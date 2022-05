Letras Desnudas

Mario Caballero

Auditoría Corrupta

La Estafa Maestra se basa, desde luego, en una ejemplar investigación periodística. Los reportajes nos permitieron entender parte de un monstruoso modus operandi en la desaparición de dinero público. Nos mostraron al detalle un pedazo de la realidad pútrida de México.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación fue la primera en haber detectado el desvío por más de 7 mil 670 millones de pesos, de los cuales hasta el momento no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.

Sin equivocación alguna, la Auditoría Superior de la Federación es una de las instituciones del Estado más loables de nuestro tiempo. Su desempeño cuenta con prestigio, credibilidad y con los mejores resultados.

Desde que se decidió convertir a finales de los noventa a la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente del Poder Legislativo, en un órgano que ya no fuera apéndice priista, México contó por primera vez con un verdadero fiscalizador del Presupuesto. Cómo no recordar que, gracias a su mutación, a sus nuevas leyes y procedimientos en materia de fiscalización, la ASF logró que se restituyeran los fondos que se habían otorgado indebidamente en el rescate bancario que estimuló el gobierno de Ernesto Zedillo. Descubrió la corrupción del Fobaproa.

En el paso de los años, la ASF ha reconocido la importancia de poner a disposición de la sociedad información útil, veraz, oportuna, derivada por supuesto de la fiscalización superior, que permita a todas las personas erigirse en coadyuvantes en la vigilancia al ejercicio del poder, asimismo disuadir la incidencia de conductas derivadas en las instituciones públicas.

En otras palabras, sus reportes a partir de la revisión de hechos exhiben las irregularidades y exponen los nombres de las personas, empresas y dependencias involucradas. Así, ciudadanos y periodistas pueden indagar por cuenta propia más sobre esas compañías y organismos públicos señalados, buscarlos en su localidad, revisar si no tienen reportes en el SAT, averiguar quiénes son sus dueños o titulares, ver si se repiten en diferentes hechos o estados de la República, etcétera.

Esos reportes hicieron posible reportajes y seguimientos periodísticos de múltiples abusos en los recursos públicos, entre ellos la Estafa Maestra, que sólo es una muestra de las muchas investigaciones que los periodistas pudieron hacer con la ayuda de los hallazgos anuales de la ASF, a la que por cierto cada vez se le fueron dando más atribuciones, entre ellas la de realizar investigaciones a partir de denuncias de los ciudadanos.

Si nuestro país es un país con alto grado de impunidad no es porque no se haya investigado la corrupción o por falta de evidencia, sino por falta de voluntad política. Los gobernantes en su momento optaron mejor por el silencio, el ocultamiento de las pruebas y no llamar a nadie a la rendición de cuentas.

Eso último queda confirmado con lo que escribió Juan Manuel Portal, anterior auditor superior, ante los reportajes de la Estafa Maestra: “Durante cinco años consecutivos la ASF ha observado que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal adjudican a instituciones públicas, contratos o convenios para la prestación de servicios sin realizar licitación pública… La ASF ha presentado diversas denuncias de hechos ante las autoridades competentes. No se han obtenido resultados tangibles, y se ha propiciado la reincidencia de este tipo de contrataciones”.

En fin, la ASF se convirtió en una institución confiable, que nunca se prestó a los caprichos del Ejecutivo.

En contraste, ¿qué confianza podemos tener en su similar en Chiapas, donde los escándalos de corrupción, tráfico de influencias y extorsión salpican a varios jefes de departamento, mandos medios y hasta al mismísimo titular?

CORRUPCIÓN Y LUJOS

El nombramiento de José Uriel Estrada Martínez como auditor superior del estado fue aprobado la madrugada del 31 de diciembre de 2018 por el Congreso de Chiapas. Con ello los diputados locales dieron su aprobación para que un abogado de mala reputación se encargara de vigilar el uso de los dineros de los chiapanecos sin tener la más mínima noción en fiscalización de recursos públicos. Pusieron como guardián del gasto público a un expresidiario que fue detenido en 2006 por el caso de la tortura y ejecución extrajudicial del líder campesino Reyes Penagos Martínez.

Hace tiempo que el “auditor superior” del estado es señalado de extorsionar a los presidentes municipales. Al respecto, se dice que tiene dos fórmulas para doblegarlos. La primera se refiere a que envía emisarios de su confianza a hablar con los alcaldes con el objetivo de ofrecerles los servicios de asesoría administrativa y contable de diversos despachos, “para que todo salga bien y no haya ningún problema con la Cuenta Pública”.

La segunda considera un poco de más esfuerzo, pero las ganancias son mayores. Se cuenta que manda a sus auditores a recabar evidencias de hechos que presumen irregularidades en el manejo de los recursos. Al obtenerlas, negocia con los ediles no hacer la denuncia correspondiente ante las autoridades a cambio de dinero. Los casos pueden ser por desviación de recursos, obras no realizadas, falta de comprobación del gasto, facturas falsas, abuso de confianza, incluso por acoso sexual.

Hay testimonios de que bajo esa práctica muchos alcaldes mes a mes envían sobres con 300 mil pesos en efectivo para comprar impunidad.

Hay una tercera fórmula, que implica protección. Tal como lo dio a conocer el presidente municipal de Reforma, Herminio Valdez Castillo, quien pasado de copas les dijo a sus compinches que era intocable, que nada les pasaría por haberse embolsado el dinero de la obra pública. “Todo está arreglado. No van a molestarnos, ya me arreglé con el mero mero de la Auditoría Superior”, dijo. Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad.

EN OPOSICIÓN A LA 4T

El 30 de septiembre de 2019, Uriel Estrada Martínez aseguró que la lucha de la Auditoría Superior del Estado contra la corrupción e impunidad es la base para la Cuarta Transformación, pero sus acciones dicen lo contrario.

El complejo esquema de extorsión a los alcaldes, así como los excesos de sus funcionarios, simbolizan una oposición total a los postulados de la 4T. Quien fue designado para cuidar el gasto público, hace trampas y se sienta a contemplar la impunidad. ¡Chao!

yomariocaballero@gmail.com