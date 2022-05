Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Carlos Morales reconoce que no apoyara a los que sufren estragos económicos por pandemia

Completamente deshumanizado el alcalde de la capital de Chiapas Carlos Morales Vázquez ante la contingencia sanitaria por el covid 19. Pues sencillamente no habrá apoyo y soporte para los Tuxtlecos ante el escenario de la pandemia del coronavirus que sufre la humanidad y muy especial Tuxtla Gutiérrez, donde se han empezado a multiplicar los casos de la enfermedad. Rotundamente dijo que no, porque se le complica al ayuntamiento Tuxtleco, advirtió.

Fue categórica la regidora municipal del cabildo tuxtleco, Adriana Guillén quien realizó una propuesta de que el gobierno municipal debería ser prudente, y apoyar la economía de la ciudadanía y comerciantes de la capital chiapaneca ante la contingencia que se está padeciendo por la anunciada enfermedad donde en Chiapas, Tuxtla Gutiérrez va a la cabeza por ahora. Sin embargo, la solidaridad que se exige por parte de la servidora pública es apoyar ante la situación que ha paralizado las actividades económicas, y que empieza ser estragos en muchas familias pobres capitalinas.

La postal de Carlos Morales, fue que no habrá reducción de impuestos mucho menos que se apoye con algunas estrategias los compromisos quienes reciban servicios públicos del ayuntamiento local. El alcalde Morales con sus aliados de Morena, se unieron para advertirle a la regidora Adriana guillén, que definitivamente no habrá estrategias de solidaridad a la ciudadanía ante esta contingencia de salud pública que tiene de cabeza al mundo y a nuestro país.

Las voces de los capitalinos es que el gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez, debe de lanzar algunas campañas de apoyos para salvaguardar el problema económico que ya se resiente en miles de ciudadanos, y muy en especial comerciantes que viven al día en sus trabajos cotidianos de comercio. Los días transcurren y la gente ya muestra fatigas financieras que reconocen no podrán salir del bache ante esta contingencia del coronavirus, y claman que los apoyen.

Son decenas de miles de personas que viven al día en Tuxtla Gutiérrez y las ventas se han desplomado de manera vertiginosa, y eso está obligando que ya no habrá con actividades comerciales, pero esta decisión los está llevando a la quiebra económica, y por eso la exigencia de que el gobierno municipal los apoye concienzudamente ante una problemática donde debe de prevalecer la humanidad y la fraternidad de las autoridades locales que son las más cercanas de la gente.

También en los mercados públicos de la ciudad hay comerciantes que viven su viacrucis, pese a que se encuentran en una plancha de venta comercial con muchas oportunidades como es justamente un mercado público, pero que ya tampoco la gente se está arriesgando a ir a comprar ante la temeridad de contagios por el flagelo del coronavirus. Un ambiente difícil al que hay que darle una solución inteligente y que las debe de haber. En fin.

Urge la inauguración y entrega del nuevo hospital del IMSS en Tapachula: El eslabón perdido entre la vida y la muerte:

El problema no es tanto de los dos presuntos enfermos con coronavirus en el IMSS de Tapachula, que tanto se anuncia por las redes sociales, y que tanto se ha distorsionado, que existe, pero que no hay pruebas fehacientes, lo que no deja de ser un rumor simplemente, el grave problema es que fue el propio director general del IMSS nacional Zoè Robledo, quien había anunciado la inauguración del nuevo hospital del IMSS de Tapachula para el 2 de Marzo, lo que evidentemente no se realizó, y que en el fondo sí se hubiera hecho, tal vez la sociedad Tapachulteca de esta frontera sur, tuviera mejores condiciones de atenciones médicas en el futuro ante el peligro de salud de la epidemia del covid 19.

Tal vez con el nuevo hospital del IMSS en Tapachula ya inaugurado tuviéramos mejores oportunidades y coyunturas para poder enfrentar una situación epidemiológica que se vive en el mundo, en México y en Chiapas. Un hospital del IMSS como el de Tapachula, que lamentablemente ya no se inauguró como se había prometido, pudiera ser el eslabón perdido de hacerle frente a la epidemia en esta puerta del país, con las mejores herramientas médicas y clínicas, así como todos los enseres que se requieren para este tipo de enfermedades respiratorias, empezando con los respiradores y otros aparatos y medicamentos.

Ojalá el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el titular del IMSS nacional Zoè Robledo, redoblen esfuerzos para darle salida a esta inauguración hospitalaria que urge ante esta contingencia de salud sanitaria en Tapachula, porque se trata de tener respuesta profesional y moderna para responderle al coronavirus en esta frontera sur. Urge darle trámite a esta entrega del nuevo hospital del IMSS, que podría ser la diferencia de vida de muchos ciudadanos mexicanos de esta parte del territorio nacional.

Es detenido el expresidente municipal de Tapilula por violencia familiar

Siguiendo con la campaña “Cero impunidad” y el valor que se le tiene por la defensa de la mujer en Chiapas, trascendió que previo al desafuero concedido por el Congreso del Estado, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Istmo Costa en coordinación con la Fiscalía de la Mujer, detuvo a David “N”, quien fungía como presidente municipal de Tapilula, por el delito de violencia familiar en la localidad de Puerto Arista del municipio de Tonalá.

De acuerdo con la carpeta de investigación iniciada el 22 de marzo de 2020, aproximadamente a las 20:50 horas de ese día el hoy imputado (pareja sentimental) agredió en rostro y brazos a la agraviada, en el interior del hotel denominado “Las Palmas”, ubicado en Puerto Arista, municipio de Tonalá, siendo detenido por elementos policiacos que acudieron al lugar de los hechos.

De manera inmediata esta Fiscalía estableció medidas de protección para la denunciante y posteriormente se recabaron datos de prueba, así como valoración psicológica y victimológica con resultados que establecen el grado de afectación emocional y vulnerabilidad.

Esta Fiscalía acreditó que el imputado era presidente municipal, por lo que solicitó su desafuero ante el Honorable Congreso del Estado, mismo que fue concedido de manera inmediata.

David “N” fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional bajo la causa penal correspondiente en los Juzgados de Control y Tribunal de Enjuiciamiento con sede en Tonalá, a efecto de llevar a cabo la audiencia inicial.

La Fiscalía General del Estado, que encabeza Jorge Luis Llaven Abarca, manifiesta que no habrá impunidad en este caso y reitera su compromiso con la sociedad para fortalecer el Estado de derecho y garantizar la seguridad en todo el territorio chiapaneco.

Cuidado con Estados unidos. – La OMS alerta a Trump que Estados Unidos podría convertirse en el nuevo epicentro del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que Estados Unidos podría convertirse en el epicentro mundial de la pandemia de coronavirus. En Ginebra, la portavoz de ese organismo internacional, Margaret Harris, advirtió que hubo una “aceleración muy grande” en las infecciones en los Estados Unidos. Increíble pero cierto.