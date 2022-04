CarlosMoralesLitigandoEnFavorDeVeolia

#HASHTAG DE LA SEMANA

#CARLOS MORALES LITIGANDO EN FAVOR DE VEOLIA. Nunca pensaron los actuales directivos de la reciclada Veolia, antes Proactiva, que tendrían en el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, a su mejor litigante y defensor de los intereses de su empresa. Dicen que “cuando el río suena es porque algo trae”, y esto tiene que ver con las molestias que han traído consigo las denuncias de la regidora Adriana Guillén por el asunto de los contenedores y la sospechosa actuación del alcalde Carlos Morales. Mientras Veolia ni sufre ni se acongoja. ¿Cómo no sospechar, si anda el presidente municipal tuxtleco como alma que lleva el diablo, tratando de justificar que no se sobre pagaron y que si se asignaron de manera directa fue por la pandemia? Lo que nadie termina de entender, y que más de alguno anda buscando es la carta compromiso, ya que desde hace mucho Veolia había ofrecido los contenedores, pero de manera complementaria al trato mensual que ya trae consigo por la recolección de basura, siempre y cuando los pagos se hicieran con la oportunidad debida. El problema es que los documentos relacionados con Veolia, parecen los Expedientes X, no aparecen por ningún lado. De ahí que Carlos Morales, hasta se haya inventado un “mini informe”, solamente para reiterar lo que en su locura dijo en la reunión del Consejo Consultivo Ciudadano, y que sorprendiera a muchos, ya que los temas del orden eran otros y ya estaba definidos. La otra persona que le hace comparsa es nada menos que la síndica Karla Burguete Torrestiana, anda igual de soberbia, en plena neurosis, porque no encuentra como justificar la asignación directa del contrato de compraventa, ya que se dio cuenta que el asunto de la pandemia no es suficiente. Sobre todo, cuando se desconocía el tiempo que iba a durar. Tal vez podía haber lanzado la convocatoria para la licitación. El problema es que el asunto ya estaba amarrado. Quinquirrines son quinquirrines.

#DON PATRO OLVIDO MENCIONAR A SU HIJO. A la hora de dictar sus memorias familiares, por alguna razón Don Patro se olvidó de mencionar que hasta dónde se sabe en Palenque es padre de un hijo más. De uno de sus herederos, varón que además de Patricia y Josefa “debe adorar a su padre”, sobre todo porque lo protegió cuando cometiera el homicidio en contra de su chofer en la propia casa del ex gobernador en la Ciudad de México. Desde luego que Don Patro ha sido un buen padre, aunque a veces pierda la memoria. Sin duda esto es “otro pedo”, pero de los pedos que no se pueden ni se deben negar. ¡Feliz día del padre Don Patro!

#ES SHOW DEL RATON DE ORLANDO. Ante los altos costos de los estudios médicos y para hacerse de algunos pesos, el ratón de Orlando, pudo haberse instalado en la entrada de Médica Sur, para dejarse tomar fotos con los niños y así reunir lo necesario para pagar. Sin duda la jugada era otra, la de hacerse de la víctima para que como en otros tiempos el gobierno del estado de Chiapas le pagara lo necesario para la atención de su salud, o sensibilizar a su amigo Andrés Manuel López Obrador para que ordenara cubrir sus cuentas. Ninguna de las iniciativas que se propuso dio resultado, y ha tenido que romper uno de tantos cochinitos que debe tener para ciertos gastos menores. Pobre.

#RESPONSABLE DE HOMICIDIO DIRECTOR DE MERCADOS. Por fin se levantó la voz del regidor Francisco Rojas, del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, para pedir el cese y fincar responsabilidades a Ericel Sánchez Álvarez, Director de Mercados y de Panteones, por haber inducido de manera irresponsable al homicidio de la Señora Claudia Gutiérrez Vázquez. Podría decirse que se trató de un homicidio, porque el Director de mercados y Panteones, no le autorizó a la Señora Claudia de mercados, retirarse de su trabajo, a pesar de reportarse enferma con la agravante de que padecía de diabetes. Prácticamente la mató. Esta es la razón por la que el regidor Paco Rojas demanda justicia para la señora Claudia Gutiérrez, y todo por cumplir con las órdenes del “pequeño priista” que lleva dentro el alcalde Carlos Morales Vázquez. Insensibilidad y trato humillante a los trabajadores.

#A PESAR DE LA PREVENCION SIGUE CRECIENDO EL CORONAVIRUS. A punto está de quedarse sin funcionarios de primera línea la administración estatal. Están en cuarentena el secretario de gobierno, el fiscal general del estado, el secretario de protección civil, el secretario de los pueblos indios, la secretaria de bienestar y quien sabe cuantos más. Se insiste en la recomendación de quedarse en casa, de atenderse y de guardar la cuarentena para no contagiar a los demás, la familia, los amigos y los colaboradores. Riesgoso un regreso a las oficinas públicas, si estas no han sido acondicionadas y sanitizadas. El hacinamiento es lo que genera el contagio. Mucha precaución.

#SIN IMPORTAR LA PANDEMIA INICIO EL PROCESO ELECTORAL. A pesar de los informes que durante todo el día se trasmiten, los políticos insisten en prepararse para la contienda electoral del 2021. Por lo pronto se descubre el tema del bunker que se ha estado implementando para que desde ahí el Auditor del Estado opere la transición de Morena: presidentes municipales y diputados. Pero también se hace pública la alianza de Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo. Por lo visto el verde vuelve a colarse a la contienda del 2021. El presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar informó que este jueves iniciarán las pláticas con los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), con el propósito de conformar una amplia alianza electoral para los comicios del año próximo. En entrevista con proceso.com.mx, el exdiputado federal adelantó que junto con estos dos partidos se buscará generar un amplio movimiento que incluya a organizaciones sociales y personalidades. De acuerdo con Ramírez Cuéllar, quien hace tres meses asumió la dirigencia de Morena en calidad de interino, de concretarse esta alianza no tiene duda de que ganarán en las 15 gubernaturas que estarán en juego, que mantendrán la mayoría en la Cámara de Diputados y se impondrán en más del 70% de los congresos locales.

#EL PRI EN CHIAPA SE EXTIGUE CON EL PROFESOR JULIAN. El que sigue arrojando paladas de tierra sobre la tumba en el largo funeral del PRI, es el profesor Julián Nazar Morales. A estas alturas es el único partido que no habrá de participar en el proceso del 2021. Por lo visto Alejandro Moreno, de la dirigencia nacional todavía no decide qué hacer con el PRI chiapaneco. Ya se hicieron los relevos en Oaxaca y ésta semana en Nuevo León y Colima. En Chiapas parece que la intención es esperar la última palada. Se dice que cuando tome la decisión, el asunto estará perdido para los escasos priistas chiapanecos.