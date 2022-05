Asesoría Legal

Charlotte

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Nace una estrella hermosa en México un 21 de julio de 2020 a las dos de la tarde con 8 minutos, ella se llama Charlotte, una niña hermosa, muy sana y sobre todo, guerrera, protegida por Dios Padre, y fue enviada por San Miguel Arcángel a petición de su padre, 2 años antes (2018), su padre de Charlotte atravesaba una crisis emocional por cuestiones sentimentales, intentó quitarse la vida en dos ocasiones pero no logró su objetivo, fue un año muy difícil para el padre de Charlotte, aun así se aferró a Dios y se volvió a levantar, en septiembre de 2019 el padre de Charlotte sostuvo una plática de corazón abierto con San Miguel Arcángel, pidiéndole que intercediera ante Dios por él ya que lo que más deseaba era un familia, y una estabilidad emocional plena, un mes después por cuestiones laborales conoció a Angelita, una Licenciada en Comercio Internacional con quien hizo química desde el primer momento en que se conocieron, quedando embarazada un mes después, octubre de 2019, de hecho la llevó ante San Miguel Arcángel para presentársela y decirle que ella estaba embarazada y que le daba muchas gracias por la petición hecha, ambos por su lado sufrían porque cada quien tenía algo que contar, Dios le da una oportunidad más a estas dos personas que actualmente se aman profundamente, se respetan y hay una estabilidad emocional, Charlotte llegó en el mejor momento de sus vidas de ambos, llegó a darles luz y muchísima paz, actualmente su casa de ambos está rica espiritualmente porque frecuentemente hacen oraciones, Charlotte, es una niña actualmente de 5 meses muy inteligente, es el gran amor de su padre y su madre, ella convive con ambos diariamente y a cada instante, su abuela materna murió hace años y no la conoció, pero, su abuela debe estar muy feliz desde donde se encuentra al saber que tiene a sus padres que la aman inmensamente, de igual manera tiene una abuela paterna que la ama, y que probablemente pronto la conocerá, ya que por teléfono al menos han interactuado, cuando llega una hija o un hijo a nuestras vidas debemos estar completamente agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de ver la vida totalmente distinta, de vivir únicamente para ellos, para orientarlos, protegerlos, amarlos, cuidarlos, educarlos y enseñarles el camino del bien, porque en nuestras manos está el futuro de México ya sea para bien o para mal, Charlotte vino para que nos demos cuenta que hay esperanza en nuestras vidas, vino con toda su luz para irradiarnos de su misma luz y energía, vino a darnos alegría, una hermosa bebé por la cual su padre daría su vida propia, a cada instante le canta y a cada momento le dice que la ama mucho, hace muy feliz a su madre y su madre a ella, los días 21 de cada mes, Charlotte siempre es festejada como si hubiera sido su cumpleaños, cada 21 se recuerda y se vive intensamente con ella su nacimiento, sus padres no pueden esperar al año para festejarla, ellos lo desean hacer cada mes para demostrarle el enorme y gran amor que le tienen a su hermosa y guerrera hija, esta hermosa reflexión es para los padres que aunque no hay economía para estar festejando algo al menos en casa les pueden hacer algún pequeño pastel, una gelatina, una comida especial, en fin, siempre los padres deben demostrar a sus hijos e hijas lo mucho que los aman tal como es el ejemplo de los padres de Charlotte, padre y madre siempre deben estar atentos a las inyecciones que les toca cada ciertos determinados meses, si no encuentran las vacunas para sus hijos e hijas hay que seguir buscando hasta encontrarlas, porque la salud de las hijas e hijos es muy importante, ellos son seres inocentes que no pueden hablar ni pueden expresar sus malestares, uno tiene que interpretarlos, los padres varones deben reflexionar para que no abandonen a sus hijos e hijas y no les pasen pensión alimenticia, los niños y niñas no pueden estar privados absolutamente de nada, uno de los principales de los que las niñas y niños deben tener es el amor de los padres, seguido por la orientación y cuidados que se les da, el machismo no es bueno, no es correcto, las niñas y niños merecen todas las atenciones, tienen derechos y ello se debe respetar, los padres machistas son aquellos que piensan que las hijas e hijos son los que tienen que buscarlos para llamarles por teléfono o cuando necesitan algo, no es así, nuestro país no ha avanzado mucho en esta materia, del abuelo materno de Charlotte mejor ni hablamos porque este hombre sí que maltrató físicamente y emocionalmente a su ex esposa quien ya no vive y que a lo largo de su vida se lo comerán los remordimientos, por ahora y siempre le es negado el acceso porque no se puede permitir a los hijos convivir con padres o abuelos que den malos ejemplos como el que acabo de mencionar, los hombres en la actualidad tienen que cambiar su forma de pensar y de conducirse ante las mujeres, primeramente el respeto, y que aunque el hombre a pesar de lo que se dedique tiene que colaborar en las labores de la casa, porque las mujeres y los hombres somos exactamente iguales, debe ser un trabajo en equipo, debe todo ser totalmente equitativo y respetar la equidad de género, las niñas y niños deben vivir en un ambiente de paz para su sano desarrollo, se les agradece infinitamente a las doctoras que trajeron con bien a este mundo a Charlotte, la niña guerrera y hermosa, dueña de los corazones de sus padres, a quien casi a diario juntos los 3 hacen oración en silencio pidiendo por el mundo entero y que se combata totalmente el virus mortal, se le está enseñando el camino del bien, esa niña tan preciosa que a cada instante le regala la mejor de sus sonrisas a su padre, ese padre que la ama inmensamente y que a cada rato le pide a Dios salud tanto por su hija Charlotte como por su esposa, y que si alguno de los dos habría de irse, que sea él y no su mamá de Charlotte, porque Angelita merece vivir para ver crecer a su hija, estar en todos y cada uno de sus eventos importantes de su vida de Charlotte, esta niña tan hermosa y preciosa que trae un Don, su padre es inmensamente feliz, todo ha cambiado en su padre, un hombre con un carácter duro, pero que se doblega ante su hija y Angelita, el que colabora en los quehaceres del hogar con tal de que ambas se encuentren bien, lo absorbe su trabajo, pero no importa, lo importante es que los 3 sean totalmente felices, ese hombre que ama y da su vida misma por Charlotte, aquel que a cada instante que su hija llora él la carga en sus brazos y le da alegría, a aquel que Charlotte busca a cada instante para ver donde está, ese hombre que no tiene más palabras para decir cuánto la ama, sino que con sus acciones lo dice todo, ese padre que baila con su hija canciones de Richard Clayderman, que se toma fotos a diario con ella para vivir cada instante de sus vidas, ese hombre que ama inmensamente a su hija, tan inmenso como el mar mismo, ese padre, SOY YO, HIJA MIA.