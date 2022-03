Puntos Fiscales

Bajón del Auditor Superior de la Nación

José Luis León Robles

Twitter: @pepehuicho2578

Muy buenos días distinguidos lectores, como cada semana le traemos los temas relevantes de interés general, y el día de hoy no es la excepción, y es que resulta que hace unos días el Auditor Superior de la Federación informó algunas cantidades que no le parecieron al actual mandatario federal, entre las que destaca que están pendiente por aclarar 98 mil 974.6 millones de pesos de lo que corresponde a la cuenta pública del ejercicio 2019, considerando un probable daño patrimonial de un 44%, y porcentaje restante todavía pudiese ser aclarado por los más de 70 entes públicos que han sido señalados. Otros de los datos que presentó el Auditor Superior de la federación y que puso el dedo del renglón fue el costo cuantificado de la cancelación del aeropuerto de Texcoco en un importe de 331 mil millones de pesos, lo que causó un gran revuelo en noticias nacionales, es decir un impacto mucho mayor al declarado por el presidente de la República Mexicana, lo que sin duda alguna no iba a ser del agrado del actual mandatario, en la cual reviró dichas observaciones argumentando que él tenía otros datos, algo muy recurrente que nos ha tenido acostumbrado, sin embargo puedo señalar que el informe que mostró el auditor me sorprendió de alguna manera en el tenor de que en estos tiempos se necesita de servidores públicos que realmente se comprometan con su encomienda, sin embargo hace algunas horas la Auditoría Superior de la Federación ha reconocido inconsistencias en el informe revelado, una situación muy cuestionable, eso quiere decir que todo el trabajo realizado perdone usted la expresión pero es una porquería, simplemente no sirve de nada más que confundir al pueblo de México, pero a todo ello tenemos que saber quién en el auditor superior de la federación, David Colmenares Páramo es un consultor con muchísimos años de experiencia en temas de la Hacienda Pública, auditoría gubernamental, contraloría interna y diseños de política pública, es decir un hombre muy preparado que realmente sabe de su trabajo por lo que es muy poco probable el gran “error” de su trabajo realizado, y si ese fuera el caso fue un bajón de su trayectoria profesional. Juan Manuel Portal quien también fuera Auditor Superior de la Federación señaló que el actual auditor superior de la federación lo doblaron, siendo la experiencia de este personaje en el que señaló que, si bien hay errores, pero no de esa índole, en lo personal puedo observar muchas cuestiones muy inmersas en la política y dejando el espacio de la duda que efectivamente sean errores que se cometieron y reflejado en el informe, lo más sensato es que renuncie el actual titular de la ASF. Pasando a otro orden de cosas resulta que la Fiscalía General de la Republica ha solicitado el día martes a la Cámara de Diputados el desafuero del Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, nada más ni nada menos por la posible tipicidad del delito de Delincuencia Organizada, defraudación fiscal equiparada así como operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo curioso es que figura una averiguación previa en su contra nada más ni nada menos por la imputación del personaje siniestro E. Lozoya, quien ha resuelto su caso ante la justicia mexicana embarrando a los hoy opositores políticos del actual sexenio, en lo que deberá mostrarse el nexo causal si es que existe en la posible comisión de delito, y que mejor momento de una noticia de esta índole en las proximidades de las elecciones federales que se llevará el mes de julio, será una noticia de alto impacto que estoy completamente seguro incidirá en los electores, pero ante esa acusación se señalan al menos otros políticos entre los que destacan exlegisladores, exsecretario de Estado y adivine quien más, pues su gran rival político llamado Felipe Calderón. Ante este escenario de guerra política no nos queda más que tomar nuestras previsiones en materia económica, y si no me cree como nuestro poder adquisitivo se ha venido mermando tome de ejemplo la ida del súper con su familia, observe unos tickets que haya guardado y compárelo con el actual, verá el aumento de los precios, mi mejor consejo es que ahorre y cuide su dinero, aún falta mucho para poder recuperar nuestro poder adquisitivo.