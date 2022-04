Puntos Fiscales

Banxico en la mira

José Luis León Robles

Twitter: @pepehuicho2578

Muy buenos días distinguidos lectores, esperando se encuentren tomando las debidas precauciones ante esta pandemia que parece nunca terminar, sin ser alarmista puedo decirles sin temor a equivocarme que de manera preocupante sigue muy alto el ingreso de pacientes en hospitales públicos, pero al final la responsabilidad no recae en el gobierno sino en uno mismo. Retomando el tema de hoy en esta columna en relación a la gran polémica causada en relación a la aprobación de la ley Monreal, es decir la reforma al banco de México, para ser claro la denominada ley Monreal es en alusión de que quién está detrás de esta reforma es nada más ni nada menos que el actual ejecutivo federal, recuerde usted que en columnas anteriores he manifestado que su operador político en la cámara alta es el senador bravucón Ricardo Monreal, y pareciera ser que con esta reforma a la ley Banxico pareciera que quisieran favorecer nada más ni nada menos que a Ricardo Salinas Pliego quien lo ha defendido. Esta reforma obligará al Banco de México a comprar monedas extranjeras que los bancos comerciales no puedan devolver a su país de origen. Los cambios que imponen la obligación a Banxico de comprar dólares captados por la banca y que no puedan ser repatriados, según funcionarios del banco de México, personas con alta capacidad profesional han argumentado que dichas operaciones activas de alto riesgo pueden en algún momento comprometer la disponibilidad de los activos internacionales en reserva y el cumplimiento del mandato constitucional de preservar el valor adquisitivo de la moneda nacional, lo que tendría como consecuencia que se realicen acciones cautelares y sanciones por parte de autoridades del exterior que incluyen, entre otras, la imposibilidad de llevar a cabo transacciones en moneda extranjera en sus jurisdicciones, y el congelamiento de cuentas y recursos, esto es así en su artículo 20 de la ley de banco de México en su fracción I, se menciona que las divisas que podrán ser parte de la reserva, a juicio del Banco de México son únicamente:“I. Los billetes y monedas metálicas extranjeros, captados por las instituciones de crédito en los términos, montos y modalidades que determine la Ley de Instituciones de Crédito, que no puedan ser repatriados a su país de origen, el Artículo 20 Bis del mismo ordenamiento señala que ‘los montos que no puedan repatriarse serán comprados por el Banco de México para lo cual el Banco, escuchando a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, regulará el procedimiento de compra al tipo de cambio vigente’. Hago la transcripción de la ley para que pueda usted observar la realidad inmersa en esta ley comodina pro Ricardo Salinas Pliego, a ello hago un paréntesis para emitir una opinión muy personal, en relación a que todos los presidentes que ha tenido nuestro país tienen grandes compromisos con empresarios a quienes apoyaron en sus campañas, es por esto que estamos observando en el transcurrir del sexenio del actual presidente de la república mexicana muchas omisiones, favoritismos en dependencias para licitaciones abiertas , pero retomando nuestro tema a mi punto de vista profesional dicha ley va en contra de las funciones operativas del Banco Nacional de México, promoviendo la realización de operaciones activas de un alto riesgo, ingresar flujos de dinero en efectivo provenientes de actividades ilícitas, es un riesgo importante para el sector financiero nacional en relación con la interacción con el sistema financiero internacional, por lo que no existe los candados y medidas de seguridad para evitar el comercio ilícito de divisas adicionales como las que actualmente cuenta el propio sistema financiero conforme a los baluartes internacionales entre las que destacan convenios de corresponsalía. Esta por demás mencionar que los personajes siniestros del pasado que han pasado de partido político de oposición y hoy integrantes de Morena, gente del circulo de confianza del Presidente de la República, carecen de un tacto político económico que incide en un ambiente de incertidumbre no sólo para los inversionistas nacionales y extranjeros, sino que invaden otras esferas dentro de eje rector de la política económica monetaria lo que evidencia la falta de conocimiento del tema, que estoy seguro tendrá consecuencias en las próximas elecciones federales.