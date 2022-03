Cafetómano

Bernardo Figueroa

Carlos Calvo cumple en Jiquipilas

El presidente municipal de Jiquipilas, Carlos Manuel Calvo Martínez dio el banderazo de inicio de obra de 26 cuartos dormitorios en el ejido Absalón Castellanos Domínguez.

“Seguimos cumpliendo nuestra palabra a beneficios de los que menos tienen, porque nuestro objetivo es brindarles mejores oportunidades de vida”, dijo. La construcción de los cuartos dormitorios permite a las familias de la zona rural tener una vida más digna a lado de sus seres queridos, ya que son espacios más cómodos. Las autoridades ejidales y los 26 beneficiarios de esta comunidad de Absalón Castellanos Domínguez agradecieron al Alcalde Carlos Calvo por cumplir de forma responsable.

Calvo Martínez señaló que el Ayuntamiento escucha las necesidades del pueblo y por esa razón, bajo los esquemas normativos les cumple con las obras prioritarias.

El munícipe, refrendó que el Gobierno de Jiquipilas trabaja por el bienestar de la gente y con acciones como estas se demuestra que con voluntad política e institucional se pueden hacer las cosas.

EL AVIÓN SE RIFA

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se tomó la decisión de rifar el avión presidencial «para no tener problemas de tiempo»; sin embargo, aclaró que continúa la venta de la aeronave. «Que puedan participar todos los mexicanos que quieran ayudar porque no sólo es resolver este problema que nos heredaron en el tiempo de los gobiernos faraónicos. Todo lo hacemos para no rematarlo, para no tener prisa», dijo en conferencia matutina.

Reveló que la aeronave regresará a México a mediados de abril porque aunque sí puede volar, también requiere una certificación completa. Además, el Presidente indicó que entregará personalmente el avión. AMLO pedirá ayuda a empresarios por rifa Informó que el próximo miércoles a las 19:00 horas se reunirá con empresarios en Palacio Nacional para pedirles su ayuda en la venta de los ‘cachitos’ de la Lotería para la rifa del avión presidencial, los cuales comenzarán a distribuirse dentro de 15 días.

«Pedirles que nos ayuden a comprar billetes para que los entreguen a sus trabajadores o los dedique a la promoción de sus tiendas o empresas. Estoy invitando a 100 empresarios. De una vez lo digo para que el que venga a la cena ya venga preparado», agregó. Descartó pedir ayuda a los partidos políticos para la distribución porque «se repartían despensas y frijol con gorgojo y no vaya a ser que empiecen a repartir cachitos».

Sorteo de Lotería será el 15 de septiembre El director general de la Lotería Nacional afirmó que el sorteo del billete se tiene programado para el 15 de septiembre a las 20:00 horas en el edificio El Moro, por lo que el ‘cachito’ saldrá a la venta a partir del 1 de marzo.

Mayoría de deportados de EU, mexicanos Aseguró que la mayoría de personas deportadas de Estados Unidos corresponde a mexicanos que emigran de estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas. «Esto lo tenemos bien analizado, de estados pobres como Guerrero, también Oaxaca, Chiapas, eso lo vamos a presentar el miércoles», comentó.

Enviarán ‘cachitos’ a consulados De acuerdo con el director de la Lotería Nacional, se tiene contemplado enviar boletos para el sorteo a diferentes consulados en el extranjero para que los mexicanos en otros países puedan participar. «El día de hoy platicamos con el licenciado Marcelo Ebrard para llegar a un acuerdo, para platicar en qué consulados vamos a enviar un número determinados de billetes de la Lotería. Sí vamos a tener, nos va a apoyar la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para promover este sorteo.

Los impuestos se pagarían en Estados Unidos», declaró. Buscan que premio sea libre de impuestos El titular de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, aseguró que existen tres tipos de impuestos para llevar a cabo el sorteo; sin embargo, López Obrador planteó que se busca que los premios queden exentos de impuestos. «Hay tres impuestos en este tipo de sorteos, el ganador tiene un impuesto de ISR de uno por ciento; sin embargo, se está trabajando con Hacienda para que los 20 millones de pesos que se reciban sean netos de impuestos.

«Hay un impuesto local del seis por ciento en la Ciudad de México, ya se está trabajando para que se pueda de alguna manera eliminar. Y luego el IEPS, eso lo tiene que pagar el que haga el sorteo», detalló.

POSGRADOS EN ESTUDIOS E INTERVENCIÓN FEMINISTAS EN LA UNICACH

En el marco de la bienvenida a la segunda generación de los posgrados en Estudios e Intervención Feministas que imparte la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), el rector José Rodolfo Calvo Fonseca destacó la contribución del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA) al análisis y comprensión de las problemáticas regionales y la vinculación del conocimiento.

En un evento realizado en el Auditorio del CESMECA en San Cristóbal de Las Casas, el rector de la UNICACH consideró que el inicio de la segunda generación de la maestría y el doctorado en Estudios e Intervención Feministas, ”es quizá uno de los referentes más sustanciales de la celebración de los 75 años de la fundación del ICACH y de los 25 años de su fusión con el Instituto Chiapaneco de Cultura”.

Resaltó que a partir de una perspectiva de estudios de género y feminismos planteada hace algunos años, el CESMECA ha generado investigación social especializada, conocimiento crítico y transdisciplinar, desde un enfoque metodológico integral que es puente entre las teorías sociales y feministas.

La actual gestión rectoral 2017-2021 “reconoce al CESMECA no solo por ser nuestro primer centro de investigaciones, sino por su contribución al análisis y comprensión de las problemáticas regionales y la vinculación del conocimiento generado hacia las iniciativas de transformación positiva”.

Luego de la bienvenida y apertura del ciclo académico realizado por las autoridades universitarias, se desarrolló el panel “De los estudios de género y feminismos, a la conformación de los posgrados en Estudios e Intervención Feministas en el CESMECA: experiencias y retos”, en el que participaron la Dra. Monserrat Bosch Heras y las maestras Eva Valadez Ángeles y Adriana Ramos Zepeda.

Desde el café: La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto, clausuró el Curso Básico de Asuntos Internos, dirigido al personal de las Unidades de Asuntos Internos de los estados de Chiapas, Nayarit y Nuevo León, como parte del proceso de certificación policial. Dicho taller, desarrollado en las instalaciones del Instituto de Formación Policial de la SSyPC del 3 al 7 de febrero, forma parte del proceso de certificación de la Unidad de Asuntos Internos, en el marco del programa Iniciativa Mérida del Gobierno mexicano con el estadounidense. En ese sentido, la titular de la SSyPC reconoció la capacidad profesional y personal de todos los elementos que tomaron este importante tema al tiempo de precisar la importancia de seguir capacitando a las y los policías de las distintas corporaciones del estado, tal como lo ha instruido el gobernador Rutilio Escandón Cadenas…

Para terminar: “Las grandes obras son hechas no con la fuerza, sino con la perseverancia” lo dijo el escritor británico Samuel Johnson.

Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser Nada personal.

cafetomano@hotmail.com