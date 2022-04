Asesoría legal

Aseguradoras de autos ¿deben desaparecer?

Lic. Julio cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Es un negociazo los seguros de autos, a algún funcionario en su momento habrán sobornado para que fuera Ley en México, lo cierto es que todos aquellos que tienen vehículo tienen que pagar mensual o anualmente una cuota, el dinero se le regala a las aseguradoras de autos, es como jinetear por años el dinero del afore de las personas, el tener un vehículo, camión, tráiler, camioneta, etcétera forzosamente hay que pagar el seguro y tenerlo vigente como si las aseguradoras fueran de gobierno, es un súper negociazo el tener una aseguradora de autos porque mientras no haya siniestros entonces las aseguradoras jinetean sus miles de millones de pesos de todos a su antojo o se lo gastan, así de fácil, es un súper negociazo, todas las personas están cegadas totalmente porque el gobierno les impuso que tener un vehículo tienes que pagar a como dé lugar, cuando hay un choque entre particulares es más fácil que se arreglen entre ellos a tener que perder todo el día esperando a la aseguradora, las aseguradoras del país son reguladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (gobierno), de hecho, este último es un Órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el cual se encarga de supervisar que la operación de los sectores asegurador y afianzador se apegue al marco normativo, en caso de que alguna aseguradora no cumpla con sus servicios usted puede hablar al número 5557247400 y exponer su queja, cuando hay por lo regular algún siniestro de vehículo chico, los ajustadores llegan, levantan el reporte y dependiendo si le ven la cara a su cliente de tonto les hacen ver que a su carro le dan una ajustada pero nada de comprar refacción, entre menos gasten las aseguradoras mejor para ellos y eso, se ponen de acuerdo con el taller autorizado para no comprar piezas a los vehículos y es mejor repararlos, lo que cobra de deducible un taller autorizado por alguna aseguradora es lo mismo que cobra otro taller que no le trabaje a las aseguradoras, este tipo de empresas de seguros cobra bien cada mes lo del seguro de cada auto, pero en los talleres no quieren desembolsar absolutamente nada, una aseguradora gana muchísimo dinero mes tras mes con los cientos de miles de usuarios que tienen convirtiéndolos en empresas millonarias, ellos reciben dinero de miles de usuarios, pero si la mayoría de los usuarios no tienen ningún siniestro entonces no desembolsan absolutamente nada de lo recabado por los usuarios de los seguros, es importante retirar tras un estudio y evaluación a todas las empresas aseguradoras, se le está pidiendo dinero mes tras mes a todos aquellos que tienen autos, jamás se debió haber creado la Ley Sobre el Contrato del Seguro en 1935 cuando Lázaro Cárdenas era presidente de México, bonita herencia le dejó al pueblo de México, estar pagando mes tras mes un seguro de auto que casi nunca se usa, cuando un vehículo tiene un siniestro y se lo llevan al taller nunca lo entregan el día pactado porque los talleres de las aseguradoras no entregan un comprobante donde se comprometen a entregar con certeza tal día el vehículo, siempre es al doble de tiempo haciendo perder más a los dueños de autos por no poder usarlo, cuando es cambiar una pieza del vehículo no lo hacen porque los talleres reciben órdenes de las aseguradoras de que entre menos se gaste mucho mejor aún, solo es darle una raspada, pintada y a entregarse aunque a futuro reboten las consecuencias, porque incluso, cuando las facias salen dañadas los talleres autorizados de las aseguradoras no las cambian prefieren medio repararlas y eso trae problemas a los dueños de autos a futuro, en ocasiones hay aseguradoras que no quieren pagar, pero, uno de sus derechos como asegurado es que la compañía le explique específicamente la razón por la cual le declinan el siniestro, citando obviamente la exclusión en el contrato, hay que recordar que cada póliza de seguro es diferente en función del vehículo, hay daños que las aseguradoras no cubren, aun y con ello, también la PROFECO debe poner más atención en las acciones de las empresas aseguradoras, y es que a veces las personas se equivocan al elegir a una empresa de seguros, las empresas automotrices ni nadie tiene porque imponer a cierta determinada empresa de seguro de autos, la mayoría de la gente que compra su vehículo no dice nada del seguro porque lo que quieren es estrenar y poco les importa el seguro, la mayoría de la gente no evalúa a las empresas para ver cuál es el mejor y se adapte a sus necesidades, al llenar la solicitud hay que tomarse el tiempo para leer cuidadosamente la solicitud y hay que verificar que los datos sean correctos, si algo no está claro en el contrato o tiene alguna duda hay que preguntar, también pueden consultar a la CONDUSEF, de igual manera, es importante que descarguen la Ley Federal de Protección al Consumidor, hay que leer un poco para saber un poco más de sus derechos como consumidores, cuando algún taller autorizado por una aseguradora no cumpla, los consumidores tendrán derecho a la devolución de la cantidad pagada cuando el bien reparado no quede en estado adecuado para su uso, es importante exigirles a los talleres la garantía del vehículo dejado porque las palabras se las lleva el tiempo, varios talleres no quieren entregar ni firmar ningún documento que acredite que hay un plazo de entrega del auto, de cómo va a quedar reparado, cuando no extiende ningún documento los talleres autorizados ellos pueden cambiar todo y entregar el vehículo cuando se les de su regalada gana, porque mientras no haya un documento de por medio no le garantiza que su vehículo va quedar en perfectas condiciones, es importante estudiar y evaluar a las empresas de seguros para saber si pueden o no desparecer, y lo más importante, buscar otras alternativas en caso de siniestros.