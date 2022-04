Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Banderazo de salida en Chiapas al programa de atención domiciliaria COVID-19

En Chiapas se ha implementado un programa a domicilio bajo todos los protocolos de cuidado para los enfermos de coronavirus, donde se brindarán servicios médicos, de enfermería y psicólogos directamente a su cama de su domicilio, evidentemente enfermos que no se reporten como graves. Se trata de avanzar con la atención medica en favor de los pacientes que ha adquirido el letal virus, pero que hay pacientes que lograrán sortear la enfermedad, y que podrán salir de un hospital, pero que seguirán con tratamiento o atención en sus propios domicilios. Si la montaña no viene a uno, uno va a la montaña,

Fue el mandatario estatal Rutilio Escandón Cadenas, quien encabezó el arranque del Programa de Atención Domiciliaria COVID-19, donde refrendó su agradecimiento al personal de salud que todos los días y a todas horas da batalla a esta enfermedad desde la primera trinchera.

En el banderazo de salida a las brigadas, el mandatario señaló que Chiapas cuenta con excelentes recursos humanos, equipos y medicamentos, sin embargo, enfatizó, lo más importante es no enfermarse y prevenir contagios. “En nuestras manos está considerar las indicaciones de higiene y sana distancia, así como no dejarnos llevar por falsas noticias que sólo nos confunden”.

Escandón Cadenas aseguró que el Gobierno del Estado escucha, atiende, reconoce y obedece las recomendaciones de expertos y científicos de la salud, por ello, bajo todos los protocolos de cuidado y capacitación, se implementará este programa humano con el que se busca ayudar de forma más eficaz a la gente que sufre por esta pandemia.

Al respecto, al secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, detalló que, a través de esta estrategia, que se pondrá en marcha inicialmente en Tuxtla Gutiérrez, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Reforma, se atenderá a quienes se encuentren en condiciones estables, brindándoles manejo médico y oxígeno complementario, mediante visitas continuas a fin de verificar su situación clínica.

Es importante señalar que quedo establecido estrictos criterios de selección de candidatos a este tipo de atención; donde una vez definido lo anterior, se trasladarán a sus hogares, donde se garantizara la corresponsabilidad en el cuidado junto con los familiares, a la espera de una recuperación más rápida al sentirse en un entorno amable, disminuyendo la ansiedad de la persona enferma y de sus seres queridos. Excelente programa muy humano.

Se fue la oportunidad con el “Hoy no circula”. “El Fuego amigo” desbarató buenos propósitos de concientización social. Ni modos

Ante el fenómeno de Tuxtla Gutiérrez donde el volumen y tráfico de vehículos es abrumador y muy pesado, por su misma condición geográfica subterránea, pues está enclavada en una abertura o boquete gigantesco territorial, que es donde se encuentra ubicada la capital de Chiapas, la situación es muy grave por la movilidad vehicular y poblacional, y ahora con el problema del coronavirus que esta imparable en toda la ciudad, previendo la multiplicación de los contagios que ha creado pánico entre la sociedad Tuxtleca, se previó que el programa “Hoy no circula” se instalaría en Tuxtla Gutiérrez, pero pudo más la grilla barata, las argucias y patrañas de chismerío, todo amarrado como tamal en un orquestado y dirigido “fuego Amigo”, que contravino esa buena disposición de conciencia social que ha funcionado en otras partes del país, -la misma ciudad de México- dando grandes resultados, pese a que anteriormente no existía una emergencia nacional y sobre todo un fantasma de epidemia de peligro de muerte como del tamaño del coronavirus.

Si de lo que se trata es de salvar vidas en la capital de Chiapas o evitar en demasía los contagios del covid 19 ante una epidemia imparable en la ciudad más importante de Chiapas, se fue la oportunidad de oro, donde la gente ya había aceptado el “Hoy no circula” donde el tráfico vehicular estuviera codificado –regulado- por los números de las placas (par e impar), una regulación por absoluta necesidad de salud pública ante los números graves que viene arrojando Tuxtla Gutiérrez en materia del letal coronavirus. Pero una campaña en redes sociales más enfocado al trabajo del Secretario del Transporte Aquiles Espinoza, que, con una táctica severa, rigurosa, dura, buscaron desdibujar su imagen, advirtiendo que tal programa debía de tener un visto bueno del Consejo General de Salud de Chiapas.

Algo propositivo anda haciendo bien Aquiles Espinoza, porque fueron andanadas de golpes de “Fuego amigo”, donde se utilizaron hasta colegas que 24 horas antes habían reconocido el “Hoy no circula”, porque no había mejor estrategia para la capital chiapaneca que bajarle al tráfico vehicular, con esta medida de la NO circulación, más allá de las medidas complementarias en materia de transporte que comenzaran aplicarse desde este jueves 21 de mayo, donde lo esencial es concientizar a la gente para que evite salir de sus casas y echar andar un mecanismo de “límites” de pasajeros en el transporte de taxis, combis, urvan y microbuses, más allá de horarios nuevos.

No es la primera vez que los francotiradores apuntan al Secretario del Transporte, ya son varias, pero hoy fue muy abierta, que los disparos no se pudieron ocultar de la maleza amiga donde provenían. Hay mucha información que se está colando alrededor donde anda el mandatario estatal, y esto también se aprovecha de maravilla para al ataque y ofensiva de “Fuego amigo”.

Lo insensible es que esta postal de acometidas le pegó duro a un buen programa estratégico para Tuxtla Gutiérrez, como es el “Hoy no circula”. Si faltaba una determinación normativa por parte del sector salud en favor del programa se debió de haber hablado, y no litigarlo en las redes sociales y periodistas. En esencia se perdió un programa que pudo crear más conciencia social que cualquier otro, y de ahí se podía complementar otros. No fue la satanización a Aquiles Espinoza, fue la ignominia y afrenta en contra de un proyecto concientizador clave en estos momentos para la capital de Chiapas, donde el factor vida humana es fundamental para que no siga aumentando el fenómeno angustioso de los contagios del coronavirus que anda desatado en la capital chiapaneca. Así las cosas.

IEPC hace llamado a servidores públicos a respetar la normatividad electoral durante la pandemia por COVID-19

La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, reitera el llamado a los servidores públicos y dependencias de los tres poderes de gobierno, a respetar la normatividad electoral, conforme a las directrices que implican la difusión de propaganda personalizada, durante la pandemia provocada por el virus COVID-19.

Al respecto, la consejera electoral Blanca Estela Parra Chávez, presidenta de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, explicó que dicha publicidad puede constituir una vulneración a los principios que rigen la propaganda gubernamental, o en su caso implicar promoción personalizada, lo cual está expresamente prohibido por la norma electoral. Así las cosas.