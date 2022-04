Letras Desnudas

Mario Caballero

Bámaca debe ser investigado

El dirigente de la Sección 7 de la CNTE afirma que no está implicado en ningún acto de corrupción. Ni él ni su equipo de trabajo, dice. No cabe duda, el cinismo permite desplazarse por el mundo sin ninguna vergüenza.

El cinismo es la indiferencia a lo correcto. Es un reproche a los convencionalismos. El cínico no es un ignorante. No desconoce los límites que separan lo correcto de lo incorrecto, se siente libre de cualquier remordimiento cuando tuerce principios en beneficio propio. El líder magisterial lo dice abiertamente: no tiene nada por qué sentirse culpable porque él siempre ha actuado con honestidad y no hay pruebas que digan lo contrario.

Cuando una periodista lo cuestionó sobre las acusaciones de corrupción en su gestión, contestó:

“Me extraña, ¿de qué corrupción me habla? Digo, el ejercicio del cual llevo al frente, el 12 y 13 de octubre de 2017 fue el Congreso donde fui electo por la inmensa mayoría acá en Chiapas, inmensa mayoría votaron por mí. Yo no he tenido otra situación en donde me involucre. Yo no he firmado nada”.

Y cuando le preguntaron si estaría de acuerdo con que se le practicara una auditoría administrativa al Comité Seccional conforme a los lineamientos del IFAI, dijo: “Por supuesto que sí lo haría, pero que sea público, o sea, si hay forma cómo, con el acompañamiento de más personalidades que no tengan nada que ver con el gobierno. Claro que sí”.

La respuesta sería hasta inspiradora si tuviera un gramo de verisimilitud. A decir verdad, tiene gracia la coartada de Pedro Gómez: lo haría con el acompañamiento de más personalidades que no tengan nada que ver con el gobierno. Eso se llama, en buen español, cinismo.

Lo más reprobable es que sumado a eso Gómez Bámaca ha ordenado a los maestros del sector federal a no dar clases en línea.

¿Se imagina cuánto daño está ocasionando esa decisión a la educación de Chiapas? ¿Se imagina lo que esto significa para este estado que ocupa el último lugar en nivel educativo y el primero en analfabetismo? ¿Se imagina los miles de niños y jóvenes chiapanecos que se atrasarán en su formación por el capricho de este personaje?

CORRUPCIÓN Y ENRIQUECIMIENTO

Para empezar, Pedro Gómez Bámaca miente. Hay evidencias de su corrupción, de que los miembros del Comité Ejecutivo de la Sección 7 han obtenido grandes beneficios, de que han abusado del poder para enriquecerse a costa de los docentes, humillando a los docentes, explotándolos, y de las negociaciones que hicieron con los anteriores gobiernos.

Históricamente, el gremio magisterial custodiado por la CNTE ha sido botín político de pequeñas mafias que hicieron de la protesta y las marchas un modus vivendi, un camino fácil hacia el enriquecimiento. Ahí, los maestros son sólo carne de cañón que van a las marchas, a los paros, a los bloqueos bajo coacción, intimidados. Desde el sexenio pasado las manos que mecen la cuna son las del propio Bámaca, Adelfo Alejandro Gómez y las de Alberto Mirón.

Durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero, los líderes de la CNTE, entre ellos Gómez Bámaca, contaron con privilegios y jugosas prebendas políticas. En todo ese sexenio los sediciosos maestros estuvieron callados. No salían a marchar ni grataban consignas porque tenían la boca llena de dinero. Cada mes, en el despacho de Nemesio Ponce Sánchez, exsubsecretario de Gobierno, cobraban sobres de 30, 40, 50 y hasta 60 mil pesos.

La administración de Manuel Velasco Coello se arrodilló ante la Coordinadora. Existen evidencias de que, en los años 2015, 2016 y 2017 depositó a las cuentas bancarias del gremio alrededor de 130 millones 800 mil pesos. Ni Adelfo, ni Bámaca y nadie dio cuenta de ello a las bases.

Ciertamente, Gómez Bámaca fue elegido por una gran mayoría, pero en medio de una elección que estuvo salpicada de irregularidades, intimidaciones a los maestros y un descarado derroche de dinero que sirvió para la compra de voluntades.

Se formó en la beligerante Sección 22 del SNTE en Oaxaca. Su lenguaje es la violencia y el abuso. Es un inmoral que en cada protesta y marcha ha obtenido puestos gubernamentales para su familia y millones de pesos. Como en 2016, cuando días antes de los festejos del Día de la Independencia, se dijo que él y los cabecillas de la CNTE habían recibido 5 millones de pesos por parte de las autoridades estatales para poner fin al plantón de 4 meses en el zócalo de la capital chiapaneca.

Además, es un auténtico cacique que explota la vida de los maestros. Amenaza al gremio con impedirles sus derechos si no salen a marchar y a los paros laborales. Reprime y expulsa de sus centros de trabajo a los profesores que no comparten sus ideas. Controla los préstamos al magisterio a través de convenios con financieras del estado que cobran intereses del 65 hasta el 200 por ciento.

En diciembre de 2018, impidió a un importante grupo de maestros cobrar sus respectivos bonos navideños y aguinaldo. También, se dijo que junto con sus miembros del Comité cobró 278 cheques falsificando firmas, embolsándose algo así como 3 millones 742 mil 939 pesos. Por tal motivo, la Fiscalía de Combate a la Corrupción en el estado integró la carpeta de investigación número 217-101-1301-2019.

A la sazón, ¿cómo se atreve a decir que no es corrupto? Sobre todo, cuando hay testimonios de varios maestros de que es poseedor de residencias, de varias plazas en distintas dependencias para su familia, mismas que obtuvo en las movilizaciones contra la reforma educativa en la administración anterior, y se le conocen varias camionetas de lujo, como dos camionetas CR-V, de la marca Honda, cuyo costo supera el medio millón de pesos cada una.

El año pasado, fue demandado por el delito de usurpación de funciones, fraude y otros ilícitos derivados de los nombramientos que él mismo hizo a algunos de sus agremiados para que ascendieran de categoría o cambiaran de centro de trabajo. Hasta el momento, se le conocen ocho carpetas de investigación en su contra que amparan diversas infracciones.

Algo más. Alberto Mirón, desde que ascendió en el control del sindicato de la mano de Bámaca, se hizo de un rancho ubicado en el ejido Las Tunas, en Chiapa de Corzo, que cuenta con caballerizas, ganado importado, canchas deportivas, árboles frutales y maderables y consiste en varias hectáreas de terreno de cultivo. Un director de escuela dio parte de que en agosto del año pasado compró un paquete de cinco caballos de charrería y de carrera, por el que pagó 110 mil pesos.

VIL CHANTAJE

El rechazo de Pedro Gómez Bámaca a que los maestros de la CNTE impartan clases virtuales no tiene ningún propósito para bien de la educación, es más ni siquiera tiene una propuesta alternativa. Se trata, en pocas palabras, de un vil chantaje.

Lo que realmente busca es presionar al gobierno para que le cedan el manejo de los mil 300 millones de pesos de la Caja de Ahorro de los docentes.

El gobierno del estado debe ser inflexible en cuanto a imponer la legalidad. Pedro Gómez Bámaca tiene que ser investigado por los daños que ha causado en los recursos del magisterio. No puede permitir que este personaje al que no le interesa la educación pública, pues tiene a sus hijos en escuelas privadas, siga enriqueciéndose a costa de la educación de los chiapanecos. ¡Chao!

