CECOFAM Listo y Funcionando

Juan Óscar Trinidad Palacios recibió al Gobernador del estado para inaugurar el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), perteneciente al Poder Judicial del Estado, un espacio físico en el que niñas, niños y adolescentes podrán convivir en un entorno sano, amigable y cordial con sus madres y padres, quienes se encuentran en procesos judiciales de separación.

Tras recorrer las instalaciones del Cecofam, junto al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, el mandatario estatal indicó que con la consolidación de este proyecto se cumple el compromiso de brindar a las y los chiapanecos las herramientas necesarias para restaurar la paz familiar, mediante la resolución de conflictos a través del diálogo y la conciliación.

“Éste era un sueño acariciado de muchos años, que las niñas, niños y adolescentes sujetos a procesos de separación familiar tuvieran un lugar donde estar seguros, pero sobre todo con la oportunidad de ser atendidos de manera amable e integral por personal especializado para que no se pierda la interacción con sus padres y madres”, manifestó Escandón Cadenas.

Por su parte, el magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios precisó que este espacio representa una aportación a la sociedad para la prevención, protección y mejoramiento de las condiciones generales de vida de las y los menores de edad, sobre todo quienes viven en medio de un conflicto familiar.

Con ello, dijo, el Estado se suma a la dinámica nacional de proporcionar un lugar neutral, digno y decoroso, donde padres y madres puedan llevar a cabo los encuentros con sus hijos e hijas, o la entrega de éstos por parte de los padres o tutores que tienen la guarda y custodia hacia quienes no la ejercen, cuando las convivencias no requieren supervisión y se realizan fuera del Centro.

Indicó que a través del Cecofam, ubicado a un costado del Poder Judicial del Estado, la autoridad mandata a los padres y madres en procesos judiciales interactuar con infantes y adolescentes, considerando que, anteriormente, estos procesos se realizaban en sitios reducidos y carentes de medidas lúdicas, por lo que este centro cuenta con espacios de juegos respetando el arbolado local y multiplicando la interacción familiar.

Este centro atenderá a los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla, Suchiapa, San Fernando, Berriozábal, Osumacinta y Chicoasén, y pretende multiplicarse por todo el territorio estatal, con el propósito de facilitar la convivencia paterna/materna en aquellos casos que, a juicio de los Órganos Jurisdiccionales en materia familiar, ésta no pueda realizarse de manera libre o se ponga en riesgo el interés superior de niñas, niños o adolescentes

LeBarón pide resultados a AMLO

A pesar de tener contratiempos el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió con el compromiso de viajar a La Mora y platicar con las familias mormonas sosteniendo la promesa de justicia, a pesar de llegar a tiempo y de atendender de manera personal a los afectados; Julián LeBarón rechazó que la visita del AMLO vaya a marcar un antes y un después en la inseguridad que padece la zona, pues acusó que “son bonitos los discursos” pero la violencia está convirtiendo a las comunidades en pueblos en fantasmas. “Yo creo que lo que necesitamos en todos lados es seguridad porque se están quedando los pueblos fantasmas, aquí le metieron 70 años de trabajo de esta comunidad y la gente ya no se siente segura aquí, de un intenso trabajo y ahorro en Estados Unidos levantaron aquí en economía que le da mucho trabajo a la gente en la sierra y está canijo que se quede como un pueblo fantasma porque las instituciones no nos han dado las soluciones para detener el crimen. “Se han ido como ocho familias que dicen que no van a regresar, pero yo creo que sí van a regresar si ven que esto puede ser más seguro, porque esto no lo van a encontrar en ninguna otra parte del mundo, y aquí nacieron”.

Julián consideró que es urgente que las autoridades acepten la realidad de inseguridad y dejen solo de culpar a los criminales. Además de que insistió en que la versión de que el ataque fue un error pues reiteró que nadie ha podido demostrarlo y las evidencias dicen lo contrario, por lo que reiteró que cuando el Presidente se retire, habrá un recorrido en la zona del ataque. “Ellos dicen que se matan entre ellos, pero mira las consecuencias de que se maten entre ellos, aquí está a la vista de todos que nosotros permitimos que las autoridades se laven las manos con eso de que fue una equivocación, imagínense, nos hablan de una equivocación y ahorita nos vamos a llevar al sitio donde estaba esa niña para que ustedes vean con sus ojos el cerro de donde ellos pudieron haberla visto salir de su casa con un lente, de donde ellos intercambiaron vehículos, en un video está grabado de cómo bajaron disparándole a esta niña y de cerquita dijeron esta niña está viva, le siguieron disparando, si eso es una equivocación quiero que me lo expliquen”.

La fiscalía presente en la Carrera del Parachico

El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca participó en la XXIV Carrera Internacional del Parachico en Chiapa de Corzo, que registró una afluencia de más de 10 mil corredores, entre mujeres, hombres y niños del estado y de otros países.

Acompañado por Guadalupe Gómez Casanova, presidenta del Voluntariado FGE “Siempre al lado de la gente”; Sergio Alejandro Aguilar Rivera, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; Sujey del Carmen Orantes Molina, presidenta del DIF Municipal y Roger Nanguyasmú Vicente, consejero de Participación Ciudadana, Llaven Abarca llegó a la meta ubicada en las inmediaciones de la Plaza del Parachico.

El responsable de la procuración de justicia en la entidad manifestó su congratulación por la realización de esta tradicional carrera organizada desde hace más de dos décadas por el doctor Víctor Manuel Clemente Ovalle en coordinación con el Gobierno de Chiapas y el Ayuntamiento, en el marco de la Feria de Chiapa de Corzo, la fiesta grande de Chiapas.

Finalmente, Llaven Abarca destacó que promover la cultura del deporte en Chiapas contribuirá a construir una sociedad libre de conductas antisociales y adicciones.

Desde el café: El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y la Universidad Autónoma de Chiapas presentaron el libro “Elecciones Chiapas 2018”, el cual es una recopilación de la autoría de varios fotógrafos, que muestra el desarrollo del proceso electoral celebrado en Chiapas, el domingo primero de julio de 2018. Durante la presentación de esta obra, la fotógrafa y editora del libro, Susana Casarin Pliego, se refirió al mismo como un magnífico trabajo documental, destacando el hecho de que, de acuerdo a la lectura de las imágenes, la obra alcanza una significación muy amplia acerca de este proceso electoral, retratando a las personas que vivieron estos hechos. Luego de referirse históricamente a la fotografía, resaltó no solamente el aspecto iconográfico, sino los detalles técnicos y la calidad de edición de esta obra que conservará la importancia del contexto para el equipo de fotógrafos participantes.

Para terminar: “Las grandes obras son hechas no con la fuerza, sino con la perseverancia” lo dijo el escritor británico Samuel Johnson.

