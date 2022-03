Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Aumenta en Chiapas el precio de la tortilla en pleno año de pandemia peligrosa y fatal

Muy estratégico los del Consejo Nacional de la Tortilla, decidieron que, a partir del 1 de diciembre, -en unos días más- el precio del kilo de tortilla aumentará un peso, ya que los productores de este alimento han denunciado que han tenido que enfrentar diversas alzas en sus operaciones a lo largo del año. Se dijo que, desde el primer bimestre de 2020, antes de que se propagara la pandemia de COVID-19 en México, la industria de la tortilla ya tenía un déficit financiero, aunque en enero de este 2020, le aumentaron un peso al kilo de tortilla y en algunos lugares hasta tres pesos. O sea, un aumento en enero y otro aumento en diciembre que representa el año pandémico, más sufrido humanamente en la historia de México.

Lo curioso es que el Procurador Federal del Consumidor (PROFECO), Ricardo Sheffield, que ha valido un “cero a la izquierda”, en esta cuarta trasformación, desde que asumido la titularidad de este organismo en apoyo a los consumidores; no ha podido con el paquete, y solamente sale los Lunes en “Las mañaneras”, hacerle al payaso con los precios de la gasolinas, porque lo que respecta a los precios de las medicinas durante los meses trágicos de la pandemia, resultó ser un “bruto con causa”, y hasta lo señalaron de que hubo complicidades con las empresas farmacéuticas, pue nunca levanto la voz ante los desmedidos precios de los medicamentos que giraban alrededor dela atención del coronavirus. Ya se acordaron.

La noticia que se dio este martes 24, es el anuncio en Chiapas, de que un peso de incremento recibió el precio del kilogramo de la tortilla, donde a través de una rueda de prensa, los integrantes de Industriales de la Masa y la Tortilla en Chiapas, anunciaron el alza y responsabilizaron del fenómeno inflacionario directamente a las empresas harineras del aumento en el costo de tonelada de este producto. Los empresarios del ramo tortillero acusaron a la empresa Maseca de ser la directa responsable y causante del incremento en el precio de la tortilla, ya que en días pasados les notificó que a partir del primero de diciembre tendría un incremento de 650 pesos la tonelada de este producto. (Sic).

Encabezados por su dirigente estatal, José Ramón Salazar Ballinas, indicaron que desde hace más de un año han reajustado sus ingresos y han mantenido firme el precio de tortilla en 16 pesos ante los recientes incrementos de gas y energía eléctrica, el pago de agua, y salarios, además del pago de refacciones, insumos y demás. Señaló que a raíz de este aviso del incremento se tocaron puertas con los directivos de la empresa en cuestión, pero que desafortunadamente no tuvieron respuesta positiva alguna. (Diario de Chiapas).

Una vez más los funcionarios públicos federales de la PROFECO, han guardado un silencio sepulcral, y han dejado al albedrio que los tortilleros de Chiapas –con o sin razón- asuman su papel como ellos quieren. Lo cierto es que para muchos han tomado esta determinación, sobre todo los que menos tienen como un “golpe a la economía”, sobre todo porque se trata de un año en que las finanzas del país golpearon a los mexicanos y obviamente pasó a traer de corbata al fenómeno comercial. Sin embargo, lo que se observa es que fue el pueblo que sufrió los embates de la pandemia del covid 19, que cambio prácticamente la económica de cada mexicano y chiapaneco.

Lo titubeante del caso, es que la PROFECO, ha sido nula en este gobierno del Presidente López Obrador, y lo observamos en los meses que más peligro representó el coronavirus. Los precios de los medicamentos se fueron hasta el cielo, y hasta el propio producto del oxígeno, alcanzó cantidades excesivas y fuera de contexto social ante una emergencia nacional, y que nunca se escuchó una voz de la PROFECO en Chiapas, que al menos metiera miedo a los abusivos comerciantes de farmacias.

Con tercera o cuarta trasformación la PROFECO vale un soberano cacahuate. El pueblo que se lo coma el chucho. Pura demagogia en las promesas del cambio.

Tribunal Electoral de Chiapas, bajo sospecha pública y enredos no creíbles.

En un acto de presunta omisión, negligencia, imprevisión y hasta de complicidades en función de las responsabilidades públicas que están ante los ojos de los chiapanecos, el Tribunal Electoral de Chiapas (TEECH) determinó por unanimidad de votos revocar el procedimiento ordinario sancionador aprobado por el organismo público local electoral, en contra del alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez. Pese a existir evidencias tangibles y notorias por promocionar su imagen a costa de los recursos públicos del pueblo Tuxtleco, el edil Morales Vázquez, fue exonerado de toda culpa, pese a pruebas fehacientes que datan no solamente de este 2020, sino del año 2019.

Tras nueve meses de esperar una resolución razonada por el cuerpo colegiado, la magistrada presidenta, Celia Sofía de Jesús Ruíz Olvera; y los magistrados, Gilberto de Guzmán Bátiz García; y Angélica Karina Ballinas Alfaro, coincidieron que el procedimiento ordinario sancionador del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, fue omiso por no determinar la fecha en que el funcionario público difundió su imagen y nombre en su informe de labores. (Sic).

Ayer Diario de Chiapas publicó textualmente: “Dentro del proyecto de cuenta presentado por el magistrado de Guzmán Bátiz García, se expuso que para tal asunto el IEPC, no actualizó el elemento temporal, por lo que pasó inadvertido para el organismo jurisdiccional ya “que del análisis de todas y cada una de las constancias que obran en copia certificada del procedimiento ordinario sancionador, que la autoridad responsable sancionó a Carlos Morales Vázquez, porque difundió el informe de labores en su calidad de presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, en redes sociales por más de 46 días, ya que a su decir estuvo promocionando su persona y nombre fuera del término establecido…. “el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, fue omiso en determinar la fecha cierta en que el enjuiciante realizó su informe de labores”.

Hasta ahora el IEPC, ha guardado silencio sobre este tipo de alegato electoral que se lo echaron para abajo, sin embargo hay muchas evidencias publicitarias que a lo largo del 2019 y el 2020, fueron publicadas por Diario de Chiapas, mostrando el pleno ejercicio de ilegalidades que cometió un Ayuntamiento Municipal de Chiapas, sin embargo, el TEECH, tendrá que convencer más, porque se habla de compadrazgos y confabulaciones entre el presidente municipal y magistrados electorales, lo que deja un futuro incierto en credibilidad y transparencia en materia electoral en Chiapas, sobre todo porque el mismo alcalde de Tuxtla Gutiérrez, vociferó hace unas semanas que sería diputado federal por el distrito electoral federal capitalino, y por algo lo dijo, porque estaba plenamente convencido de que el TEECH no lo tocaría ni con el pétalo de una flor.

Un caso insólito, no creíble, inaceptable, alimentando que por una fecha no escrita quedó proscrito un juicio electoral con las evidencias más claras y efectivas que pudiera haber. Un TEECH al que ya no hay que creerle, donde se valdrá de todo. En fin. Allá ellos y su conciencia de no mentir, no robar y no traicionar. Ver para creer.