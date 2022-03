Comentario zeta

Carlos Z. Cadena

Chiapas con su semáforo epidemiológico puede pasar a color amarillo en dos semanas

Hay buenas vibras en Chiapas, para advertir que la intensidad del covid 19, está bajando, y eso son buenas noticias, pero que no significa que la gente no siga guardando las medidas preventivas, por el contrario tendrá que seguir con las recomendaciones de salud, pero por lo pronto la Secretaria de salud federal dijo que Chiapas seguirá en color naranja, por lo que se espera que en dos semanas más, -y esto podría pasarnos- el pase sea para entrar a color amarillo, lo que no deja de ser una buena noticia. Y la cuenta de las dos semanas empezó ayer lunes 17.

Lamentablemente este tipo de noticias no se puede contemplar muchos los triunfalismos por lo que representa la pandemia del covid 19, pero si el pueblo de Chiapas continúa ejerciendo las recomendaciones del sector salud de Chiapas y federal, en dos semanas las noticias pueden ser halagadoras. Que el pueblo chiapaneco no baje la guardia y siga adelante con el uso del cubrebocas, guardar la sana distancia y lavarse las manos constantemente, pero sobre todo que sepa que afuera de su casa podría seguir vivo el mortal virus invisible, y que el salir los hace más vulnerable.

Hasta ahora la curva ya se está achatando, y lo ha informado el propio gobernador Rutilio Escandón durante las reuniones de la mesa de seguridad, sin embargo el mensaje oficial es seguir metiéndole ganas, y que el pueblo no baje la guardia en estas dos próximas semanas, y si se cumplen estas medidas sanitarias de prevención, estaremos en el semáforo epidemiológico en color AMARILLO, pero si no nos cuidamos evidentemente, y lo han dicho los especialistas podemos tener un rebrote de contagios del coronavirus, y será muy desagradable.

“Vamos bien” dice el gobernador y en efecto, los numerales en las estadísticas han sido extraordinarias para Chiapas, teníamos el peligro local de los mercados públicos que tuvo sus temporadas donde la gente no hacía caso, o el fenómeno migratorio que afortadamanete no nos pegó con los éxodos de extranjeros por la condición fronteriza con Guatemala.

Pero repetimos si en estas dos semanas nos cuidamos, los efectos serán favorables, y junto con Campeche podríamos estrenar color epidemiológico de amarillo en Chiapas, así que a echarle ganas y buscar superar que los contagios florezcan en esta parte del país.

Chiapas: A la vanguardia en materia de seguridad con equipamiento tecnológico

Evidentemente el nombramiento como Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Gabriela Zepeda Soto, fue un acierto y un tino del gobernador Rutilio Escandón, ya que en muy poco tiempo ha sabido honrar -con resultados contundentes- la confianza que le fue depositada por el mandatario de velar por la seguridad de los chiapanecos. Ejemplo de ello, es el proyecto Escudo Urbano C5 (Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo) que este fin de semana fue puesto en marcha por el mandatario estatal y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota Montaño, quien atestiguó el impulso que se está dando en materia de seguridad al incorporar equipamiento tecnológico para acuerpar la labor de los policías.

Es un paso gigantesco para Chiapas, ya que se incrementó en casi 800 por ciento el control de todas aquellas actividades que pudieran poner el riesgo la integridad de la ciudadanía, con la instalación de un mayor número de cámaras de video vigilancia, pasando de 500 a 2 mil 675, entre analíticas, de reconocimiento facial, PTZ “360 grados”, fijas y lectoras de placas, así como botones de pánico, enlazados a una Plataforma Inteligente de nueva generación.

Pero eso no es todo, porque además de estos equipos, el personal operativo recibe permanente capacitación para atender en forma inmediata cualquier situación de emergencia, como sintetizar videos de gran duración con solo minutos de diferencia, lo que permite actuar con prontitud y eficacia ante la necesidad de contar con elementos visuales que apoyen las operaciones en campo, como la búsqueda de objetivos con características específicas. (Sic).

Son muchos los avances que se han logrado para brindar seguridad y tranquilidad a los ciudadanos y por ello el propio Cota Montaño reconoció al Gobernador Escandón y de igual forma a su secretaria de seguridad pública. En fin.

Juan Pueblo.- Las ofensivas y las irrupciones que viene realizando servidores públicos municipales bajo el manos del edil Carlos Morales Vázquez en contra dela corporación periodística de Diario de Chiapas, no es más que acciones de venganzas y desquites por las denuncias documentadas que vienen realizando regidores municipales y liderazgos sociales locales en contra de la administración municipal de Morales Vázquez, por diversos escenarios de actos de corrupción, además de que no coincide su gobierno con la cuarta Transformación que ha emprendido el gobierno del Presidente López Obrador, , al girar instrucciones para “enrejar” el palacio municipal desde inicio de su gobierno, y evitar mayor contacto con el pueblo Tuxtleco, y ya no se diga las denuncias de “irresponsabilidad pública” por familias de empleados municipales que perdieron a sus seres queridos durante esta pandemia del covid 19.

En los últimos días se ha observado embestidas de funcionarios municipales que buscan coartar el ejercicio de la libertad de expresión en esta parte del país, buscando ataques que vayan en contra de Diario de Chiapas, y presionar a los directivos, que lo único que hacen es cumplir con darle voz a las denuncias públicas que giran alrededor del gobierno municipal actual, que lo ha llevado a ocupar los últimos lugares de trabajo y responsabilidad de los presidentes municipales en todo el país. Así las cosas.

Rapiditas. – El Foro Nacional de Militantes de Morena solicitó la renuncia del subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, al pronunciarse a favor del método de encuestas para la renovación de la dirigencia del partido durante una videoconferencia con el coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, Mario Delgado. En un comunicado, indicó que “la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (FEPADE) debe intervenir de manera oficiosa por la intromisión ilegal del subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, quien, en videoconferencia con Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados se pronunció por la encuesta abierta a la ciudadanía en la elección del presidente y secretario general del partido Morena”. Cabe señalar que Mario Delgado es uno de los aspirantes a la presidencia morenista…La historia se está escribiendo en Arriaga, donde más allá de las violaciones electorales que se cometieron y que alcanzaron fama nacional, por los yerros administrativos que todavía pueden ocasionar, el alcalde favorecido José Alfredo Toledo Blas, salió un enfermo ludópata con las peleas de gallos, donde no hay municipio de la Costa que busque este tipo de actividades que por lo regular son encubiertas, y ya no se diga en municipios de Oaxaca. Más allá del fracaso que tiene Arriaga en esta administración sexenal, resulta paradójico e histórico esta acción enfermiza edilicia por un vicio de peleas de gallos, pero ahora pretende hacer vivales negocios al vender extensiones de tierras que son propiedad del municipio de Arriaga. Después les pasamos los datos. Dixe.