Marco Antonio Cabrera Alfaro

Cambios en el ayuntamiento huacalero, Rosi entra con todo…

Al parecer, dijeran los ministerial, todo indica de no suceder otra situación Tapachula estará estrenándose con un nuevo secretario municipal, y esa responsabilidad según se supo caerá en la persona del profesionista Roberto Fuentes Thomas, quien ya ha desempeñado otros cargos en la administración pública, desde muy corta edad Roberto Fuentes, trabajo en el Metro de la ciudad de México, posteriormente se vino a Chiapas y estuvo colaborando con Alfredo Martínez de la Torre en la secretaria del Transporte, más tarde se vino a natal Tapachula y se desempeñó con mucha capacidad como secretario particular del ex alcalde Ezequiel Saúl orduña Morga, el famoso cheque, (que si vale, no rebota), y de no suceder otra cosa hoy estará ya desempeñándose como nuevo secretario del ayuntamiento. Este cambio o esta adquisición que, Rosa Urbina, deja entrever que trae deseos de hacer bien las cosas, pero, debe valorar algunos otros funcionarios que han desempeñado su labor con profesionalismo y capacidad, ahí luego daremos nombres, sobre todo mujeres…ver para comentar

LO DE LOS HOSPITALES SIN LICITACION, MAÑANA DAREMOS CUENTA DE ELLO…

En la última entrega de esta su gustada columna dimos a conocer que en Chiapas en diciembre del 2019 se habían remodelado alrededor de 10 hospitales sin licitación lo cual es un delito grave que se debe investigar. El tabasqueño, Tío Chemita, tiene mucho que ver con esas obras de remodelación, pero hoy por espacio aquí la dejaremos y mañana daremos señas y pelos de cómo se dieron esas remodelaciones…por nosotros amigo lector aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK