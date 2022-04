Cafetómano

Bernardo Figueroa

Carlos Morales y el Avión Municipal

Sin dudarlo podemos decir que el flamante presidente municipal de la aldea chiapaneca Carlos Morales Vázquez se volvió completamente loco, como ve estimado lector que en plena supuesta austeridad se da el lujo de mandar a un congreso de comunicación política en la ciudad de Cancún a su querido hermano Jorge Morales, acompañado del fotógrafo que funge como coordinador de comunicación social Alexis Sánchez Santiago y al esposo de una querida regidora.

Lo que no entiende Carlos morales es que si el presidente de la república no usa el avión presidencial es con el fin de no derrochar el erario público, día a día se ven imágenes del comandante supremo abordar vuelos comerciales por toda la república mexicana.

Seguramente se pregunta; ¿Qué tiene de raro que asistan tres integrantes del equipo cercano de Carlos Morales a un congreso?

Pues más que raro es indignante que estos tres funcionarios menores del municipio se trasladaron en un avión privado con matrículas XB-RCC rentado precisamente con recursos del municipio, y así llegar con toda la comodidad disponible y decimos comodidad porque una renta de 100 mil pesos la hora en un avión ni AMLO lo hace.

Hay que señalar que Chiapas si trabaja a favor de la 4T de la mano del gobernador Rutilio Escandón ya que ningún funcionario de primer nivel en el estado, han tenido ostentosos lujos.

No falta quien quiera desmentir esta información que ya se encuentra en las redes sociales, pero si analizamos detenidamente a esos defensores, son ni más ni menos que parásitos que están incrustados en la nómina del loco munícipe que nos tocó tener.

JORDÁN ORANTES RENUNCIA A LA NOTARÍA PÚBLICA 129

Va una felicitación para fiscal de Coordinación de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jordán de Jesús Alegría Orantes, quien decidió continuar en el proyecto del gobernador Rutilio Escandón renunciando a la patente de Notaría Pública número 129 del Estado con residencia en Tuxtla Gutiérrez desde 2011, ratificando con ello ante el Ejecutivo su serio compromiso como servidor público en este órgano de procuración de justicia.

Con esta acción de congruencia política, Jordán Alegría Orantes decidió de manera voluntaria anteponer el servicio público en la Fiscalía General del Estado y adherirse a la convocatoria del jefe del Ejecutivo Estatal para servir a la sociedad de tiempo completo. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas manifestó su congratulación con esta acción del fiscal de Coordinación, a quien exhortó a continuar desempeñándose con verdadera y entera vocación de servicio en la Fiscalía del Estado que bien encabeza el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca.

“Los servidores públicos no podemos distraernos con ninguna otra función, nada más nos debemos a la ciudadanía y servirle las 24 horas, por eso el fiscal de Coordinación ha decido renunciar a esta patente”, puntualizó Escandón Cadenas.

JORGE LUIS LLAVEN ABARCA PROMUEVE VALORES EN CHIAPAS

El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca sostuvo una reunión de trabajo con pastores evangélicos en Tuxtla Gutiérrez, en la cual destacó que para la Fiscalía General del Estado es prioridad promover y fortalecer la educación y los valores en niñas, niños y jóvenes para la construcción de una sociedad libre de violencia.

El responsable de la procuración de justicia en Chiapas acompañado por Jordán de Jesús Alegría Orantes, fiscal de Coordinación; y Liliana Ivett López Gordillo, coordinadora del Centro para la Prevención y Tratamiento en Adicciones (CENTRA); expresó que ante los retos y desafíos que enfrentan la niñez y la juventud en Chiapas, es fundamental hacer un frente común sociedad y gobierno en materia de prevención del delito y de adicciones. Aseveró que hoy hay una Fiscalía del Estado comprometida en brindar una atención integral: “procuramos una justicia más humana, siempre al lado de la gente y con la ley en la mano y sin distinción alguna, esto nos permitirá guardar el orden y construir una sociedad libre de violencia”.

Llaven Abarca exhortó a los pastores evangélicos a continuar contribuyendo la paz en Chiapas y a sumarse a las estrategias estatales que impulsa el mandatario estatal para fortalecer la gobernabilidad en todo el territorio chiapaneco.

¿QUÉ TIENE QUE PASAR EN TAPACHULA?

Ley orgánica municipal del estado de Chiapas; Artículo 153.- Las faltas temporales de los munícipes por menos de quince días, serán únicamente aprobadas por el Ayuntamiento; las que sean mayores a quince días y hasta por menos de un año, deberán ser aprobadas por el Ayuntamiento y por el Congreso del Estado, o en su caso por la Comisión Permanente. Las faltas temporales del Presidente Municipal por menos de quince días serán suplidas por el Regidor Primero o el que le siga en número. Las faltas temporales por ese mismo plazo de los regidores y el Síndico no serán suplidas. Las faltas temporales de los munícipes por más de quince días y hasta por menos de un año, serán suplidas por el miembro del Ayuntamiento que determine el Congreso del Estado, o en su caso por la Comisión Permanente. Las faltas definitivas de los munícipes serán suplidas por el miembro del Ayuntamiento que determine el Congreso del Estado, en términos de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

CARLOS CALVO ESCUCHA A SU MUNICIPIO

Con el propósito de escuchar de viva voz las necesidades de la gente, el amigo del pueblo Carlos Manuel Calvo Martínez recorrió este pasado fin de semana cuatro comunidades rurales. Refirió que es importante que a través de los Comités de Planeación y Desarrollo Municipal (COPLADEM), se canalicen las prioridades de obras y proyectos en beneficio de las familias. Por ello, recorrió junto con otros funcionarios de su gabinete municipal las comunidades de San Isidro; Vicente Guerrero; La Florida y Nueva Esperanza donde se trataron temas de bienestar.

Carlos Calvo, dijo que seguirá siendo respetuoso de lo que el pueblo priorice en sus comunidades, ya que es precisamente el pueblo quien sabe de sus necesidades. Destacó que para el Gobierno Municipal que preside es fundamental estar cerca de la gente, ya que es la forma correcta de apoyarlos sin intermediarios y llegar a acuerdos de progreso. “Estamos viviendo tiempos de transformación y de mucho trabajo responsable desde el orden municipal, estatal y federal, por lo que tenemos mucha confianza que nos ira mucho mejor en Jiquipilas”, expresó.

Desde el café: En congruencia con las políticas de Gobierno y con total respeto a la libre determinación, el coordinador de administradores de juzgados de control del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Gerardo Guerra Talayero, presentó su dimisión al cargo determinando ejercer la Patente de su Notaría Pública Número 153, renunciando a la administración gubernamental. Esta determinación está contextualizada en el respetuoso llamado que realizara el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, a las y los funcionarios públicos, para definirse en el sentido de ejercer sus cargos en la administración estatal o conservar sus notarías públicas. En este marco, respetuoso de la autonomía de poderes, pero congruente con ejercer un gobierno trasparente y responsable en beneficio de todas y todos los chiapanecos, el titular del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Óscar Trinidad Palacios, renunció en fechas pasadas a su notaría, lo mismo que la magistrada Mirna Camacho… Va una felicitación para mi buen Ansony Santos Córdova quien el día de hoy se encuentra de manteles largos por un año más de vida, de todo corazón los cafetómanos de la avenida esperamos que este día te la pases de lo mejor y al mismo tiempo te damos ánimos para seguir adelante y con mucho éxito en esta escuela de la vida. Abrazo fuerte…

Para terminar: “Las grandes obras son hechas no con la fuerza, sino con la perseverancia” lo dijo el escritor británico Samuel Johnson.

