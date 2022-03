Letras Desnudas

Mario Caballero

Carlos contra la legalidad

El último día de enero, autoridades electorales del estado emitieron un comunicado en el que informaron sobre la sanción impuesta a Carlos Morales por infringir las leyes en materia electoral. Vale citarlo:

La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, aprobó en Sesión Ordinaria , el inicio del procedimiento de radicación, admisión y emplazamiento, de la queja formulada en contra del ciudadano Carlos Orsoe Morales Vázquez, presidente municipal del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, dentro del Procedimiento Ordinario Sancionador IEPC/PO/CG/CQD/EAMR/001/2020, por la probable promoción personalizada, expresamente prohibida por la normatividad electoral.

El inicio del Procedimiento y la medida cautelar impuesta, se derivan de la difusión de la imagen y nombre del Presidente Municipal en la página oficial del citado Ayuntamiento en redes sociales como: Facebook, YouTube y Twitter, en las que se publican las actividades y obras realizadas, seguidas de la imagen y nombre del citado funcionario, toda vez que existen datos de prueba que hacen probable la existencia de promoción personalizada, bajo el argumento de informar respecto de las obras y actividades realizadas, con fines de promoción ante la ciudadanía del municipio de Tuxtla Gutiérrez, conductas que están prohibidas por la Constitución federal y el Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas.

Fíjese usted: el penúltimo párrafo del Artículo 134 constitucional, dice: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Si usted ha visitado últimamente las cuentas oficiales del Ayuntamiento capitalino en dichas redes, habrá presenciado que el presidente Carlos Morales viola esta disposición: utiliza su nombre e imagen para promocionarse en el contexto de sus actividades gubernamentales.

Por ejemplo: en la publicidad del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa), de la Secretaría de Salud Municipal y de Servicios Municipales, en Facebook, aparece junto al emblema del Ayuntamiento el nombre de Carlos Morales, en grande, para que todos lo noten.

No obstante, al alcalde le valió que lo hayan sancionado con retirar la propaganda oficial con su nombre. Sigue empeñado en hacer promoción de sí mismo. Bajo una absurda e ilegal estrategia de comunicación social continúa modelando el voto, induciéndolo. Tal como lo advirtió la regidora del PRI Adriana Guillén Hernández en la Sesión de Cabildo del pasado 4 de febrero.

Con la llamada Caravana Tuchtlán, que de colonia en colonia realiza actividades de vacunación, consultas médicas, de control prenatal, odontológicas, nutricionales, talleres contra las adicciones, así como esterilización de perros y gatos, Morales Vázquez hace proselitismo. Pues desde que la Caravana reinició actividades, el 25 de enero, lel personal porta nuevos uniformes, pero con los colores de MORENA y el nombre del alcalde.

No se critica que se estén haciendo obras sociales y se entreguen apoyos en beneficio de la población, que mucho lo necesita. Lo criticable es que se usen para favorecer al partido gobernante, para influir en el ánimo de los tuxtlecos, para promoción del presidente municipal. Lo peor de todo es que Carlos Morales está obteniendo un beneficio político y electoral con acciones que son pagadas con recursos del municipio.

GOBIERNO DE ILEGALIDADES

En los dieciséis meses de su encargo, el presidente Morales Vázquez ha incurrido en más conductas ilegales que sus antecesores en el mismo lapso.

Horas antes de tomar protesta, convocó a una reunión privada a los regidores de su afinidad con tal de que le dieran facultades para realizar cualquier tipo de convenio o contrato sin la aprobación del cabildo. Por eso mismo, su hermano Jorge Morales y el tesorero Carlos Gorrosino han venido supuestamente entregando obras y contratos de proveeduría de manera directa entre empresarios ligados a su familia y amigos.

En varias ocasiones ha utilizado su autoridad para reprimir a la prensa, coartar la libertad de expresión y denigrar a los medios que no le favorecen. Ha anunciado con bombo y platillo la entrega de estímulos a los policías, cuando en realidad se trata del pago de su aguinaldo, como sucedió en los primeros días de enero del presente año.

También adjudicó de manera directa la compra de lámparas para alumbrado público a una empresa de la Ciudad de México. No ha hecho nada para frenar el incremento de la violencia y la inseguridad. No transparenta la cantidad ni el destino de los ingresos diarios de los mercados municipales, principalmente los que se obtienen de los baños públicos. En el avance de la Cuenta Pública de noviembre de 2019 hay diferencias en la inversión en obras de infraestructura por casi 6 millones de pesos y 5 empresas constructoras no aparecen con contratos adjudicados, aunque sí les pagó.

Ante las denuncias por acoso sexual contra varios funcionarios del Ayuntamiento, contestó indolentemente que no los puede correr de sus puestos porque si no se quedaría sin colaboradores. Y hasta ha amenazado de muerte a activistas sociales.

Si revisamos las responsabilidades que Carlos Morales Vázquez tiene como presidente municipal, veremos que cada una de estas decisiones y acciones las ha realizado al margen de la ley.

¿PREGUNTAS A LOS MORENISTAS?

Es potente y antigua la costumbre de Carlos Morales de no ceñirse a la ley, de no resignarse y someterse a ella. Lo de él es darle la vuelta, burlarla, retorcerla y aplicarla torcidamente en favor propio.

Sabe que utilizar recursos públicos para la autopromoción política es ilegal, que representa un quebranto a la equidad electoral, que es un agravio constitucional y que atenta contra la riqueza pública de los ciudadanos, y aun así lo hace. Con ello está convirtiendo a la democracia en una feria de abusos, simulaciones y arbitrariedades.

Pero, en todo este asunto, con toda y sanción de las autoridades electorales, Carlos Morales es el que menos pierde. El gran perdedor, desde luego, es el pueblo. El segundo es Morena.

Sin duda, si el partido ya estaba en aprietos por la incompetencia y los errores de gobierno de Morales, ahora con los escándalos de violación a las leyes electorales su situación se puso más crítica. Incluso, podríamos hablar de que este desastre le está abriendo las puertas a la oposición para quedarse con el gobierno de Tuxtla Gutiérrez en los comicios de 2021.

¿Aplicarán los morenistas lo que dijo el presidente de la República de que haría pagar con cárcel los delitos electorales? ¿Harán honor a su promesa de ser honestos? ¿Tendrán los tamaños para demostrarle a Carlos Morales que con la legalidad no se juega, con tal de salvar el gobierno que se les está yendo de las manos? O ¿dejarán que sean los del PRI los que busquen hacer justicia, esa que ellos se han negado a hacer durante todo este tiempo? ¡Chao!

yomariocaballero@gmail.com