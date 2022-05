Ronda Política

Víctor Lara

Aprueban senadores trascendencia de consulta popular para enjuiciar a expresidentes

Ayer en el día dos temas acapararon la atención pública del país, por un lado la Sesión del Senado a efecto de discutir y aprobar el dictamen referente a la trascendencia de la solicitud de Consulta Popular para enjuiciar a expresidentes y la convocatoria de la misma y la audiencia del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna en EEUU.

En reunión extraordinaria, la Comisión de Gobernación del Senado, que preside la senadora Mónica Fernández Balboa, discutió y aprobó el dictamen referente a la trascendencia de la solicitud de Consulta Popular para enjuiciar a expresidentes y la convocatoria de la misma.

La resolución presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara constitucional la materia de la Consulta Popular solicitada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para enjuiciar a expresidentes por presuntos actos de corrupción.

La pregunta aprobada por el Pleno de la Corte es la siguiente: ‘¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?»

Cabe recordar que la pregunta emitida por la SCJN es inapelable, por lo que a este grupo de trabajo sólo le correspondió decidir si el tema era de trascendencia nacional y emitir la convocatoria, en caso de ser aprobado el dictamen.

En la discusión, cada bancada presentó sus consideraciones y se dio el debate unos a favor y otros en contra.

El senador Chiapaneco Noé Fernando Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano, aseveró que la materia de la consulta era evidentemente inconstitucional del mismo modo que la pregunta, la cual fue reelaborada por la Corte. Afirmó que su bancada no es cómplice de la corrupción, por lo que consideró que llevar a consulta la justica no debería ser una opción.

Salomón Jara Cruz, senador de la mayoría legislativa, recordó que no está a debate la constitucionalidad, sino la trascendencia, lo cual cumple pues le incumbe a la mayor parte del territorio y la ciudadanía. Asimismo, señaló que la SCJN demostró que es posible estar a la altura de la realidad social. El acceso a la justicia es un derecho, no un privilegio, apuntó.

En su participación, la senadora Claudia Edith Anaya Mota, de la bancada del PRI, aseveró que el dictamen entregado por la Corte se sustenta en la pregunta original, no en la que aprobaron, por lo que el dictamen debería modificarse. Además, la legisladora indicó que la materia no tiene trascendencia nacional.

La senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del PAN, afirmó que la consulta es otro caso de simulación al que el Senado no debería prestarse pues tienen muchos asuntos más relevantes que atender. Puntualizó que la justicia no se pregunta, ya que no es necesario pedirle a nadie su opinión, simplemente acudir a presentar la denuncia correspondiente. No generemos este tipo de farsas mediáticas, acotó.

En su participación, la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, de Morena, acusó a la oposición de desvirtuar el debate, ya que el dictamen contiene toda la argumentación requerida. En este sentido, dijo que no necesitan los fundamentos de una ministra o ministro para emitir su voto. El pueblo de México quiere justicia, quiere hablar y está en su derecho, apuntó.

Jesusa Rodríguez Ramírez, senadora de Morena, dijo que, anteriormente, existía un país repleto de corrupción, impunidad y simulación, por lo que ahora que empieza a transformarse el país, quienes no quieren una democracia participativa están en contra de este tipo de decisiones. No puede haber nada más trascendente para el país que esta consulta popular, acotó.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, remitió el dictamen a la Mesa Directiva de la Cámara Alta, quien lo someterá al Pleno para su aprobación, para la cual necesita mayoría simple.

Y en EEUU En una atropellada audiencia celebrada de manera virtual este miércoles, el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se declaró ante la justicia estadounidense no culpable por las acusaciones de narcotráfico en su contra.

La audiencia del ex funcionario de la Administración de Felipe Calderón inició con tropiezos y fue suspendida durante varios minutos, luego de que la prensa mexicana no atendiera los llamados para guardar silencio del juez Brian Cogan, encargado del caso.

Sin embargo, procedió con la lectura a García Luna de la actualización de su acusación en Estados Unidos, que añade el cargo de pertenencia a una empresa criminal desde enero de 2001 con seis agravantes por distribución de alrededor de 53 mil kilogramos de cocaína, a los cuatro delitos imputados anteriormente (tres por narcotráfico y uno por falsedad declaratoria).

El ex secretario de Seguridad Pública se declaró no culpable de los cinco delitos de los que se le acusa

De ellos, el más grave es el de empresa criminal, pues contempla una pena de por lo menos 20 años de cárcel.

El juez señaló que, como parte de la nueva acusación formal, se pretende incautarle a García Luna dinero y propiedades que él haya obtenido por haber distribuido el narcótico en Estados Unidos.

Cogan pidió a los periodistas mexicanos, quienes hablaban en español, que silenciaran sus micrófonos, pues estaban interfiriendo con la audiencia.

De acuerdo con varios reportes, desde el inicio se oían emisoras radiales mexicanas transmitiendo en vivo, periodistas que en español decían estar en las puertas de la corte de Nueva York diciendo información falsa sobre el procedimiento, y varios gritos y comentarios.

El juez Cogan aguantó por espacio de 10 minutos el escándalo generado por decenas de personas que se habían conectado para escuchar el proceso judicial, tras conseguir el teléfono y código de conexión por su difusión en las redes sociales.

“He pedido a la prensa mexicana repetidamente que dejen de hablar en esta llamada”, dijo Cogan.

“Si no puedo continuar pararé esta llamada y emplazaré (la audiencia) para más tarde”, amenazó el juez, en una advertencia que no surtió el efecto esperado.

Y, aunque la asistente del juez intentó silenciar todas las líneas que no fueran las del juez, los fiscales, los abogados defensores y la intérprete que traducía para García Luna, desistió y Cogan decidió cancelar la audiencia.

Alguien, molesto por la impertinencia de los comunicadores, gritó: “Chinguen a su madre”.

Poco después, se anunció la reanudación de la sesión. Tras la declaración de no culpable, se fijó nueva fecha de audiencia para el 07 de diciembre a las 10:30 horas del Este de EU.

Ante la renovación de la dirigencia en Morena Mario Delgado lidera encuesta de “Enkoll” de intención de voto para convertirse en el nuevo presidente del partido político.

En la encuesta elaborada por Enkoll, sólo el 45% de los entrevistados conocía que existía una encuesta entre sus militantes y simpatizantes a través de la cual se renovaría la dirigencia del partido político Morena, por otro lado, el 55% no sabía que se elegirá a su próximo presidente o presidenta y al secretario o secretaria general del partido por medio de una encuesta.

En cuanto a la pregunta expresa, ¿Cuál de los siguientes candidatos y candidatas elige usted para que sea el presidente o la presidenta de Morena a nivel nacional?, en preferencia bruta, Mario Delgado obtuvo 20% de intención de voto, Porfirio Meñoz Ledo 15%, Yeidckol Polevnsky Gurwitz 12%, Hilda Díaz Caballero 11% y Adriana Menéndez Romero 9%.

Mientras que el 22% no sabe a quién elegir debido a la falta de campañas para esta elección y el 11% no votaría por ninguno.

Respecto a la misma pregunta, pero en cifras de preferencia efectiva, Mario Delgado continúa a la cabeza con 30%, Porfirio Muñoz Ledo contó con el 23% de intención de voto, Yeidckol Polevnsky Gurwitz con 18%, Hilda Díaz Caballero 15% y Adriana Menéndez Romero 14%.

En conclusión, los intervalos entre el primer y segundo lugar que arroja el ejercicio de Enkoll, no se traslapan, por lo que Mario Delgado se encuentra en un primer lugar contundente.

Esta encuesta de Enkoll fue realizada del 30 de septiembre al 4 de octubre 2020 y levantó 1,562 entrevistas cara a cara en viviendas, levantadas con dispositivos electrónicos replicando el instrumento de recolección (cuestionario) presentando ante el INE por las tres casas encuestadoras insaculadas.

Los encuestados fueron mayores de 18 años y con credencial para votar válida y vigente registrada en la Lista Nominal que se declararan simpatizantes y/o militantes del partido Morena.

Cantado está o lo dura el corrido.

Ayer en redes sociales trascendió una Denuncia ciudadana: Don Víctor buenas noches sería importante que usted publicara en su medio de comunicación, que aquí en Berriozábal tenemos una “Casa Blanca” de un personaje que se ha servido con la cuchara grande, se trata de Jorge Acero, actualmente se desempeña como tesorero del ayuntamiento, que preside Joaquín Zebadua.

Somos testigos que en tan pocos días construyó su casa en el fraccionamiento exclusivo de Berriozábal “Grand Pedregal”

Creemos y tenemos el temor fundado que se construyó con recursos del erario público, por eso hacemos un llamado a la Auditoría Superior del Estado a efecto que realicen auditorías y a la FGE para que hagan las investigaciones de donde proviene su riqueza del Chiapacorceño tesorero en Berriozábal.

Ya basta de corruptos que solo vengan a saquear a nuestro municipio… Gracias Tony Flores.

Hoy será un día muy importante ora la sociedad chiapaneca que está ávida de conocer opiniones y análisis en materia política electoral.

Es grato y desde aquí presento mis felicitaciones a mi amiga Verónica Rodríguez y Felipe Alamilla, quienes inician el programa de Tv por redes “Ruta Política 20 – 21” a Través de la Torre Digital del Diario de Chiapas TV, nuestra casa editorial.

Tendrán invitados de lujo Gerardo Toledo Coutiño Director del Diario de Chiapas, Valeria Santiago Barrientos Presidenta del PVEM y Conrado Cifuentes Astudillo Presidente del Partido Chiapas Unido; suerte y que les vaya muy bien.

Hoy también inicio un proyecto que veré cristalizado con amigos y excelentes periodistas como lo son Brenda Santillán Humberto De La Cruz Ozuna y su servidor Víctor Lara, hoy jueves 08 de octubre será el gran inicio del Programa “En Tres Vistas” el padrino será Jorge Martínez empresario y ex candidato Independiente a la alcaldía de Tuxtla, La cita es en Facebook Live 18:00 Horas a través de la Fanpage “En Tres Vistas”.

Ya le platicaré de la iniciativa de Morena en Chiapas para reducir el presupuesto a los partidos políticos… No se puede perder el placer de saborear el aromático Café Frida, Es un café con certificado orgánico y comercio justo, del Consorcio social del café mexicano AC, informes de venta al 9611964450, pruebe y no se arrepentirá… Bueno pues hasta aquí la ronda, primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

vimalalo@hotmail.com