Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Caso Cienfuegos vulnerabilidad rebelada

Como lo decíamos, el caso del General Cienfuegos va más allá del combate contra el narcotráfico de EU y México, a todas luces se perfila como un tema interno electoral, que detona un conflicto binacional de interés diplomático. Una estrategia unilateral por parte del gobierno estadounidense en donde el Gral. Cienfuegos está representando el chivo expiatorio para la administración de Trump que intenta desacreditar a la Institución Militar de nuestro país. Por primera vez estamos viendo cómo desde todos los ámbitos se señala la detención como un atropello injustificado. Es muy probable que instituciones mexicanas de investigación en delitos como los que se le imputan como la UIF y la CNI, incluso la misma SEDENA y SEMAR, hayan hecho sus propias indagaciones sin encontrar pruebas de su relación con cárteles criminales. Tan no existe evidencia de la fabricación, distribución e importación de drogas, ni mucho menos de proteger organizaciones criminales, que éstas no tienen elementos que muestren que el General posee grandes beneficios como resultado de alguna actividad ilícita. ¿Qué es lo que México necesitaría para defender a un servidor público del Nivel de Salvador Cienfuegos frente a una posible injusticia de un país extranjero? Funcionarios como Ebrard, que después de que el embajador Landau revelara haber tenido conocimiento sobre la investigación y posible detención del General Cienfuegos, en un hecho histórico, además de ofrecer a un alto mando de nuestro EM, asistencia consular que garantice el debido proceso de su defensa, muy atinadamente manifestó a través de una nota diplomática, el descontento del gobierno mexicano por no compartir con las instituciones correspondientes información sobre el caso, dejando suponer que existen convenios no respetados o acuerdos que se violan con operativos como el del General en donde nuestro gobierno queda fuera e incapaz de proteger a sus ciudadanos. La decisión del Presidente de esperar a que pasen las elecciones antes de pronunciarse y defender la soberanía del país, apoya indirectamente a su homólogo camino a su reelección. Inevitable la pregunta ¿Qué procede para nuestro país si las pruebas no satisfacen la condena contra el General? Es momento para que el Canciller con su experiencia diplomática haga frente a la vulnerabilidad histórica que México tiene con su vecino del norte y limite el trabajo de la DEA en nuestro país, como un instrumento de represión y sometimiento en Latinoamérica. A pesar del hecho impensable que vive el EM, las FA siguen representando con responsabilidad y confianza los grandes compromisos de esta administración, la aprobación del Senado para que Marina tenga las facultades que desempeñaba la SCT lo demuestra. La renuncia de Durazo tiene dos lecturas, su intención de contender para la gubernatura de Sonora y la más evidente, alejarse del cargo que era ya insostenible por el fracaso indiscutible en su paso por la SSPC, pero, además, pese a que aún no presenta su renuncia formal, el Senado con cínica benevolencia, suspende su comparecencia cuando éste está obligado a dar cuenta de su fracaso frente a representantes del pueblo de México. Los Senadores de Morena ignoran su compromiso para con sus representados. Durazo contará con el espaldarazo del Presidente y el de Morena, pero no olvidemos que también cuenta con los más de 70 mil muertos, superando por mucho cifras de gobiernos anteriores en una nefasta gestión.

DE IMAGINARIA

Mientras el Presidente insiste en que ningún estado está tomado por el crimen organizado, la realidad le azota en la cara los hechos violentos que diariamente se reportan a lo largo de todo el país. Afortunadamente el Ejército Mexicano vuelve a dar un duro golpe al narcotráfico la madrugada de este jueves al decomisar tonelada y media de cocaína en el aeropuerto de Chetumal en Quintana Roo