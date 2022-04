#HASHTAG DE LA SEMANA

#CARLOS EXHIBIDO COMO MENTIROSO. Una vez más Carlos Morales Vázquez es exhibido como un verdadero mentiroso, que se quiere burlar del pueblo y tomarle el pelo. No es posible que quiera persuadir a la población que lo del predial no se trata de un aumento, y pretenda hacerlo pasar como una actualización del tabulador, y hasta diga que no existe tal aumento. Por esta razón entre otros Willy Ochoa, ex gobernador del estado, y Adriana Guillén Hernández, regidora con documentos demostraron que está diciendo mentiras, ya que por iniciativa de Carlos “el Pinocho” Morales, esta modificación en la propuesta del presupuesto de ingresos que para el 2021, ha enviado al Congreso del Estado para su aprobación, está muy claro el aumento del impuesto. Desde luego el único aplaudidor oficioso que tiene es el famoso Paco “moches” Rojas, que se considera el candidato de Carlos Morales para relevarlo en la presidencia municipal. Es una María Félix, comentando que es solicitado por todos los partidos. Por cierto, a balconeado al propio secretario de gobierno, porque dice que le ha ofrecido ser el titular del ISSSTECH, pero él no está dispuesto a aceptar. No cabe duda que, encima de ello se burla de él desde el momento en que así lo anda divulgando. La locura es contagiosa. En fin, que con papeles en la mano Carlos ha quedado doblemente exhibido por el incremento al predial.

#DENUNCIAN VENTA DE PLAZAS EN OFICINAS DE TRANSPORTE. Desafortunadamente se han estado presentando denuncias públicas sobre la forma en que están operando “los moches”, en la secretaría del transporte y movilidad de Chiapas, de la que es titular Aquiles Espinosa, pero hasta hoy día no se sabe del inicio de un proceso de investigación en el caso de los delegados, que dicen compartir las cuotas extraordinarias que exigen sobre todo a los mototaxistas, que han crecido enormemente en número. Todo se vende en el transporte, incluyendo las rutas y los permisos, y ahora hasta las plazas. Señalan denuncias anónimas que es Manuel Treviño, coordinador de delegados el que hace los tratos, aunque después de recibir los 15 mil pesos se esconde, para no cumplir con el otorgamiento de las plazas. Alguna de las autoridades competentes debe intervenir para iniciar la investigación de este tipo de denuncias. Son muchos los que confirman que en transporte y movilidad se mueven mensualmente algo más que morralla, y que esta lana salpica a los altos mandos.

#LAS REDES SOCIALES PROGRESISTAS DEFINIENDO RUMBO. Después de que les fuera negado el registro como partido político, Redes Sociales Progresistas que cuenta con una estructura bien aceitada por el Maestro Ricardo Aguilar Gordillo, está definiendo el rumbo que va a seguir. Es decir, cuentan con una estructura y afiliados, que pueden hacer inclinar la balanza en una elección, pero todavía no informan si van hacer amarres con algún partido o candidato. No hay que olvidar que esta fracción magisterial, fue la que inclino la balanza en el pasado proceso del 2018.

#HAYDE OCAMPO EL CABALLO DE TROYA EN EL PRI. Una vez que ha quedado evidenciado su papel de “caballo de Troya”, en sus diversas operaciones fallidas para apoderarse de la dirigencia estatal priista, la diputada Hayde Ocampo mantiene su lealtad al político más importante del segundo piso de palacio, en la idea de que pueda dar el salto a la secretaría del trabajo y economía, en el caso de que Yamil Melgar Bravo decida renunciar para contender por alguna posición política en fechas próximas. Haydecita sigue haciendo de las suyas, al extremo de ofertar “permisos para operar taxis piratas” a algunas damas que se han declarado sus seguidoras. De esta manera las seduce. Hayde quiere parecerse a Enrique Ochoa Reza por aquello de aspirar a ser la controladora de flotillas enteras de taxistas piratas.

#PRESUNTO DESFALCO MILLONARIO EN SAN FERNANDO. Se considera que, si se decide la Auditoria Superior del Estado a revisar con prontitud, las cuentas del ayuntamiento de San Fernando, que preside “la muñeca” Juan Antonio Castillejos Castellanos, podría encontrarse con un faltante de comprobación del 2018 por más de 20 millones de pesos, y de lo que va del 2020, hasta por 88 millones de pesos que no ha transparentado ni rendido cuentas. Su administración se ha convertido en un verdadero atraco al pueblo de San Fernando. Y todavía quiere repetir como alcalde, que osadía y cinismo de este personaje de mano caída.

#EL RATON DE ORLANDO BAJO LAS FALDAS DE LA MUJER. Nos cuentan que la que viene realizando una labor en favor de la cultura y los textiles de México en Orlando, es Isabel Aguilera, la esposa del ratón de Orlando. Mientras el se dedica a vivir su particular estilo de vida, ella promueve los vestidos y textiles, tanto de Chiapas como de su natal Tlaxcala, sobre todo en lo relacionado con las fiestas patrias. Incluso promueve en sus redes a una paletería allá en Orlando, por cierto, tendrá un dominio pleno del idioma inglés Martha Bital su mucama, que la elevó hasta ser diputada federal por Chiapas, y que ahora despacha en el consulado de Orlando. Se sabe que ella es experta en “santería” no precisamente en asuntos diplomáticos. Cuál será el papel que ahora estará cumpliendo al lado del ratón, que está acostumbrado a estar bajo las faldas de las mujeres.

#MARCELO TOLEDO UNA DE LAS MEJORES CARTAS DE MORENA. Los que escucharon la entrevista en Agenda Política de Chiapas, con Marcelo Toledo Cruz coinciden en que es una de las mejores cartas que tiene en estos momentos Morena para contender en el próximo proceso electoral del 2021. Es un político sensato, prudente y maduro, que históricamente viene desde los orígenes de Morena en México y sobre todo en Chiapas. Primer dirigente estatal de Morena.

#JULIAN Y BRITO DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GENERO. Tanto el profesor Julián Nazar Morales, como Ismael Brito Mazariegos, deben cerrar el capítulo relacionado con las denuncias por violencia de género, porque en cualquier momento les pueden echar a perder sus pretensiones políticas para el futuro. Brito por el tema del consejo municipal de Arriaga, y Julián por las denuncias de mujeres priistas.

#FILTRAN REUNION DE EXGOBERNADOR Y GOBERNADOR ACTUAL. Con muy mala leche alguien se encargó de intentar balconear una supuesta reunión entre el ex gobernador Manuel Velasco Coello, y el gobernador de Chiapas, Dr. Rutilio Escandón Cadenas, para generar especulaciones, tensar las relaciones entre ambos. Pretendiendo amarrar navajas, desestabilizar. Sin embargo, Manuel Velasco, ha sido respetuoso a sus tiempos, incluso para que no se mal interprete, que está haciendo política en Chiapas, entregó el control de su partido a un grupo en el que no tiene injerencia directa. Igual sucedió con Mover a Chiapas y Chiapas Unido. Ha demostrado que sabe ser respetuoso de los tiempos, en el sentido de que la política en Chiapas, la definen los actores que ejercen el poder en estos momentos, mientras él está dedicado a lo suyo.