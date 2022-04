Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Cero impunidad, Chiapas pone el ejemplo

Ante los numerosos hechos violentos en nuestro país en donde los elementos policiacos y la GN se han visto sin la posibilidad de defenderse y defender a la ciudadanía, Tuxtla Gutiérrez viene a dar un buen ejemplo de lo que quisiéramos ver en todos los estados que vienen padeciendo la ola de violencia que paraliza el desarrollo y el bienestar de las mayorías. De ninguna manera se aplaude la violación a los derechos humanos, ni mucho menos el uso excesivo de la fuerza pública, pero sí y con gran énfasis, la facultad del estado para aplicar la ley, a dejar de ser impune ante quien agrede el orden público y los derechos al tránsito de terceros o los bloqueos de vías fundamentales para la movilidad ciudadana, estatal o federal. Porque eso fue lo que el Gobierno del Estado ejerció, su obligación de ver por el bienestar de las mayorías disuadiendo a quienes, infringiendo la ley, toman casetas y bloquean carreteras. De ninguna manera podemos llamar represión a quien bajo la constitución en la mano aplica como autoridad su derecho a ejercer la ley. El uso de recursos no letales, pero sí disuasivos como fue el caso, es la demanda que venimos haciendo para garantizar el orden público del cual hoy estamos careciendo. El Mensaje del Presidente ha sido claro, cero impunidad y eso fue lo que sucedió el pasado domingo en Tuxtla Gutiérrez, la autoridad democrática por la que fue elegido Rutilio Escandón, le da la autoridad moral para actuar en consecuencia frente a las agresiones a policías, bloqueos de vías púbicas y desorden social. Se entiende el pronunciamiento que Alejandro Encinas hizo por estos hechos, finalmente su posición como Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB lo exige, sin embargo, los comentarios de Olga Cordero como titular de dicha dependencia, no abonan de manera positiva, ya que la función de la SEGOB, es contribuir a la gobernabilidad democrática, a la paz pública y al desarrollo político, así como, garantizar la unidad y seguridad nacional, el bienestar de los mexicanos en un Estado de Derecho. Tal como lo describe la misma secretaría. La actuación del Gobernador Chiapaneco fue ejercer su facultad para conservar el Estado de Derecho en su entidad, sin duda alguna, será bien evaluada por el ejecutivo porque con ella cumple cabalmente con el deseo de cero impunidad. Así como Rutilio Escandón ha sancionado a quienes osaron corromperse en su gobierno, de la misma forma está logrando ser coherente a las actuales necesidades del país. Por otro lado, mientras el Presidente llevaba semanas distrayendo la atención de la opinión pública a conflictos en todos los rubros con la rifa de un avión sin avión, surge para él un premio gordo, la captura de Lozoya en España. La coordinación entre ambos países ofrece la posibilidad de que el proceso de extradición se realice en un corto tiempo por la oportuna intervención del Canciller Ebrard, quien, de acuerdo a fuentes fidedignas, cuenta ya con la documentación requerida para lograrlo. La captura de Emilio Lozoya implica por sus posibles declaraciones, señalamientos a Luis Videgaray y al mismo Peña Nieto, generando la expectativa de hasta dónde López Obrador llegará en este tema, todo apunta a romper el famoso pacto que se cree entre Peña y el mandatario para calmar los ánimos generados por la política errática de esta administración. No cabe duda de que en la política no hay amigos, el silencio de Osorio Chon es un ejemplo. Este hecho sin duda fortalece la popularidad del Presidente, que pareciera ser su única preocupación mientras el fuego de los problemas del país se aviva lentamente. Lo interesante es observar la facilidad que tiene esta administración para obtener cuantiosos recursos sin que nadie pueda transparentar de dónde proceden o la legalidad para asignarlos. El Fiscal se presenta en una mañanera portando un diminuto papel que le vale al Presidente 2 mil millones de pesos para regalarlos mediante una rifa hasta dentro de 8 meses. Un recurso logrado por la fiscalía por el quebranto al INFONAVIT de empresas constructoras, provocando abrir un hueco mayor en esta institución por la sospecha de que la cantidad otorgada al presidente para cumplir su capricho, es insignificante comparada al verdadero quebranto que podría exceder la cantidad de 15 mil millones de pesos. Sin embargo, por algo es el Presidente, él y sólo el, puede rifar un avión, aunque el premio sea dinero del erario, él y sólo él puede con tamales de chipilín, pasarles la charola a empresarios imponiéndoles boletos. Él y sólo él, puede menospreciar el feminicidio por encima de su rifa sin que nadie se atreva a reprochar sus expresiones, él y sólo él puede ponerles el pie en la garganta a los gobernadores para aceptar el INSABI con todas sus implicaciones y el mínimo recurso. Él y sólo él, puede regalar el dinero que aporta la clase trabajadora para conservar a sus votantes. El dinero de decomisos no es dinero robado al pueblo, es la posibilidad del estado de lavar dinero ilegal que bien podría servir para fortalecer las policías, a la GN y a las Fuerzas Armadas, porque en medio de la violencia no hay economía que pueda crecer ni mucho menos bienestar para los que más lo necesitan.

DE IMAGINARIA

Importantes cambios en la plana mayor de la Secretaría de la Defensa; para la Subsecretaría es designado el Gral. André Georges Foullon; Oficial Mayor Gral. Agustín Radilla Suástegui; y al Gral. Gabriel García Rincón como Inspector y Contralor General. La asistencia al 10º Congreso Nacional del CATEM del Presidente de la República, fortalece a una de las más importantes confederaciones que busca reivindicar la función sindical en México.