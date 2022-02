Blancos Y Negros De La Renuncia De Jimenez Espriú

#HASHTAG DE LA SEMANA

#BLANCOS Y NEGROS DE LA RENUNCIA DE JIMENEZ ESPRIU. Para algunos, incluso para el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, ha quedado claro que la causa de la renuncia de Javier Jiménez Espriú, de la secretaría más importante de la estructura del gobierno federal, después de la de Hacienda y de Gobernación, ya que desde ahí se opera todo el plan de inversión pública, para las obras de mayor relevancia como las autopistas, y la administración de puertos. Cualquier macro obra para mejorar la comunicación se otorga en la SCT. Quien renuncia a una oficina de este tamaño, es porque tiene razones que no puede dejar a un lado. Se dice que el propio presidente de la república estima que se debió a un diferendo entre hombres libres. La vocería de la Presidencia de la República, dio a conocer la carta de renuncia que el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, presentó al presidente mexicano. “El motivo, que le he expresado personalmente, es mi diferendo por su decisión de política pública, de trasladar al ámbito militar de la Secretaría de Marina, las funciones eminentemente civiles de los Puertos, de la Marina Mercante y de la formación de marinos mercantes, que ha estado a cargo de la SCT desde 1970?, explica el ex secretario. En otro de los párrafos de la misiva dice: “Lamento profundamente no haber tenido éxito en transmitirle mi convicción y mi preocupación, sobre la grave trascendencia que tiene esta medida para el presente y el futuro de México, tanto en lo económico como lo político”, Sin embargo, existen analistas que consideran que es el momento en que Jiménez Espriú se prepara para curarse en salud, ya que seguramente su familia que resulta ser propietaria de una empresa constructora, podría aparecer en el contexto de las investigaciones de los contratos otorgados a Odebrecht en México. En fin, se fue un “hombre libre”.

#DE CAPACITADORA A CONSEJERA NORMA IRENE DE LACRUZ. Felizmente ha concluido la elección de los nuevos cuatro consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, después de un proceso intenso y de una gran presión. Una de las consejeras resultó ser Norma Irene de la Cruz Magaña, Egresada como Licenciada en Periodismo de la UNAM, de 46 años, que se iniciará como capacitadora electoral y que ahora se habrá de desempeñar como consejera. Norma Irene es una gran conocedora de Chiapas, ya que en su oportunidad formó parte del equipo de trabajo en el senado, del actual gobernador Rutilio Escandón Cadenas. De alguna manera Carla Astrid Humphrey, por haber sido esposa del chiapaneco ex senador Roberto Gil Zuarth también está vinculada con Chiapas. Felicitaciones a las nuevas consejeras electorales.

#HUELLA SDEL PRIMO INCOMODO EL NOTARIO ORANTES COELLO. Por lo que se observa en Tuxtla Gutiérrez, siguen apareciendo las huellas del primo incómodo, del Notario Alejandro Orantes Coello, que por lo visto se sigue haciendo presente en los “negocios” que se hicieran en su momento con el Registro Público de la propiedad. La gente de Orantes Coello se dedicó con el apoyo de Oscar Muñoz, de la Consejería jurídica a finales del pasado sexenio a localizar terrenos que al parecer no tenían propietario, y aunque lo tuvieran, en un acto de audacia fabricaban operaciones de “compra venta”. Enviaba a la gente de su confianza para que escrituraran los terrenos con algunos Notarios que fueron sorprendidos. Así fueron escriturados terrenos propiedad del Ayuntamiento, que además estaban en garantía con Banobras y que terminaron defraudando a la empresa casas Geo. Una de las últimas huellas de esta labor fue detectada esta semana, cuando un tal Luís Alberto Espinosa asesorado por un abogado de nombre Ramón Cabrera que dice que trabaja en el gobierno, se presentaron para “invadir” más de la mitad del Fraccionamiento “La Primavera de Tuxtla”, argumentando tener una escritura del año 2018, elaborada en esta ocasión por el Notario Ovidio Cortázar Ramos. Situación que no puede ser legal, ya que los auténticos dueños desde el año de 1984 son más de 60 maestros de la sección 40 del SNTE, que cuentan con una escritura debidamente registrada, por la Notaría de Don Amador Coutiño Lemus. Desde luego que debe ser una de las investigaciones que debe realizar la Abogada María de Lourdes Morales Urbina para frenar estas irregularidades que deben ser denunciadas. Resulta que la mencionada escritura que dicen emitió la Notaria 156 fue desechada por el Registro Público de la Propiedad en un acuerdo que fue notificado, y desde luego ignorado por este grupo de delincuentes. Deben las autoridades de la Dirección de Notarías de continuar hasta sus últimas consecuencias las investigaciones sobre estas escrituras “chafas” que siguen circulando, y que están relacionadas con el primo incómodo. La abogada Morales Urbina debe desenmascarar esos oscuros intereses, si es que sobreviven en el registro público de la propiedad.

#EL KARMA DE CARLOS MORALES EL CORONAVIRUS. Lo peor que puede pasarles a los gobernantes .es sentirse super poderosos e intocables, además de eternos, como seguramente era la actitud del presidente municipal Carlos Morales Vázquez, antes de experimentar el padecimiento del Covid 19. Por lo que le deseamos pronto restablecimiento. Es evidente que ahora podrá entender, por lo que está experimentando en carne propia que tenía que haber asumido otra posición y hubiera evitado la muerte de más de una docena de trabajadores a los que no les dio la oportunidad de atenderse, Es probable que más de alguna se podía haber salvado. Pero los hubiera no existe. En fin, esto es una especie de karma.

#SOLIDARIDAD CON EL NORTARIO TITO RUBIN CRUZ. Desde esta página enviamos nuestra solidaridad y nos unimos a la pena del Notario Tito Rubín Cruz, por el fallecimiento de su señora esposa Diana Elsa Nieto Mejía. Descanse en paz.

#CHIAPANECO PROXIMO PRESIDENTE DEL SENADO. Los observadores políticos que están siguiendo los diferentes procesos que se están dando en el poder legislativo a nivel nacional, apuestan en favor del chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar, para la presidencia del senado de la república. Se dice que va en caballo de hacienda. La decisión puede darse en la segunda quincena de agosto.

#TREMENDO SUSTO PARA ZOER OBLEDO. Quién debe reflexionar sobre los estilos de vida y de trabajo, es el titular del IMSS, Zoé Robledo Aburto. No por mucho madrugar amanece más temprano. Sobre todo, por el tremendo susto que se llevara al sobrevivir al accidente automovilístico. Lamentable el deceso del profesor.

#DON GERMAN EN PLENA RECUPERACIÓN. La familia y los amigos de Don Germán Jiménez Gómez, celebran que por lo pronto haya vencido al Covid 19. Lo están cuidando para que pronto ya esté como siempre desarrollando sus actividades personales y políticas. Sigue estando vigente.

