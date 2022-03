#HASHTAG DE LA SEMANA

#CARLOS MORALES ALCALDE LA DECEPCIÓN DE MORENA. Cuando en el centro del país, en los medios políticos se comenta la actitud asumida por el actual alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, un evidente violador de las leyes vigentes, se reconoce que es una “decepción de Morena”. Una tras otra se conocen los excesos y las omisiones en el ejercicio del poder. En materia de seguridad principalmente hay una nulidad de resultados. Mientras el gobernador, Dr. Rutilio Escandón Cadenas, todos los días cumple con la tarea de trabajar en favor de la seguridad estatal, el alcalde capitalino exhibe una total indiferencia, y lo que es peor, negligencia, de cara a los problemas que se siguen dando en Tuxtla Gutiérrez. Carlos Morales Vázquez ha elegido la opción, muy al estilo de su origen priista, de hacer campaña con todo lo que tiene a su alcance. No le importa lo que está sucediendo con la seguridad ciudadana, con la falta de experiencia e incapacidad de los mandos policiacos, con la corrupción. Lo que es peor, en lugar de despertar simpatías y apoyos por su trabajo, la ciudadanía cada día está más molesta porque sabe que detrás de cada luminaria, dice la gente, podría estarse ganando un porcentaje alguien cercano al alcalde. Con el arreglo de las calles, la situación es peor, mientras en China se construye un Hospital en 10 días, en Tuxtla, dos cuadras de pavimentación se hacen en seis meses, con todos los efectos que esto trae para vecinos, negocios y el tránsito vehicular. Siguen los asaltos a tiendas de conveniencia, a cuentahabientes, a casas habitación, y no hay estrategia de parte de seguridad municipal que sea eficiente en materia de prevención. Como justificación, se escucha solamente en los pasillos de la presidencia municipal, el reparto de culpas. Es una verdadera decepción para Morena este alcalde violador, que sigue en campaña.

#MUY ACTIVO SLOS EXGOBERNADORE SD ECHIAPAS. En los últimos meses se ha podido registrar un amplio activismo de parte de los ex gobernadores. José Patrocinio González Garrido con frecuencia va y viene de la Ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez, y de paso sigue ofreciendo entrevistas con revelaciones que despiertan el interés de la clase política y que al ex gobernador lo ubican como actor vigente de la política chiapaneca. También se comenta que se reúnen por lo menos una vez al mes, para intercambiar puntos de vista, el autor de la teoría de los cuatro horcones, el ex gobernador Eduardo Robledo Rincón, y el autor del Movimiento de la Esperanza, Pablo Salazar Mendiguchía. Más de algún columnista quisiera enterarse del contenido de esas “sabrosas conversaciones” entre quienes han ejercido el poder y siguen viendo el toro, solamente que ahora desde la barrera.

#PRI MUNICIPAL DENUNCIARA A LAS CARAVANAS TUCHTLAN. Cuando es evidente que el Alcalde Carlos Morales Vázquez, que aun cuando dice ser abogado no entiende del respeto al estado de derecho y desconoce de procedimientos en materia electoral, el Comité municipal del PRI que encabeza Iván Sánchez ha informado que va a presentar una denuncia en contra del edil violador, por el uso de las llamadas “Caravanas Tuchtlán”, que ha terminado por pervertirlas, al convertirlas en instrumentos de su campaña por la reelección municipal. Anda desesperado el edil por imponer su imagen y nombre, ante el futuro que siente que se le escapa de las manos, y que además podría convertirlo en un lastre para las aspiraciones de su hermano mayor.

#EN RIESGO EL LIDERAZGO DE MORENA COMO PARTIDO. Muy comentado en las últimas horas el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que está sucediendo al interior de MORENA, pueda prescindir de este partido para darle continuidad a su proyecto de la Cuarta Transformación. Andrés Manuel seguirá siendo presidente de México con o sin MORENA, pero este partido no podrá sobrevivir sin Andrés Manuel. MORENA está perdiendo liderazgo y fuerza como partido dando el peor ejemplo, en el sentido de que no hay capacidad para consolidar la unidad para el futuro. De esta manera Morena habrá de reconocer de nueva cuenta, la capacidad que tiene la izquierda para confrontarse y hacerse pedazos. Causa y razón de la autodestrucción del PRD fueron las tribus. Ahora Bertha Luján y Yeidckol Polenvsky están haciendo gala de poder, de la capacidad para reducir la fuerza de MORENA. Están olvidando que el presidente de México puede elegir ante tanta medianía, otras opciones que existen en la vida política nacional. Más de 18 años luchando para ver como termina el sueño de un partido como el Movimiento de Regeneración Nacional.

#S PREPARA EL VERDE PAR AEL 2021. Es un hecho que en los próximos días se habrá de concretar un movimiento muy importante en la estructura política del Partido Verde Ecologista de México, con miras al proceso electoral del 2021 y 2024. Todo parece indicar que el verde podría convertirse en parte del equilibrio que los observadores, desde ahora están considerando en el concierto y la relación con los llamados partidos pequeños que en Chiapas están bastante movidos, y que están ligados a los actores políticos en la cancha local.

