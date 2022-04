Letras Desnudas

Mario Caballero

Brito: en el ojo del huracán

Ismael Brito Mazariegos ha demostrado ser un político de alto nivel. Es un funcionario prudente, eficiente y con buena estatura intelectual. Tiene experiencia en eso de gobernar. Además, es un cabildero hábil. Muchos conflictos los ha resuelto a través del diálogo, con acuerdos que se ajustan a la ley. No recurre a las amenazas ni a los hostigamientos. Su jefatura política y el ejercicio responsable que hace del poder han marcado un parteaguas en la Secretaría General de Gobierno, institución desde la cual antes se ordenaron cacerías políticas y hasta desapariciones de líderes sociales. No es casualidad que sea uno de los hombres de más confianza del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, sino es que el mayor.

Sin embargo, la detención de Giovanny Campos Amaya, hasta hace poco subsecretario de Servicios y Gobernanza Política en la Secretaría de Gobierno, lo ha puesto en el ojo del huracán por el simple hecho de que éste estaba bajo su mando.

Giovanny Campos fue apresado el 13 de febrero bajo el cargo de tráfico de influencias. Su detención resultó como parte de las acciones del Plan Estatal de Desarrollo que establece que se garantizará una gestión transparente y sin tolerancia a los abusos de los servidores públicos. Es decir, está en la cárcel por corrupto.

Pero luego de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Honestidad y Función Pública se supo que era el cabecilla de una intrincada red de corrupción que se dedicaba a extorsionar a funcionarios del gobierno, así como a presidentes municipales y hasta particulares. Y a través de las declaraciones de Campos se presume que en dicha madeja de complicidades hay incluso ex servidores públicos del gobierno de Juan Sabines Guerrero.

Al primero que señaló Campos Amaya fue a Ernesto Gutiérrez Villanueva, el perredista que está implicado en el mayor fraude cometido contra el erario de los chiapanecos.

“Mr. Tractor”, como se le conoce en Chiapas a Ernesto Gutiérrez, es un político de 61 años de edad, según licenciado en Agronomía Zootecnista y maestro de Economía y Desarrollo Rural, al que Sabines Guerrero impulsó en el PRD. Lo hizo diputado federal y en 2012 lo utilizó para agitar las aguas supuestamente promoviéndolo como candidato a la gubernatura.

Mr. Tractor llegó a Chiapas recomendado por el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien hoy permanece en una prisión de Estados Unidos acusado de tráfico de drogas, extorsión, fraude y lavado de dinero. Con él, Gutiérrez Villanueva fue director general de Estrategias Económicas y director general de Planeación.

Sabines lo nombró secretario de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Tuxtla Gutiérrez y de 2006 a 2009, fungió como secretario del Campo, puesto desde el que presuntamente desvió recursos federales de apoyo al agro, estafó campesinos y cobró diezmos por la entrega de insumos, ganado y maquinaria.

Según declaraciones de Giovanny Campos, Gutiérrez Villanueva, con la ayuda de su hijo Ernesto Gutiérrez Borges, subsecretario de Relaciones Políticas y Organizaciones en la Secretaría de Gobierno, extorsionó a decenas de alcaldes por cantidades que iban de los 200 hasta los 500 mil pesos, prometiéndoles protección. Se cuenta que logró juntar una suma por extorsiones por más de 20 millones de pesos en un solo año.

No es todo. También su hermano, Joaquín Gutiérrez Villanueva, está señalado de exigir dinero en efectivo a las personas que han venido solicitando el apoyo del gobierno para recuperar los predios que les fueron ilegalmente invadidos.

OTROS IMPLICADOS

Otro supuesto implicado en la red de corrupción es Jorge Antonio Morales Messner, padrino político y amigo íntimo de Giovanny Campos.

Morales Messner trabajó para los exgobernadores Pablo Salazar (como coordinador general de asesores y secretario general de gobierno) y Juan Sabines Guerrero (como titular de la Secretaría del Transporte).

El 17 de febrero de 2016 fue aprehendido por elementos de investigación criminal de la PGR. De manera indebida, contraviniendo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Morales Messner contrató los servicios de la empresa Eureka de Chiapas, S.A. de C.V. sin verificar si dicha compañía contaba con la experiencia, capacidad técnica, económica y estructura física necesaria para cumplir con el contrato. En otras palabras, la contrató por amiguismo.

Sucede que Giovanny Campos, en calidad de subsecretario, se presentaba como dueño de empresas constructoras que en realidad le pertenecen a Morales Messner. Por aparente tráfico de influencias de Giovanny se construye un complejo habitacional de más de dos mil viviendas en un terreno en el municipio de Berriozábal, también propiedad de Messner y del que Hugo Límberg Narcía López finge ser el propietario.

Por esa conexión con el exfuncionario, Narcía López ha obtenido contratos millonarios de obra pública con el INIFECH. Este personaje fue detenido hace varios años, siendo jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la hoy Secretaría de Movilidad y Transportes, por los delitos de asociación delictuosa, ejercicio ilegal del servicio público y por el peculado de más de 9 millones de pesos. Puras fichitas.

Ahora bien, junto con Giovanny fue detenida Lorena López Campos, también de la Secretaría de Gobierno y por el mismo delito: tráfico de influencias. Con ellos, de la Secretaría de Obras Públicas, Ramiro Flores, Diego Santos Márquez y Marcelo Santiago Montoya, presuntos responsables de compra de insumos y adjudicaciones al margen de la ley.

Otra de las apresadas es Alejandra Paulina Zenteno Chacón. Trabajaba al lado de Campos y era el enlace de éste con los alcaldes, con quienes mantenían negocios que les rendían ganancias desde los dos hasta los siete millones de pesos.

Hay que notar que esta dama es prima del alcalde de Bochil, Gildardo Zenteno Moreno, y del director de Atención a Municipios, Jorge Erik Zenteno Cruz, de la Subsecretaría de Gobierno.

Un probable implicado más es el exalcalde de Villa Corzo, Javier Moreno López, el cacique con presuntos nexos con el crimen organizado que desde hace tiempo viene generando un clima de violencia e ingobernabilidad en la región.

SEÑAL DE ALERTA

La pregunta ¿investigarán y enviarán a la cárcel a Ismael Brito por enriquecimiento ilícito? es absurdo nada más plantearla. Quien la formula lo hace sin bases y tratando de desprestigiar la carrera política del secretario, quien es un activo indispensable y muy provechoso de la actual administración.

No obstante, el secretario Brito bien haría en atender la señal de alerta que ha significado el arresto de Giovanny Campos y su camarilla de facinerosos. Saber que hay gente que se está aprovechando de su confianza para cometer ilícitos. Que tiene operadores que son sumas que restan. Y, bien haría, en depurar la dependencia y en exigir que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias.

En sus manos está no sólo salvar su prestigio y honorabilidad, sino también dar una lección de congruencia política con los postulados de la cuarta transformación: no corrupción, no impunidad. Predicar con el ejemplo, pues.

Ah, y debería actuar con prontitud porque en esta señal de alerta resuena fuerte aquel dicho “dime con quién andas y te diré quién eres”. ¡Chao!

