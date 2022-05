Belisario Domínguez Procer Chiapaneco

#HASHTAG DE LA SEMANA

# BELISARIO DOMINGUEZ PROCER CHIAPANECO. – Al conmemorar el 107 aniversario luctuoso del doctor Belisario Domínguez Palencia, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó el amor a Chiapas y a México que mostró este héroe chiapaneco, cuyo legado, a pesar de los años, permanece vigente por ser un hombre de valores y principios, que sobresale por su valentía, su defensa a la libertad de expresión y el resguardo de la democracia mexicana. Tras colocar la ofrenda floral y montar guardia de honor ante el busto del doctor Belisario Domínguez, junto a los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, el mandatario subrayó que además de ser un político de altura, que denunció los hechos que quebrantaban los derechos del pueblo, fue un médico humanista que dejó esa herencia de trabajo fraternal en la destacada labor del personal de salud. “Por eso se agiganta más la participación de las y los doctores, y de todas y todos los trabajadores de la salud de Chiapas, así como el comportamiento de un gran pueblo, que han hecho posible que la pandemia siga a la baja. Estoy seguro de que en esta emergencia del COVID-19, él esta en punta con nosotros, haciendo todo lo necesario para enfrentar esta calamidad que ha puesto de rodillas al mundo entero”- Luego de citar al prócer chiapaneco con la trascendental frase: Si todas y todos los mexicanos hiciéramos lo que nos corresponde, la patria estaría salvada, Escandón Cadenas manifestó que hoy más que nunca, estas palabras están dando un resultado fundamental en la organización del Estado mexicano, con la presencia de la Cuarta Transformación de la vida pública del país, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

#PRI CHIAPANECO INCLUYENTE RENOVANDOSE. Por fin se está sacudiendo el Partido Revolucionario Institucional en Chiapas de un pasado reciente que lo tenía prácticamente secuestrado. Solamente figuraban como militantes y cuadros relevantes los incondicionales de Roberto Albores Gleason y de Julián Nazar Morales. Ahora en el proceso de renovación que está encabezando Héctor Rovelo se comienza a dar un proceso de inclusión. Para algunos pueden no ser los mejores, pero por lo menos forman parte de otras corrientes priistas. Se acaba de nombrar como secretario técnico a Mario Carlos Culebro, y como integrantes de la comisión de selección de procesos internos a Hernán Pedrero, Leyver Martínez y Bayardo Robles. Es una señal de apertura a grupos distintos. Ojalá y esta sea una ruta que le permita en Chiapas al PRI enderezar el rumbo, con miras al proceso electoral del 2021. Por lo pronto Rovelo y Erubiel están dedicados a la reestructuración de comités municipales y a reactivar la estructura de seccionales.

#PARADOJA POBLANA DE BARBOSA. Como una verdadera paradoja poblana puede calificarse el hecho de que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa haya iniciado una campaña anti corrupción precisamente en el área del transporte. Acaba de informar sobre el inicio de procedimientos penales y administrativos a las administraciones pasadas por el sobrecosto de la obra para RUTA por más de 2.5 millones de pesos. Hasta parece que le faltó decir, que esto fue detectado por el subsecretario de movilidad y transporte Set Yassir Vázquez, que de este tipo de negocios sabe mucho. Se va contra ex funcionarios y empresas privadas que avalaron este modelo de negocios. Veremos en que termina este anuncio. Este escrúpulo debería de demostrar indicándole a su subsecretario que venga a Chiapas a arreglar sus cuentas pendientes con la ley. Parece el cuento del burro hablando de orejas.

#LUIS RAQUEL CAL Y MAYOR Y LA GALLINA QUE COME HUEVOS. Acertados son los dichos populares, y se aplican muy bien en el caso del Magistrado Visitador del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Luís Raquel Cal y Mayor. Ahora se dedica a recorrer distritos en donde detecta expedientes que le interesan y solamente le dice al Juez que se trata de asuntos delicados, que él personalmente debe atender por instrucciones superiores, y esto le está permitiendo andar recogiendo con una pala las ganancias. Se trata de casos en los que tiene un interés personal. En buen lío puede meter al Consejo de la Judicatura si continúa con esta práctica del negocio de la justicia. Bien dicen que gallina que come huevo, aunque le quemen el pico.

#DE FIESTA GORROZINO Y SUS FISCALES EN TUXTLA. Los funcionarios más felices del Ayuntamiento tuxtleco, son el tesorero Carlos Gorrozino, el jalisquillo y sus fiscales ante la decisión de su alcalde Carlos Morales Vázquez, que no se anda por las ramas, con tal de recaudar dinero, así se ponga en peligro la salud de los tuxtlecos y se entre en un escenario de vulnerabilidad para un rebrote de coronavirus, al autorizar que se abra a la normalidad la venta de ‘trago’ en cantinas, bares, restaurantes, centros comerciales, depósitos y demás giros similares. En un comunicado de dos hojas, donde relata el director de Verificaciones y Clausuras, Roberto Mijangos Nucamendi, que todo se “debe realizar bajo las condiciones de sana distancia y todas aquellas medidas emitidas por la autoridad sanitaria”, se da ‘luz verde’ para abrir al público la venta hasta altas horas de la noche de alcohol. Esta medida por demás arbitraria, con sesgo desenfrenado de ambición, se topa con la indicación de la Secretaría de Salud: la venta de alcohol no es una actividad esencial y, por tanto, el gobierno de Carlos Morales Vázquez pone desde ayer en un grave riesgo a la ciudadanía de que los contagios por coronavirus se vengan por cascada. Sin duda en estos momentos lo que importa es asegurar los ingresos para la campaña. Activos los fiscales. Por eso muchos se preguntan en qué estarán pensando los integrantes del Cabildo para no frenar las acciones desequilibradas del alcalde y aconsejarle que la circular que emitieron con fecha 6 de octubre es un craso error”, se leen en varios comentarios en las redes sociales. Sin embargo, el negocio es el negocio y sino la casa pierde.

#LE ESTAN JUGANDO LA CABEZA A LA SECRETARIA MANDIOLA. De pronto a alguien se le ocurrió jugarle la cabeza a la actual titular de la Secretaría de la mujer, María Mandiola, haciéndole creer que puede ser nominada candidata a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez. Es cierto que la secretaria es conocida en cierto sector de la población, pero no tiene trabajo político como muchos otros que están picando piedra desde mucho antes. Estos maloras la pueden dejar encandilada; mejor sería que le aseguren a esta dama su posiciónplurinominal.

#SANTIAGO NIETO CANDIDATO A GOBERNADOR. Durante su participación en el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera fue cuestionado sobre la posibilidad de que contienda por la gubernatura de Querétaro o sea el nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, toda vez que su actual titular, Alfonso Durazo, buscará la gubernatura de Sonora. La respuesta fue inmediata; “Estaría a lo que el presidente diga, de en qué lugar podría apoyarlo mejor”. Santiago Nieto, dejará en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador su futuro. Agradeciendo la “enorme confianza” y posibilidad de desarrollo dentro de la UIF que le brindó el primer mandatario, y destacó que “cuando uno forma parte de un equipo… las lealtades son de ida y vuelta”. Santiago Nieto agregó que lo importante es tener claro que México no podía continuar en los niveles de impunidad que tenía en 2018, algo que “teníamos que cambiar”.