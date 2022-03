Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Bajo sospecha construcción del Sistema de Riego y Plantación de Árboles y Ornato

+La construcción municipal está sobre los camellones del libramiento Ángel Albino Corzo.

Sobre el Libramiento “Ángel Albino Corzo”, situado en la parte oriente de la capital, el ayuntamiento municipal de Tuxtla Gutiérrez, sorpresivamente mandó a construir lo que denominó según el anunció de la obra, “Construcción del Sistema de Riego y Plantación de árboles y Ornamentos”, lo que no deja de ser un nombre rimbombante dentro de la estrategia de cambio que presuntamente viene realizando el gobierno municipal de Carlos Morales Vázquez. Según el anunció se están beneficiando a más de 598 mil habitantes de la capital chiapaneca, sin embargo, no señala cuanto es la inversión de la obra, cuando en la mayoría se pergeña los gastos presupuestarios de la obra.

La obra pasa todo lo que fue el CREA, la Zona Militar, tiendas comerciales, hasta llegar a la rotonda de “La Diana Cazadora”. Es una obra que se hizo sobre el camellón, y se trata de jardinerías que fue como lo bautizó el gobierno municipal al principio, sin embargo ahora pomposamente aparece literalmente como “Construcción del Sistema de Riego y Plantación de Árboles y Ornato”, observándose que en efecto este tipo de obra lo empezaron a realizar pequeños grupos de extranjeros que les pagaban el ayuntamiento municipal Tuxtleco, cumpliendo con la consigna de apoyar a los migrantes provenientes de Centroamérica, y que poco se sabe de esto en Tuxtla Gutiérrez, mucho menos de la inversión.

Lo irónico del caso, es que solamente se observan plantitas de ornato que todos los días les echaban agua, sin embargo en las últimas semanas se dejaron de regarlas, probablemente por las lluvias, sin embargo, esto muestra la irresponsabilidad porque son plantitas que ya muchas se echaron a perder, ante la inmensidad luz solar, otras ya fueron arrancadas, y muchas otras no son para sembrarlas en esta clima capitalino, y de árboles no se ve absolutamente nada, pero lo que más extraña es que los anuncios informativos de lámina no dice cuanto se invirtió en presupuesto, lo que deja a los ciudadanos muchas dudas.

Para muchos es una obra suntuosa que cuesta mucho, pero que no fueron las plantas de ornato las que se requerían en estos camellones del libramiento “Ángel Albino Corzo”, pero más allá de las plantas que no son de la región, de presupuestos y que no hay árboles, y que mucho menos es “Construcción de Sistema de Riego”, salvo una mangueras que le pusieron, será bueno saber quién fue el encargado de la construcción o quien fue el adjudicado de estas jardinerías, y eso lo debe de hacer la autoridad municipal porque ya están por todos lados las especulaciones de nueva cuenta con familiares.

Se tiene además que explicarle a la gente porque esa “rimbombancia” de nombre trae mucho tufo de sospecha pública. Así las cosas.

El Presidente López Obrador, se comprometió a reducir el IVA e ISR en zona sur-sureste de México

Este fin de semana el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde Oaxaca, anunció lo que todos los habitantes de la frontera sur querían escuchar, el reducir el Impuesto al Valor agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), promesa que se había hecho en la campaña Presidencial, donde en el norte del país, ya se había logrado esta reducción también por instrucciones Presidenciales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este domingo, que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) bajarán en la zona sur-sureste de México. En su conferencia destacó que en crisis económicas pasadas se rescató a empresas y bancos desde los ingresos obtenidos por la venta de petróleo por lo que, dice, es momento de devolverle a la región un poco de lo que ha aportado al país, aunque el panorama podría ir enfocado también el hecho de que la riqueza de nuestro país, México, siempre se ha concentrado en unos cuantos, y muy pocos son la población privilegiada, hablando de riqueza, bienestar, vida digna, entre otros ‘’privilegios’’ que más de alguno, realmente son derechos humanos de los mexicanos.

López Obrador abundo más en Oaxaca: “Ahora se tiene que equilibrar para que se dé un desarrollo más horizontal y más equitativo, porque también en el sur–sureste es donde desgraciadamente hay más pobreza y más abandono. En Oaxaca se tiene el gran proyecto de comunicar los dos océanos con el proyecto transìsmico, y ya se está trabajando con ese propósito, por ello ya hay inversión pública. Se están rehabilitando las refinerías, además se está ampliando la carretera Istmo- Acayucan”, expresó.

El presidente señaló que es momento de regresar a la región un poco de lo que ha aportado para el desarrollo del país. Además, comentó que también tiene contemplado bajar los impuestos en la región del Istmo a fin de reactivar la economía con los 10 parques que se planea construir, aunque esta acción de compromiso del Presidente AMLO, sin duda vendrá a beneficiar a Chiapas y a la posible industrialización que había quedado proscrito con la desaparición de la Zona Económica Especial y el parque Agroindustrial de Puerto Chiapas y la Zona estrategia de industrias en Tuxtla Gutiérrez, -Ocozocoautla.

Una acción con esta prometedora reducción al IVA y al IRS, podría también llevarnos a lo que trae en las mangas el Presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, de crear una Zona económica Binacional entre México y Guatemala justamente del lado de Chiapas. En fin.

Cae una banda de delincuentes de alta escuela en Puerto Madero.

Los resultados son tangibles con la estrategia del reforzamiento del Operativo Antipandillas que se está llevando a cabo en la entidad, por parte de la Fiscalía General de Chiapas, donde un gran número de delincuentes extranjeros se ha capturado en esta puerta del país, donde están circunscritos varios municipios fronterizos de Chiapas. La detención más notable fue la última en Puerto Madero, donde se detuvieron a cinco delincuentes, se aseguraron estupefacientes y armas de fuego, aunque la mayoría resultaron por esta ocasión ser mexicanos, según las investigaciones se cree que esta banda pudo haber cometido un sinfín de delitos graves en Tapachula, en los últimos meses.

Fue un golpe contundente y habrá que esperar que dicen las investigaciones sobre este grupo delincuencial que se había apoderado de buena parte de esta puerta fronteriza de México, dado todos los enseres delictivos que se encontraron, y que al menos se dedicaban a vender droga en los municipios de Chiapas. Se continúa con el desahogo de las investigaciones pertinentes para establecer si los imputados se encuentran relacionados con otros hechos delictivos cometidos en esta región y determinar su situación jurídica dentro del término constitucional. También participaron elementos de la Policía Especializada, Fiscalía General de la República (FGR), Grupo Táctico de la Fiscalía de Chiapas, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Policía Municipal. Un aseguramiento de personas y estupefacientes que muestran el ambiente delictivo en esta frontera sur de México. Así las cosas.