Alto Mando

Miguel ángel Godínez

Chiapas al frente; de Rutilio a Velasco y de Velasco a Scherer

Pocos gobernadores como el de Chiapas Rutilio Escandón, comprenden muy bien que la cordialidad y el respeto entre el ejecutivo y los estados resulta en grandes oportunidades para el mismo. Rutilio Escandón se ha hecho acompañar y ha acompañado al Presidente en varias ocasiones para impulsar diversos proyectos a favor de la inversión en el estado, Chiapas ha sido el lugar más visitado por López Obrador en lo que va de su administración, desde la de Manuel Velasco al día de hoy, es notorio el aprecio del Presidente por este estado y esta gente. Pero no es sólo el aprecio a estas tierras, Rutilio le ha dado al Presidente importantes resultados en la atención a la seguridad, pero, sobre todo, le ha demostrado su firme y contundente exigencia a todos sus funcionarios de erradicar la corrupción en su gobierno. Fuentes cercanas al Gobernador comentaron que de manera abrupta manoteo en su escritorio para señalar posibles actos de corrupción desde el gobierno, advirtiendo tomar serias medidas a quienes sean sorprendidos. Debería ser un ejemplo para quienes gobiernan al resto del país. Lo mismo podemos decir de Manuel Velasco, quien desde su llegada al Senado se le ha visto muy cercano a Julio Scherer, asesor de confianza de la presidencia, sin duda alguna la cercanía de Manuel Velasco con el Presidente sigue fortaleciéndose, además de su exitosa carrera política Velasco festeja la llegada de su segundo hijo, enhorabuena para la joven pareja. Un gran despliegue del ejército zapatista proveniente de las comunidades de Ocosingo se dejó ver rumbo a San Cristóbal de las casas y comunidades cercanas, en donde inaugurarán dos centros más llamados Caracol y en donde pretenden concentrar a sus militantes para realizar sus llamadas juntas del buen gobierno. Por otro lado, la llegada de López Obrador a la presidencia sin duda ha sido la más democrática en la historia del país, el capital político con el que cuenta no tiene precedente. Pareciera que este escenario le da al Presidente la libertad de desafiar en cada mañanera los más sensibles hilos en los mexicanos cuando éstos son víctimas de la falta de atención, de seguridad, de justicia y ahora, hasta de salud. La caminata por la paz tuvo uno de los recibimientos más preocupantes que México haya vivido, la confrontación de simpatizantes del presidente contra los integrantes de la familia Le Barón no tiene precedente, los infames señalamientos que les hicieron y la defensa fanática a la figura presidencial, podría ser el preludio de eventos futuros que ponen en riesgo la República Democrática. Pero la mayor ofensa del ejecutivo es la insensibilidad ante estos hechos, la falta de reprobación a sus seguidores por la violencia que incitan sus palabras cada mañana, los padres de niños con cáncer siguen siendo ignorados, la situación caótica de los migrantes en la frontera sur denunciada por el Padre Solalinde, el creciente índice de violencia que no encuentra sosiego, los menores de entre 6 y 16 años convertidos en policías rurales en Chilapa, un militar muerto y 3 heridos en enfrentamientos con narcotraficantes en Quintana Roo, y por si fuera poco, el fatal accidente en Oaxaca de un vehículo militar en donde pierden la vida 5 de ellos y donde resultan más de 20 heridos, un largo y preocupantes primer mes del segundo año de esta administración. Mientras que para el Presidente el tema de la rifa presidencial tiene prioridad por sobre todo lo que ocurre en el país, su propio Subsecretario de Gobernación abona a esta violencia llamando marranos a los que no aplauden las ocurrencias de la 4T. ¿Es este el nivel de política al que al que debemos acostumbrarnos? ¿Es ésta la estrategia que pacificará al país? ¿Dónde está el pronunciamiento de Olga Cordero ante las palabras de su subsecretario? Por otro lado, en donde se esperaría recibir el reconocimiento de EU por el esfuerzo presidencial realizado en los operativos contra migrantes, México nuevamente es humillado y vituperado por Trump y sus simpatizantes con la misma retórica de “México está pagando el muro”, refiriéndose a la GN en Tapachula y para lo que la respuesta del presidente fue “Amor y Paz”. Es un hecho que al Presidente se le está complicando llevar a cabo su 4T, como lo es, que esta administración heredó graves problemas de seguridad y corrupción, pero lo que también es totalmente cierto, es la actitud ante los problemas que demandan atención, su desprecio a quienes demandan sus derechos, su rechazo a las críticas de quienes dedican su vida a analizar con números y hechos para que sean tomados en cuenta por quienes tienen el país en sus manos. Es urgente que el Presidente empiece a gobernar bajo la premisa de que cada funcionario es parte del éxito o fracaso de las decisiones de su gobierno. Escuchar la experiencia de la Secretaría de la Defensa y Marina, quienes lo demostraron al participar en un exitoso operativo en el que se detuvo a la esposa del “Marro” el pasado miércoles en Celaya Guanajuato. Escuchar a sus asesores de inteligencia en Seguridad Nacional. Brindar de recursos necesarios y proteger a las familias de los elementos que se exponen frente al crimen, en lugar de cerrar los ojos y convertir en adversarios a los que no aplauden.

DE IMAGINARIA

Gran homenaje al Ejército en su día en el Zócalo Capitalino, en donde el Presidente brindará un merecido festejo. La comunidad ecuestre reconoce los esfuerzos del General Secretario Cresencio Sandoval, del General Montejano y de Juan Manuel Cossío Pdte. de la Federación Ecuestre Mexicana, por la construcción de instalaciones especiales para los integrantes del equipo ecuestre de pentatlón en beneficio de su desempeño y, de igual manera, por su iniciativa de llevar a cabo en el Heroico Colegio Militar, un fausto evento que contará con la participación de veterinarios, estudiantes y herradores, además de 20 estands comerciales, con el propósito de capacitar y actualizar a quienes se encargan de todo lo referente al capital equino.