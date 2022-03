Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Chiapaneco: No lleves la muerte a tu casa, puedes infectarse en cualquier parte

No lleves la muerte a tu casa, estamos en lo más peligroso de la fase tres. Según los expertos y profesionales de la medicina, a partir de hoy lunes 27 de abril y hasta el 10 de mayo, entramos a la verdadera fase de mitigación y que no quiere decir que el virus se haya “mitigado”, quiere decir que hay que tratar de mitigar la calamidad que se viene en los días siguientes. Somos nosotros con el guardarnos en casa que mitigamos el grave problema del coronavirus.

Es muy necesario y obligatorio que piense y recapacite que, si usted es padre de familia, y todavía busca la constancia de estar saliendo de su casa, y lo peor no guardar la sana distancia que tanto nos han dicho las autoridades de federales y de Chiapas, usted podría ser el que lleve el peligro de muerte a su casa y provoque que sean infectados sus familiares. Por eso hoy el chip que debe de tener en su cerebro es que el NO aceptar las medidas preventivas no es una alarma ni mucho menos un caso de catastrofismo, sino lo que se les está diciendo es que hay más contagios en las ciudades de Chiapas.

Tan complicado se puso el asunto, que brevemente lo explicaremos: -La transmisión del virus ya es local. Quiere decir que para usted infectarse no necesita tener contacto con un extranjero o con alguien que sea Covid positivo. Hoy por hoy el virus está en las paradas de transporte, en los tubos del transporte, en el mostrador de un OXXO o de la tiendita de la esquina, en cada artículo que compra, en el barandal de su casa etc.etc. (Sic) (Redes sociales).

Usted ahora puede infectarse en cualquier parte sin saber dónde adquirió la enfermedad, recuerde: el virus se incuba durante 14 días y los portadores sin saberlo, estornudaron o tosieron sin querer en algo que usted está tocando y sin querer usted lleva las manos a su boca, nariz u ojos. Todos son potenciales infectantes. Como todo buen mexicano hacemos de todo lo malo puros memes (y es divertido) pero ya es hora de tomar las cosas en serio.

Pero ¿qué hacer?:

-Es ahora cuando más estricto tiene que ser el distanciamiento social. Más que nunca.

-No deben salir a la calle a nada. No permanecer en zonas comunes. No recibir visitas ni tener contacto con nadie fuera de su casa. No permitir que los niños interactúen con otros niños fuera de su hogar. Importantísimo. NO visitas, no amigos no visitarse entre familiares. Todo aquello que reciba a domicilio debe ser primero desinfectado. Siempre piense que todas las otras personas ESTÁN INFECTADAS. Y ojo: En esta etapa el panorama puede cambiar a una situación como la de España o Italia.

Cuando aumenten los casos de manera exponencial, y esto se haga incontrolable, recuerden bien que no fue el gobierno, no fue el personal de salud, no fueron los Bomberos, ni los militares, ni los medios. Fueron aquellos que se creen JUAN CAMANEY y no les importó el bienestar de los demás. No nos va matar el Coronavirus, pero sí la IGNORANCIA y la falta de EMPATÍA. Y si te contagias y llamas al servicio de ambulancias y no llegan rápido, no comiences a Publicar en redes lo mal que te atendieron.

Recuerda que el ÚNICO RESPONSABLE ERES TÚ, también recuerda que, si no logramos controlar la expansión del virus, la economía se frenará aún más y eso, queridos amigos, es RESPONSABILIDAD tuya por no seguir las indicaciones que te vienen repitiendo todo el personal de salud. Recuérdalo y nada de hacerse la VÍCTIMA.

No sabemos cuándo va a comenzar a disminuir la curva de crecimiento exponencial del virus en nuestro país. O lo paramos ahora, o después no pensemos en qué se hizo mal antes, pensemos en lo que podemos hacer ahora.

#QuédateEnTuCasa Ningún sistema de salud alcanza cuando la sociedad es irresponsable. Entendieron.

Se adeuda millones a proveedores locales con la nueva obra del IMSS-Tapachula

Seguimos de mal en peor en la frontera sur, pocos saben que el nuevo hospital del IMSS de Tapachula de 180 camas, por instrucciones de muy arriba ya no se inauguró, sino que se está utilizando una parte para pacientes del Covid 19, o sea aprovecharon las nueva instalaciones en la ciudad para hacerle frente al virus invisible, pero lo lamentable es que este edificio que desde la época de Vicente Fox, se prometió, ahora que se construyó se les debe a proveedores locales que se dedican a la rama de la construcción.

Resulta que la empresa nacional PRODEMEX, adeuda más de 40 millones de pesos a proveedores locales por la terminación de la obra. Pese a que el gobierno federal ya le pagó toda la obra a PRODEMEX, ahora les dicen a los constructores locales que se esperen porque no hay dinero para liquidarles. Muchos proveedores de la región se encuentran en la quiebra y otros más con pérdidas millonarias ya que las empresas locales financiaron la obra del IMSS Tapachula, y llevan más de año y medio esperando a que se les pague.

Se repite esa historia negra como ocurrió con la rehabilitación de la carretera de la Costa de Chiapas, donde también empresas de México y Veracruz, no les cumplieron a los constructores de la construcción locales. Hasta ahora se sabe que se tiene que llevar a demandas ante la ley, para poder exigir que se les paguen a los proveedores de la región, y lo mismo sucede ahora con esta construcción del hospital del IMSS en Tapachula. El problema es que rebota en la economía local, porque es dinero que se distribuye en esta parte del país, a la que todavía el corazón del gobierno federal no llega.

Se hace un llamado al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, para que tomen cartas en el asunto, ya que además con la situación que se vive en el país de la contingencia, se ha venido señalando que las empresas han tenido que rematar sus bienes y equipo para poder solventar responsablemente sus gastos y seguir manteniendo a sus trabajadores como ya bien lo dijo el presidente López Obrador, pero no es justo que una empresa con el tamaño de PRODEMEX, no sea lo suficientemente solvente para poder liquidar a estas pequeñas empresas que lo único que pidieron fue trabajo, y que financiaron la obra que hoy en día ya está en funcionamiento y que es para nuestros enfermos de Covid 19.

En estos momentos difíciles las empresas locales piden que se les apoye en liquidar lo que se les debe para poder llevar un pan a su casa y poder seguir manteniendo a sus trabajadores. Así las cosas.

Bien por las reaperturas de la cadena productiva. – Poco a poco se abren los caminos para reactivar algunas industrias de la cadena productiva y que servirán, con todos los cuidados debidos, para que la economía de México no se vea tan afectada. Así, varios integrantes de Morena como Ricardo Monreal o el senador Alejandro Armenta sirven de interlocutores para reactivar la economía sin poner en riesgo a la población. Trascendió que el próximo 27 de abril cuando en la Cámara de Diputados decidan el día en que sesionarán de manera presencial para aprobar las reformas a la Ley de Responsabilidad Hacendaria que le permitan al presidente AMLO hacer reasignaciones presupuestales en época de crisis. Dicen los que saben que Mario Delgado tiene los números para aprobarlas con holgura, por lo que solo se pondrá de acuerdo con sus aliados, PT, PES y Verde, esperando sesionar antes del 30 de abril. Dixe.