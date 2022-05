Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Cacahoatán, Sumergido En El Fango De La Corrupción Y La Ignorancia…

Ciudadanos cacahoatecos señalaron que la otrora Villa de las Hortensias está siendo manejada administrativamente como una cloaca putrefacta donde los fétidos hedores han inundado a todo el municipio por la estulticia de un imberbe remedo de político que ha dedicado más a adquirir bienes raíces que dar solución a los múltiples problemas que se dan en el municipio fronterizo. Por esa razón, y muchas más -comentaron- Cacahoatán se encuentra sumergida en el fango de la marginación, olvido y sobre todo corrupción por el inútil alcalde se ha dedicado a amasar fortuna adquiriendo bienes y raíces. Ni bien había tomado posesión, el remedo de político, el presidente Julio C. Sen Trump-udo, adquirió una millonaria vivienda, solar o inmueble que era propiedad de un tal Saldaña, solar o inmueble que dicen le costó una millonada al Trump-udo Sen, eso fue sabido por toda la comunidad cacahoateca que empezó a repudiarlo. Posteriormente uno de sus súper asesores ex alcalde con rasgos orientales, y que hoy en día, se siente un gran académico del COBACH, logro convencerlo para que le comprara su “finquita”, con argucias y un montón de chismes el chinito ex alcalde logro convencerlo y el imberbe e inútil alcalde le compra la finca al su súper asesor el chinito que dicho sea de paso está exhortando a varios ex alcaldes a formar una gran alianza para traicionar al Trump-udo Sen, aunque como siempre y emulando a Poncio Pilatos el ex alcalde con rasgos Orientales se lava las manos. Pero ahí no acaba las compras de fincas y predios millonarios del Cacahoateco Trump-udo Sen, sino porque cuestiones de “sentimientos” con un pariente de político Huacalero le compra una cabaña rumbo a unión Juárez al familiar se sus sentimientos ocultos que hasta hoy en día no puede pagar y cada vez que le llegan a cobrar el sinvergüenza alcalde Trump-udo Sen se esconde, se supo que esa cabaña, dicen los cacahoatecos, costo una millonada de 2 a 4 millones, al parecer, sin conceder. Ante todas esas compras de predios, ranchos, fincas, Cabañas e inmuebles millonarios que ha comprado el edil Trump-udo Sen, la sociedad esta irritada y solicitan al órgano fiscalizador del estado y la federación auditen al inepto alcalde cacahoateco. Por el momento aquí la dejamos, pero en próximas entregas de esta su gustada columna les daremos a conocer otras cositas sucias más del inepto y mediocre alcalde Julio Trump-udo Sen…sin comentarios

SOLO CON UNIDAD VAMOS A FORTALECER EL PORGRESO DE CHIAPAS: VSB…

Luego de manifestar que solo con la unión de nuestros pueblos vamos a lograr fortalecer el progreso y desarrollo de nuestro estado, la diputada local Valeria Santiago Barrientos agrego que todos los esquemas de atención social impulsados desde este instituto, apegados al proyecto estatal. Es por ello -agrego- “La unión de los pueblos en Chiapas y la hermandad entre los municipios fortalece el progreso en la entidad”, al mismo tiempo la también la dirigente estatal del partido verde ecologista en el estado refrendo su lealtad y fiel compromiso con los nuevos líderes para consolidar proyectos que favorezcan al bienestar de las familias chiapanecas. En ese sentido Valeria Santiago subrayo, “El Partido Verde está creando lazos con la sociedad por medio de los nuevos comités municipales, donde se realizan diariamente acciones contundentes para beneficio de los diferentes sectores de la población, principalmente los de mayor vulnerabilidad, con la finalidad de que los ciudadanos vivan en un entorno digno y de mejor calidad”. La diputada local Santiago Barrientos afirmo más adelante que: “Hoy tenemos la oportunidad de trabajar por la ciudadanía, por nuestras familias y por el futuro de nuestro Chiapas, siempre encaminado en la misma dirección del proyecto estatal que encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas”. Al finalizar acoto, para consolidar su encomienda, los nuevos comités municipales deberán hacerlo en un trabajo coordinado con la sociedad. “Vamos a trabajar por quienes más lo necesitan, pero tenemos que reforzar los lazos de unidad con la ciudanía, para lograr que los proyectos se consoliden por el bien de los chiapanecos” …sin comentarios

BENEPLACITO Y ALEGRIA DE PRIISTAS POR EL NOMBRAMIENTO DE CESAR AMIN

Con gusto, pero con beneplácito vieron los tapachultecos el nombramiento que el líder Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en esta entidad, Aurelio Rovelo Báez

avalado por el Delegado Nacional de ese organismo político en Chiapas, Erubiel Lorenzo Alonso Que, la designación que hicieron como Delegado de Activismo Político en el municipio de Tapachula de Córdova y Ordóñez al empresario César Amín González Orantes. Los simpatizantes, líderes de seccionales y manzanas del priato en mi pueblo Tapachula aplaudieron esa designación en la persona del empresario y político Cesar Amín González, toda vez que es un nuevo rostro en la política local y se sabe de sus buenos oficios, agregaron, al mismo tiempo de manifestar todo el apoyo al nuevo delegado del PRI en Tapachula. Cabe destacar que el nombramiento de Cesar Amín González cuenta con todo el respaldo y confianza del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, toda vez que se busca dar cumplimiento a los propios estatutos del partido, en la contribución a la vida democrática del estado y del municipio, a través de la vinculación y la gestión de las principales necesidades del entorno. Es un nombramiento que se ha otorgado, para conocimiento de los simpatizantes y líderes de colonias, seccionales de manzana y militantes que ese nombramiento se les otorga basados en los estatutos, y declaración de principios del partido y en atención a la destacada militancia, con la que cuneta Cesar Amín González, además, con la finalidad de reactivar al partido, y buscar propuestas que ayuden al desarrollo de la sociedad, a través del intercambio de ideas con la gente, para gestionar ante las instancias que correspondan, tanto de gobierno cómo de la iniciativa privada. bienvenido al nuevo funcionario priista, acotaron los priistas alegres por ese nuevo nombramiento en las filas del tricolor…sin comentarios…Por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK