Aun no hay control en contagios de covid-19, necesario seguir en casa…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

El coronavirus que fue originado en China, hoy ya supera los 21 millones de contagios en todo el mundo, con EEUU a la cabeza en número de infectados, En España, donde se ha vuelto en varias comunidades al uso obligatorio de mascarillas, aunque se mantenga la distancia, el foco está puesto en los rebrotes, y es un país donde los rebrotes están a la orden del día. Bruselas autoriza reorientar 180 millones de cohesión para la respuesta ante el Covid-19, en Catalunya y Navarra. La Comisión Europea ha dado luz verde este jueves a reorientar 180 millones de programas europeos de cohesión para hacer frente al coronavirus en Catalunya y Navarra. Según ha informado Bruselas en un comunicado, los fondos permitirán mejorar la respuesta de las dos comunidades ante la pandemia. La modificación de los programas aumentará temporalmente la tasa de financiación de la UE al 100%, ayudando así a los beneficiarios a superar la escasez de liquidez en la ejecución de sus proyectos. Alemania sigue por encima de los 1.500 contagios y se acerca a los 238.000 en total, Alemania ha registrado este jueves una tasa diaria de contagios superior de nuevo a los 1.500 casos (1.507) de covid-19 y se acerca ya a los 238.000 positivos desde el inicio de la pandemia, en pleno debate entre el Gobierno de Ángela Merkel y las administraciones regionales para coordinar las medidas de contención del coronavirus. Por otro lado, déjame decirte amigo lector que, El Instituto Robert Koch (RKI), la agencia responsable del control de enfermedades infecciosas en Alemania, estima que al menos 237.936 personas se han contagiado, de las cuales casi 212.000 han sido dadas de alta. Al menos 9.285 enfermos han perdido la vida, cinco más que el miércoles. Aquí en nuestra región chiapaneca algunos epidemiólogos señalan que mucha razón tiene el extitular de Salud, José Ramón Narro Robles, cuando dijo que, México aún podría enfrentar un aumento en los contagios por Coronavirus “y vivir cosas que no deseamos”. Podríamos decir y hemos insistido en ese tenor, que lo mismo sucede aquí en Chiapas que de la noche a la mañana nos manda al “Semáforo Naranja”, cuando la situación aún es crítica -dijeron- al mismo tiempo de señalar que, el ex titular de salud federal tiene toda la razón cuando alerta que, podría haber más contagios debido a la irresponsabilidad de la sociedad. Pero sobre todo nosotros -comentaron- la sociedad misma que ha caído en la irresponsabilidad y confianza por el anuncio de que ya estamos en semáforo Naranja. Podríamos decir que, aunado a la irresponsabilidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno, está la confianza y la irresponsabilidad de la sociedad, que ha confundido la reactivación de la economía, con las pachangas, la algarabía y las reuniones sociales, por ello es muy bueno que se haga un exhorto, un llamado de atención a la población para que actué con mayor responsabilidad y atienda las recomendaciones de los expertos, los protocolos de salud, aunque la verdad amigo lector, eso de hablar de profesionales aquí en nuestro estado está en chino puesto que las mismas autoridades han puesto el ejemplo al usar el cubre bocas, como exigirle a la sociedad. Agregan nuestros amigos epidemiólogos que en una videocharla titulada, “Gobierno, Sociedad y el Covid-19”, que se transmitió a través de redes sociales, el ex titular de salud federal Narro Robles, advierte que el Síndrome Respiratorio Agudo Severo, Coronaviridae tipo 2 (SARS-Cov-2, por sus siglas en inglés), es una de las pandemias más peligrosas que haya enfrentado la humanidad en los últimos 70 años, que traerá cambios sociales, políticos y económicos a los que debemos prestar atención, sin embargo, dijeron, la gente y el gobierno no están preparados para enfrentar esta pandemia, solo se han limitado a des-oír, por un lado la sociedad y por el otro las autoridades a mentir e improvisar con cifras y números engañosos. Es por ello que, tiene razón el ex secretario de salud federal cuando determina que la falta de preparación del Estado Mexicano “y una improvisación consecuente que no sirve ante los objetivos prioritarios: cortar la cadena de transmisión, hacer la mayor cantidad de pruebas posible, como lo pidió la OMS en marzo, y una promoción fuerte acerca del uso del cubrebocas”. Sin embrago, pese a todo ello, aquí en Chiapas el nefasto titular de Salud dice que es su “responsabilidad”, usar o no usar el cubrebocas, que poca manera de ver las cosas, o como dijeran en el buen Castellano, que poca madre de funcionario, por esa la sociedad cae en la irresponsabilidad y dan rienda suelta organizando sus reuniones y pachangas. De acuerdo a lo que dice Narro Robles, en la actualidad y a por lo menos siete meses después de haberse declarado la emergencia sanitaria en México, la población tiene “información incompleta, alejada de la realidad y cuenta con pobres opciones para hacer frente al paro de actividades, que ya se traduce en la pérdida de millones de empleos”. Y eso el gobierno no lo ve, Incluso aseguraron que volveremos, No a una “Nueva Normalidad”, sino una “post normalidad” en la que cada individuo deberá hacerse responsable de su salud, valorarla y cuidarla, porque si no lo hace el impacto será colectivo. Hoy en día los encargados de la salud de los mexicanos y chiapanecos son una papa enterrada, por esa razón la pandemia seguirá cobrando más vidas, porque hace falta preparación, y conocimiento para enfrentar ese tipo de situaciones, pero, todos felices porque Chiapas ya lo metieron al semáforo Naranja, cuando la realidad es otra, porque deberíamos permanecer aun en el semáforo rojo, porque lo peor está por venir, acotaron los doctores epidemiólogos. Y no es que uno sea amarillista, pero es una realidad, aún estamos verdes para poder andar por la calle haciendo fiestas y reuniones sociales, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, y el mismo gobierno nos ha dado la razón y hoy en día han declarado que, el inicio de la normalidad o labores podrían darse hasta después del 16 de septiembre, porque, simple y sencillamente los contagios siguen estando a la orden del día, pero no hay peor ciego quien no quiere ver su realidad, por ultimo sobre este tema amigo lector, no crees que sería muy conveniente que se legislara para obligar a la sociedad a usar el cubre bocas…sin comentarios

SALDO BLANCO ANUNCIA LLAVEN, EN DELITOS DE HOMICIDIO DOLOSO…

Luego de informar sobre las acciones más relevantes de la Fiscalía General del Estado (FGE), destacando que en las últimas 24 horas Chiapas registró saldo blanco en los delitos de homicidio doloso y culposo, secuestro y feminicidio, así como la localización de un menor extranjero en la región Soconusco con reporte de sustracción en Estados Unidos, además de la detención de una persona del sexo masculino de nacionalidad salvadoreña en el marco del reforzamiento del Operativo Antipandillas en Tuxtla Gutiérrez, quien contaba con orden de aprehensión vigente en su país de origen por el delito de extorsión agravada, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, adujo que derivado de la suma de esfuerzos con todas las instituciones de seguridad y justicia para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias chiapanecas, en las últimas 24 horas en todo el territorio chiapaneco se registró saldo blanco en los delitos de homicidio doloso y culposo, secuestro y feminicidio…ver para comentar

AGENDA LEGISLATIVA DEL VERDE ENFOCADA A PRIORIDADES SOCIALES: RR…

Los diputados del Grupo Parlamentario del México llevamos a cabo nuestra reunión plenaria previo al inicio del primer periodo de sesiones del tercer año legislativo de la Cámara de Diputados, así lo dio a conocer el legislador federal chiapaneco Roberto Rubio Montejo, al mismo tiempo de señalar que en ese período de sesiones, "cómo Partido Verde, Nuestra agenda legislativa estará enfocada en atender los temas que más preocupan a los mexicanos: la inseguridad, el desempleo, la salud, la educación, la reactivación económica, y el derecho a un medio ambiente sano". Así mismo Rubio Montejo agrego que "Nuestra agenda legislativa estará marcada por los temas que realmente preocupan a la ciudadanía: la inseguridad, el desempleo, la salud, la educación, la reactivación económica y el medio ambiente". Más adelante el legislador chiapaneco agrego que, El desarrollo sostenible siempre ha sido nuestra prioridad, por ello buscaremos establecer en la Constitución que toda persona tiene derecho al acceso a energía suficiente y limpia. De igual forma -dijo- vamos a establecer mecanismos para garantizar el acceso universal a los servicios de agua potable. En ese sentido el diputado federal del Verde ecologista afirmo que en lo referente a la educativo se impulsará la creación de una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 para que a los estudiantes de menores recursos de todos los niveles educativos se les dote de dispositivos electrónicos para que puedan acceder a clases virtuales, especialmente durante la pandemia de COVID-19. En el rubro de salud, trabajaremos para garantizar el acceso universal y oportuno a las vacunas contra el coronavirus de SARS-CoV-2 para todos los mexicanos. Por ultimo adujo que, generaremos los mecanismos que faciliten la reactivación económica, porque la pandemia ha afectado la salud y la economía de las familias mexicanas…bueno, por hoy hasta aquí la dejamos…