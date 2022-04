CarlosMoralesInsensibleAlcaldeDeTuxtla

#HASHTAG DE LA SEMANA

#CARLOS MORALES INSENSIBLE ALCALDE DE TUXTLA. – El buen Carlos Morales Vázquez nos salió a los tuxtlecos, y es comprensible porque es coiteco, insensible para el dolor humano y bueno para la paga. A pesar de que algunos trabajadores del Ayuntamiento, ya presentaban algunos problemas de salud, Carlos como buen dictador ordenó que todos regresaran a trabajar. No respeto a ninguno que perteneciera a la población vulnerable: Obeso, diabético, embarazada. De tal manera que ya suma a su cuenta como presunto responsable de la muerte de dos trabajadores. Total, insensibilidad del actual alcalde tuxtleco. Pero en este mismo entorno, es importante mencionar que ha resultado “buenísimo” para la paga. Por lo pronto, ya le pagó por una cantidad de 3,834 contenedores a Veolia, la cantidad en efectivo de 28 millones de pesos. La razón del pago inmediato es que de esta manera asegura el moche correspondiente. Desde luego no hubo proceso de licitación, sino una asignación directa entre cuates. Esta es la razón por la que es considerada enemiga de Carlos y su pandilla, la regidora Adriana Guillén, por haberse opuesto y no votado a favor del avance mensual de la cuenta pública. Ahora resulta que Veolia tiene no un socio, sino un auténtico empleado en la persona de Carlos Morales. Apunten: 2 muertos han comenzado a cargar por sus actitudes irresponsables e insensibles, y probablemente un moche a favor por el tema de los contenedores. Carlos desde luego va ganando.

#NADIE ES PROFETA EN SU TIERRA RECONOCEN A GLORIA MOLINA. En este proceso tan delicado para la salud de los mexicanos, se ha convertido en toda una revelación, la Dra. Gloria Molina, epidemióloga chiapaneca y actual Secretaria de salud del estado de Tamaulipas. Goza de la confianza del gobernador Cabeza de Vaca, al extremo de que ha sido de las pocas responsables estatales de salud, que ha llegado a mantener un serio debate sobre algunas resoluciones de Hugo López Gattel. Nadie es profeta en su tierra. Saludos y reconocimiento al trabajo de la Dra. Gloria Molina.

#DE ACOSADOR A CRITICO POLITICO TONI GUILLEN. No cabe duda que se pueden observar mutaciones en las especies depredadoras, como es el caso de a quien se le conoce en el bajo mundo como “la Toña machetes” Guillén. Se acuerdan que fue cesado y corrido del COBACH, y por poco se lleva entre las patas a la Directora Nancy Hernández. Ahora resulta que, de perverso depredador y acosador sexual, con “esa calidad moral”, ahora se ha constituido en un crítico y comentarista de la vida y obra de funcionarios y políticos. No cabe duda. En la cárcel debería de estar. Sin embargo, otros comentan que si quiere salir públicamente que primero lo haga del closet.

#ICHEJA SE CONVIERTE EN ESTRUCTURA ELECTORAL. Una institución tan noble como lo es el ICHEJA, que es el Instituto Chiapaneco de Educación para jóvenes y Adultos, está siendo preparada para que se ponga al servicio en los próximos días del Auditor Superior de Fiscalización, Uriel Estrada Martínez, que es el que habrá de operar electoralmente desde el segundo piso de palacio las elecciones del 2021. Desde luego cuenta con todo el apoyo del funcionario más importante del segundo piso, para instalar el famoso bunker con esta estructura del ICHEJA. Ahí están ubicados los operadores, los encuestadores, todos aquellos que van a concentrar las evidencias de los futuros alcaldes y aspirantes a diputados federales y locales. Desde luego contaran con el presupuesto del ICHEJA. Todo está bien formateado.

#CESAR AMIN PARA LA SILLA CHINA DE TAPACHULA. Desde hace algún tiempo se viene preparando, el abogado César Amín González Orantes, para que, de darse las condiciones, pueda buscar la nominación para la presidencia municipal de Tapachula. Todo parece indicar que ya está apuntado para entrarle a la contienda. Cuenta con apoyos, como el del hermano del fallecido Oscar Gurría. En las redes se presenta como seguidor de César Amín: “Soy Gurría, y voy con César Amín”. Ya está en marcha la campaña.

#CLINICA RESPIRATORIA EN TONALA. Como parte del compromiso de salvaguardar la salud de las y los chiapanecos, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la Clínica de Atención Respiratoria COVID-19 en el municipio de Tonalá, que permitirá atender a las personas afectadas por este virus en un espacio exclusivo y por profesionistas expertos. En el recorrido, donde estuvo acompañado por el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, y el presidente municipal, Manuel Narcía Coutiño, el mandatario pidió al pueblo de Tonalá y de la región Istmo Costa, tener la confianza de que su gobierno privilegia lo más preciado que tiene el ser humano: la vida y la salud. “La clínica cuenta con equipos modernos, medicamentos y una plantilla de excelentes doctoras y doctores; está adaptada eficazmente para enfrentar esta enfermedad, y el personal de salud atenderá de forma profesional y humana a sus pacientes. Estarán en las mejores manos. Queremos prevenir y salvar la vida de las personas, y este lugar también funciona como un centro de aislamiento”. En la opinión de Sinuhe Toledo Laguna, dirigente político municipal este es un esfuerzo y una demostración de justicia social, del gobernador Rutilio Escandón Cadenas para el pueblo tonalteco.

#FALLECE EL JEFE DE LA PANDILLA DEL RATON DE ORLANDO. Juan Díaz González, hijo de Regino Díaz Redondo ex director de Excelsior, fue un hombre muy querido por Juan José Sabines Guerrero. Jefe, tutor, mentor. Fue el que le permitió crear su pandilla en la delegación Venustiano. Carranza. Ahí dónde se hicieron Nemesio Ponce, Mauricio Perkins, Tomás Sánchez y desde luego Martha Bital. Era tan inteligente que llegaba a resultar incómodo para Nemesio y Mauricio, porque era escuchado por el ratón de Orlando. Al extremo que terminaron internándolo en el CENTRA para poder proporcionarle sus respectivas dosis, y no se metiera a asesores a su “muchacho”. Ahora falleció, y de esta manera podrá estar tranquilo el tal Nemesio. QEPD Juan Díaz González.

#EL HEREDERO DEL MIEDO JUAN JOSE SABINES. Ahora ya podrá Juan José Sabines Guerrero, declarar que su fortuna es parte de la herencia recibida, a raíz de la muerte de su señora madre. Ya no tendrá que andar buscando otra justificante. ¿Cuántas casas aparecerán como parte de esta herencia del miedo? Sabines Guerrero es rico, pero por lo que atracó al presupuesto del estado. Cuando llegaron el ratón de Orlando y señora madre, llegaron en la vil chilla. Cuando termino el período de gobierno, gozaban de total riqueza.

#IDENTFICAN A VANDALOS D EVENUSTIANO CARRANZA. El grupo de personas que participaron en el vandalismo durante la madrugada del jueves en la cabecera municipal de Venustiano Carranza, fueron 30 y están identificados, no solo incendiaron la presidencia municipal, sino también la casa del alcalde Amando Trujillo Ancheyta, así como la vivienda de sus suegros, y la casa de la señora madre del propio gobernador. La sociedad chiapaneca demanda la aplicación del estado de derecho y todo el peso de la ley. No debe haber impunidad.

#DE LOCURA SE DESNUDA SENADORA EN REUNION DE BANXICO.- En un afán protagónico la senadora de Morena Martha Lucia Micher se presentó desnuda del torso en un evento que estaba siendo transmitido por el zoom. Ahora es la comidilla la dichos senadora de Morena.