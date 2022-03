#HASHTAG DE LA SEMANA

#CHETUMAL ZONA LIBRE DE IMPUESTOS. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la región de Chetumal, Quintana Roo, será considerada una zona libre hasta mil dólares por persona o familia para la importación de mercancías sin el pago de aranceles correspondientes. “Es importante que se sepa que donde se tiene tratado comercial, pues ya no hay aranceles, pero hay países donde no hay tratado y ahí sí se cobran aranceles; México sí cobra por la importación de mercancías. En el caso de Chetumal, no tenemos tratado comercial con China, es así que a los productos chinos sí se les va a aplicar el no pago de estos aranceles, solo por poner un ejemplo, esas mercancías sí van a poder llegar, explicó AMLO. Ya se tienen apoyos fiscales en la frontera norte y sur del país, pero ya se avanza en el diseño de otros apoyos fiscales para Oaxaca y Veracruz, en la zona del Istmo de Tehuantepec. Señaló el presidente: Sí, llegarán a otras entidades, pero vamos por partes, vamos por etapas. Está contemplado para los parques industriales del Istmo cuando se tengan los parques industriales se delimiten los espacios donde van a estar las empresas, con el propósito de que haya empleos se van a destinar estos apoyos, estos apoyos fiscales tanto en la parte de Oaxaca como en la parte de Veracruz, señaló el presidente. López Obrador agregó que las personas podrán adquirir de forma libre hasta mil dólares en mercancías provenientes de todo el mundo, sólo en el municipio de Othón P. Blanco, pero cuando rebasen esa cantidad sí deberán pagar los impuestos correspondientes.

#GOBERNADOR PRESENTA ATLAS AGROALIMENTARIO 2020. Acompañado del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la presentación del Panorama Alimentario, a través del Atlas Agroalimentario 2020, el cual, dijo, servirá de guía para actuar con más eficacia, toda vez que ofrece datos importantes a productores y da certeza a las políticas públicas de invertir con mayor eficiencia. Luego de la exposición de esta plataforma, la cual fue realizada por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), misma que integra, sistematiza y publica información oficial, estadística y geoespacial del sector, el mandatario aseguró que en Chiapas continuará la inversión y el trabajo a favor de la agricultura, ganadería, pesca y acuacultura, porque se busca mayor producción y productividad, que hagan posible la transformación y conduzcan al bienestar. “El presidente Andrés Manuel López Obrador se preocupa de la seguridad alimentaria y estoy seguro de que habrá más inversiones, por lo que garantizo que todo lo que venga del Gobierno de México será muy bien aprovechado y llegará a su destino. El suelo chiapaneco es fértil y el presupuesto se convierte en un vehículo en beneficio del pueblo”, expresó el gobernador de Chiapas.

#JUAN CARLOS CAL Y MAYOR REUNION PLURAL EN CUMPLEAÑOS. Antes de concluir la semana se celebró un concurrido y alegre ágape, en el que con motivo de su cumpleaños, Juan Carlos Cal y Mayor reunió a una pluralidad de personalidades: políticos de diferentes partidos, empresarios y muchos amigos que la refrendaron su aprecio. Cal y Mayor es de los cuadros políticos que se necesitan en la actualidad. Cuentan con carisma y don de gentes. Felicidades.

#JUAN SALVADOR CAMACHO SE PERFILA POR SCLC. En la última visita Mario Delgado le expresó total reconocimiento por su trabajo como legislador. Hay que recordar que Juan Salvador es hijo del fallecido Don Manuel Camacho y por lo tanto miembro del equipo de Marcelo Ebrard y de Mario Delgado. Se perfila como candidato de Morena para la alcaldía de San Cristóbal de Las Casas. Excelente político, conciliador y trabajador de tiempo completo en favor de las causas comunes del pueblo.

#BANCADA DEL VERDE ECOLOGISTA ALIADA DEL GOBERNADOR. El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el congreso local se definió como un aliado del gobierno de la Cuarta Transformación que cabeza el Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, y el Ejecutivo estatal, Rutilio Escandón Cadenas, y asegura que caminarán juntos para lograr la transformación que México requiere. Durante el segundo informe de actividades legislativas que presentaron los integrantes de esta bancada, señalaron que a dos años del inicio del actual Gobierno Federal y Estatal, han aportado su esfuerzo para que en Chiapas exista una política de estado socialmente responsable y que garantice mejores condiciones de vida para sus habitantes, esto fue expresado por el diputado Fidel Álvarez Toledo. Uno a uno, los legisladores dieron a conocer las actividades, logros e iniciativas de leyes que han impulsado al interior del Congreso del Estado, en beneficio de sus representados en sus respectivos distritos, así como de los chiapanecos en general. Sin embargo, coincidieron en señalar que han coordinado e impulsado una agenda legislativa dinámica, progresista y de un alto impacto social para abonar al progreso de la entidad al tiempo de reconocer el respaldo que ha tenido Chiapas por parte del Gobierno Federal y que se encuentran comprometidos a trabajar de manera coordinada y respetuosa junto al gobernador del estado. El Fiscal General del Estado, Jorge Luís Llaven Abarca, fue testigo del evento.

#GILBERTO BATIZ TERMINA PROTEGIENDO A CARLOS MORALES.- Dice Gilberto Batiz que no hay prueba alguna que advierta que Carlos “hiciera promoción personalizada”. Cuando es del dominio público lo contrario. Que tampoco el IEPC aportó pruebas. No cabe duda. En fin, que lo importante era proteger a Carlos Morales negando la existencia de pruebas. Tronco de Magistrado del Tribunal Electoral.

#INTERESES PERVERSOS INTRIGAN CONTRA ALIANZA PVEM Y MORENA. Como sucediera en Nuevo León y San Luís Potosí, ya hay en Chiapas quienes están intrigando para que no funcione la alianza entre el verde y Morena. ¿Lograran su propósito estos perversos?

#WILLY OCHOA CON COLONOS DE LAS PALMAS. Bastante molesto se le vio a Carlos Morales, cuando se enteró que, a 10 metros de su casa, estaba Willy Ochoa reunido con colonos en Las Palmas. Lo peor estaba recibiendo denuncias por el mal estado de las calles, la inseguridad y la oscuridad. Carlos estaba francamente enojado como ya es su costumbre, y lo que le falta por aceptar a quien ya le saludan diciéndole menos días señor presidente.

#EL HAMPONCETE ISAÍAS AGUILAR REGRESA. Tratando de pasar como operador político del PRI, después de haber estado en el PVEM, Isaías Aguilar está tratando de sorprender a incautos. El hamponcete regresa por lo que pueda llevarse. Identifíquenlo y denúncienlo.

#NAVOR BALLINAS Y LA GRAN ESTAFA SE DECLARA LIBRE DE PECADO. Ya sin Roberto Rubio, quien lo protegiera en la rectoría de la Universidad Politécnica. Intenta con una carta “curarse en salud”, en el sentido de no tener ya nada que ver con la estafa maestra. Sin embargo, no se le quita “ese espíritu chingativo” que según él le llaman inteligencia. Y hay que advertirle a este oreja convertido en rector como ya está identificado, se sabe que fue el operó a las redes sociales en el caso del Dr. Yuca para exhibir al gobierno y a las autoridades de salud.