Bancos pagarán dinero a sus clientes

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Demasiados fraudes se han llevado a cabo en contra de usuarios bancarios, los bancos en todo México son los que realmente han descuidado el dinero de sus usuarios, se supone que los ahorradores confían en ellos para depositar ahí sus ganancias, pensiones, inversiones, etcétera, pero cuando hay reclamaciones de parte de los usuarios, los bancos no quieren responder y los canalizan a alguna dependencia o que pongan su demanda, en muchas ocasiones no son personas hackers, sino los mismos ejecutivos y ejecutivas quienes sacan el dinero de los usuarios porque en sus manos están los datos de cada uno de los usuarios bancarios y que por cierto sus datos no están protegidos como las instituciones bancarias dicen que ellos no dan datos a nadie, lo mismo pasa con los que van a sacar más de 20 mil pesos en efectivo para hacer probablemente algún pago y necesitan el efectivo, curiosamente y que casualidad que solo a ese usuario esperan afuera de la sucursal para robarle, para que esto suceda se necesita tener un contacto dentro de la misma institución financiera para darles el pitazo a los ladrones y poder robarle a la persona, incluso, han llegado a matar a los usuarios afuera del mismo banco, tanto ejecutivos como ejecutivas de los bancos de todo México no actúan de buena fe, abusando de la confianza que los mismos usuarios les brindan al tener su dinero en el banco, lamentablemente no les logran comprobar que el otro cómplice está trabajando dentro de la institución, puede ser cajero, cajera o encargado de las cajas, porque son los únicos que saben que cliente va a sacar grandes cantidades de dinero, y no solo eso, al cliente lo hacen esperar para darle tiempo a la persona que lo va a asaltar a llegar y esperarlo o esperarla, es muy coincidente cuando alguien saca entre 20 mil y 60 mil y es asaltada únicamente esa persona de una forma violenta ya sea hombre o mujer, los ejecutivos y ejecutivas de los bancos tienen mucho que ver en esos asaltos, los ahorros de las personas desaparecen como por arte de magia, cuando esto sucede, los usuarios afectados ponen su queja o demanda ante la Condusef y otros ni siquiera eso ya que no saben dónde poner su queja o demanda, únicamente se quejan ante el banco el cual los trae para arriba abajo y con tantas vueltas los marean y no les resuelven nada porque a la banca no le conviene, también suele suceder que algunos cajeros retienen el dinero, no se lo dan a la persona y únicamente le dan un ticket como comprobante de que no le dio dinero, pero, hay un problema más grave cuando el dinero es retenido y de paso tampoco el cajero entrega comprobante del dinero retenido porque no hay papel en el cajero, las personas por lo regular acuden a su banco y reclaman el dinero no recogido, la banca actúa de una forma inusual, ya que les dicen que tienen que esperar hasta que el sistema les indique que pasó realmente con ese dinero el cual podría llegar a pasar más de 60 días, e incluso no podría ser reconocido si el cajero no entregó ningún comprobante, ese si serían un grave problema, ya que hay personas que quieren sacar toda su quincena para sus compras de despensa y realizar pagos de servicios o de deudas, algunas personas ponen sus quejas o demandas ante la Condusef, lamentablemente no hay personas debidamente preparadas en esta dependencia para ayudar y despejar dudas de los usuarios financieros, los hacen llenar unos formularios en la Condusef y les dicen que el tiempo de espera es de 45 días como mínimo, es muy larga la espera, sin embargo, en todo ese tiempo los usuarios no pueden accesar a su dinero y el banco lo puede jinetear por al menos 45 días ininterrumpidos, pasando ese tiempo podrían decirle al usuario que su dinero fue recuperado junto con la comisión que el cajero cobró, sin embargo, al menos por esos 45 días el banco debe indemnizar legalmente a los usuarios que el cajero les retenga el dinero hasta por un 6% de comisión y pago de reparación de daños en su persona del usuario financiero, de hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decreta que se debe pagar interés moral y reparación de daños a quienes el cajero les retenga el dinero, así como también a quienes su dinero desaparezca de sus cuentas, la Condusef no tiene siquiera la iniciativa de haber presentado alguna iniciativa donde se proteja auténticamente a los usuarios financieros, operan como si estuvieran de acuerdo con los bancos del país, porque en realidad a quienes se beneficia es a los banqueros no a los usuarios, efectivamente los usuarios tienen derechos, pero no son respetados, al menos ahora ya saben los usuarios financieros que cuando un cajero no les entregue el dinero solicitado pueden levantar su demanda y solicitar ante la Condusef no solo el dinero que no se entregó, sino intereses moratorios y pedir también pago de reparación de daños, ya que cuando esto sucede, lamentablemente los usuarios tienen que pedir prestado dinero y pagar intereses, pero, los usuarios financieros son los únicos afectados por no saber donde y como poner su demanda en contra de la banca, la Condusef regula a los bancos y deben actuar de forma inmediata no lentos como la tortuga, de hecho, hasta parece que la Condusef pertenece a los bancos y no al gobierno, hay quienes dependen únicamente de su salario y no tienen quien les preste dinero y es ahí donde la banca abusa, los bancos asentados en todo nuestro país abusan de los derechos de los usuarios diariamente y no son denunciados, ejecutivos y ejecutivos en muchas ocasiones resultan ser cómplices de ladrones que esperan a sus victimas afuera de los bancos, es importante poner atención en estas fechas decembrinas de que los cajeros no entregan el dinero, incluso, podría decirse que el mismo personal bancario opera de forma irregular al poner en servicio un cajero que únicamente no entregue dinero a los usuarios, si un día como hoy no le entrega el dinero el cajero, entonces su dinero lo verá hasta dentro de 45 días, dudo mucho que las personas que trabajan en la Condusef sepan orientar a los quejosos, lamentablemente tienen trabajando en ese lugar a chamacos recién salidos de preparatoria o universidad y ni siquiera están bien capacitados, no saben sus verdaderas funciones y únicamente hacen perder el tiempo a los usuarios financieros, pero, con el nuevo decreto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo menos que puede hacer la banca es pagar intereses moratorios y reparación de daños, dudo que esto lo sepan los empleados de la Condusef porque no son más que unos ineptos.