asociaciones, éstas deberán constituirse con un mínimo de dos y un máximo de 20 integrantes. Entre los fundamentos de los legisladores para impulsar esta ley, destaca el prevenir y combatir las consecuencias del consumo problemático del cannabis psicoactivo, así como contribuir a la reducción de la incidencia delictiva vinculada con el narcotráfico, fomentando la paz, la seguridad y el bienestar. La Secretaría de Salud, a través del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, ejercerá la rectoría sobre la cadena productiva, sus derivados y su consumo. El reglamento establecerá los requisitos que los particulares deberán cubrir para participar en alguna de las actividades de la cadena productiva. Congratulaciones este es el país de libertades que en su momento ha reconocido el panista Gustavo Madero. Ahora a disfrutar de las libertades.

#COMISION DE TRANSPARENCIA CREAN EN EL CONGRESO. La diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas, Valeria Santiago Barrientos, formará parte de la Comisión de Transparencia e información pública del H. Congreso del Estado, luego de que fuera aprobada por unanimidad, la propuesta presentada por la Junta de Coordinación Política. En este sentido, la legisladora estatal del PVEM, indicó que esta comisión tiene por objeto regular los procedimientos internos para garantizar el derecho humano de acceso a la información pública, la clasificación de la información reservada y confidencial, la protección de datos personales en posesión del Congreso del Estado de Chiapas, transparentar la información pública; así como regular el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia.

#OPACIDAD E INTERESES EN LA AUDITORIA FISCAL DEL ESTADO. Todo parece indicar que la opacidad y los intereses particulares están imperando en la persona del Lic. Uriel Estrada Martínez, titular de la Auditoría Fiscal del Estado, al proteger a denuncias que se han presentado en contra de los alcaldes Carlos Morales Vázquez, de Tuxtla Gutiérrez y Juan Antonio Castillejos, de San Fernando el primero por la compra de contenedores con Veolia, y el segundo por pendientes de comprobación. Existen denuncias documentadas por la regidora Adriana Guillén y por la legisladora Ana Laura Basurto. Ambos aseguran que podrán reelegirse, y que el “viento les va a seguir haciendo lo que el viento le hizo a Juárez”. Estrada Martínez está más ocupado con sus consultoras, recolectando dinero para el cochinito del proceso electoral que se avecina, y que afirma “es la comisión que le confiara su amigo”.

#HAYDEE OCAMPO SE CUELGA DE RENE ZUARTH. Si en el pasado se decía que el PRI era rehén de medio mundo, actualmente la que se intenta colgar “hasta como llavero” del dirigente Rubén Zuarth Esquinca, que tiene que estar abusado, es la diputada Haydee Ocampo de la CTM, la princesa consentida. Es del dominio público en el Congreso del Estado y en el PRI, que es lo que es Haydee, es “oreja” del segundo piso de palacio. Es “simplemente palacio”. Zuarth Esquinca no necesita interlocutores, cuando tiene la puerta abierta para dialogar con Ismael Brito Mazariegos. Si así, lo desea, sin distorsiones. Ahora le sale el amor por el PRI, cuando en realidad ni su mamá ni ella representan nada para los trabajadores priistas.

#ROBERTO SERRANO ALTAMIRANO PARA LA CNOP. Con pleno apoyo del comité ejecutivo nacional, Rubén Zuarth Esquinca, habrá de estar en el relevo de la dirigencia del sector popular (CNOP). Liderazgo que ocupará Roberto Serrano Altamirano, para fortalecer y consolidar a los cuadros estatales del priismo.

#CARTASFUERTESDEMORENAMARCELOYJUANSALVADOR. En la reciente visita de Mario Delgado, ha quedado más claro que el agua, que las cartas fuertes para Morena, en el caso de Tuxtla Gutiérrez es Marcelo Toledo Cruz y para San Cristóbal de las Casas, Juan Salvador Camacho Velasco. Que no les vayan a querer vender a los tuxtlecos y a los coletos otra historia. Con ellos está el aprecio y la simpatía de la dirigencia nacional que encabeza Mario Delgado. Esto significa que hay trabajo político de ambos como legisladores, y que esto se está reflejando en el interés que han despertado entre la militancia de Morena. Delgado los apapacho y los empoderó en su visita por San Cristóbal.

#IRREGULARIDADES EN LA CMIC Y LA COMISION DE CAMINOS. – El presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Chiapas, Francisco Gutiérrez Grajales, es investigado por el Comité de Honor y Justicia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de la entidad por respaldar, presuntas irregularidades en la asignación de una obra por parte de la Comisión Estatal de Caminos (CEC). “Un grupo de empresarios de la construcción, manifestaron su descontento por la poca transparencia en el proceso de asignación de obra en la Comisión Estatal de Caminos, en una entrevista señalé que, para ayudar al gobernador del estado, no necesitamos que se conduzcan de esa manera”. Sin embargo, el presidente de la CMIC, sin apoyar a su propio gremio, salió a desmentir esta postura, diciendo que los procesos de la Comisión Estatal de Caminos eran transparentes, sin escuchar las demandas del gremio de la construcción chiapaneca. “Hay una manifestación clara de un probable conflicto de interés, pero desconocemos cuales son las razones por las que nuestro compañero, presidente de CMIC en ese sentido en algo que no es muy transparente”. El consejo Consultivo de expresidentes del CCE, fueron quienes tomaron la decisión de pedirle a Francisco Gutiérrez Grajales, deje el cargo y poner a un sucesor, mientras se hacen las investigaciones del porque no respaldó a su gremio y sí a la CEC.