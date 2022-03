Letras Desnudas

Mario Caballero

Cartuchos Quemados

Se presenta la ocasión idónea para la reflexión. Para enfrentarse a la realidad después del oasis de ilusiones que significó la elección de 2018. Llegó la hora de que los electores asuman parte de su responsabilidad y evalúen los resultados de sus votos. ¿Se cumplieron las expectativas? ¿Fueron dignamente representados sus intereses en el Congreso? ¿Mejoró la calidad de vida en su ciudad? ¿Obtuvo lo que esperaba de los candidatos por los que votó? ¿Aprobación o decepción?

Lo cierto es que estamos varados en una época de frustración y desencanto. Casi 8 de cada 10 mexicanos no están conformes con su gobierno. No se sienten representados en las cámaras legislativas, no ven cambios en la forma de gobernar. Continúa la corrupción, la impunidad, el nepotismo. No hay seguridad, no hay empleos, no hay fomento a la economía.

Por eso la urgencia de cuestionar a los gobiernos y a los gobernantes. Más todavía cuando en la antesala de las elecciones del próximo año se presentan los personajes de siempre, los que ya han demostrado su incompetencia y falta de vocación por el servicio público. Aquellos cuyo interés en la política radica en los privilegios del puesto. Han levantado la mano para contender por cargos que no merecen y por los que no están preparados. Son, como se dice en el argot político, cartuchos quemados.

TRES CARTUCHOS

Así, pues, el llamado a reflexionar el voto no puede tomarse a la ligera. Votar mal es arriesgar el futuro. Quien siembra en mala tierra no puede exigir buenos frutos. Tomando de referencia el caso anterior, ¿qué puede esperarse del exsecretario de seguridad como gobernador si no pudo con una secretaría? Admito que combatir la violencia del país no es una tarea sencilla, pero nadie puede negar que Durazo no dio el ancho.

En el terreno local hay muchos que ya se apuntaron para la contienda de 2021. Por desgracia, son en su mayoría los mismos vividores, los que encontraron en la política un medio de enriquecimiento, un estilo de vida más allá de las leyes, de negro historial y nulo prestigio.

Julián Nazar Morales, después de su reprobable desempeño como dirigente estatal del PRI, pretende imponer en la alcaldía de Cintalapa a su esposa, la actual diputada local Luz María Palacios Farrera, quien siempre ha soñado con ser presidenta municipal de ese lugar.

La trayectoria de la señora Palacios se puede leer en menos de 3 segundos. Es más, su nombre es más largo que su carrera política. Incluso, ni siquiera existiría si Julián Nazar no hubiera estado detrás. Por lo que hablar de ella es perder nuestro valioso tiempo.

Supongamos que Nazar logra convertir a su esposa en alcaldesa de Cintalapa, pero quien en verdad gobernaría sería él. Obvio.

Nazar Morales tiene título de profesor normalista, pero no hay registros de que alguna vez haya puesto un pie en un salón de clases. Comenzó en la política siendo chofer y mozo de Germán Jiménez Gómez, ex líder de la CNC al que se le considera un cacique de la región de la Frailesca.

Al heredar el control de la CNC, Nazar pasó de la pobreza a la opulencia. No sabía nada de política, pero era hábil para desviar los recursos que el estado y la federación destinaban al campo. Repartía migajas y se quedaba con la mayor parte. Durante ese tiempo fue implicado en una serie de delitos que iban desde el despojo de terrenos hasta los homicidios.

Durante el gobierno de Juan Sabines Gutiérrez, Julián Nazar se internaba en la selva con la instrucción de cazar animales exóticos. Las presas se las entregaba al mismo exgobernador, quien las regalaba disecadas a sus amigos y con los que tenía compromisos políticos. De ahí que a Nazar se le conozca con el mote de “matatigre”.

Con esas referencias no es difícil pensar que en el caso de ganar la presidencia municipal de Cintalapa ese municipio estaría condenado al fracaso, dirigido por un político corrupto, que arregla los problemas a golpes y a punta de pistola.

Si se pregunta por qué Nazar estando viejo y millonario todavía no deja la política, es porque le ha ido genial. Se dice que tiene alrededor de treinta propiedades, entre residencias y ranchos ganaderos, en los cuales posee ganado de registro y caballos pura sangre. Además, tiene estanques de peces y criaderos de los llamados UMA (Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre) donde mantiene animales exóticos como búfalos y avestruces.

Otro que llegó a la política para servirse, mas no para servir, es Paco Rojas, quien desesperadamente está buscando ser otra vez candidato a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez.

El caso del ex panista es verdaderamente triste. Pasó de ser líder político a bufón de la Corte. Si en algún momento llegó a tener credibilidad como político de oposición, ahora no es más que un payaso de quinta. Si como alcalde de Tuxtla (1999-2001) fue un fracaso, y en las contiendas electorales pasadas fue evidenciado recibiendo moches de dinero en efectivo para su campaña, actualmente siendo regidor está convertido en el defensor más comprometido de las corruptelas, abusos y violaciones legales de Carlos Morales Vázquez, quien por mucho es el peor alcalde que haya tenido la capital de Chiapas.

El tercer cartucho quemado es Enoc Hernández Cruz, quien no sólo sirvió a los execrables intereses del exgobernador Manuel Velasco (y no a los de los chiapanecos), sino también se enriqueció, se hizo de propiedades lujosas, de camionetas del año, de concesiones del transporte público y de una enorme fortuna de manera ilegal. Para eso le sirvió el poder que ostentó durante la administración anterior y ahora quiere ser otra vez candidato a la alcaldía de San Cristóbal de las Casas.

¡AGUAS!

El título de este apunte es una señal de alerta. Espero sirva a los electores para castigar la indecencia de éstos y otros políticos. Y espero, también, que los partidos políticos piensen en la sociedad y no entreguen las candidaturas entre corruptos como Julián Nazar, como Paco Rojas, como Enoc Hernández, que buscan los cargos públicos para seguir disfrutando la vida de potentados que lograron a costa de los chiapanecos. ¡Chao!

