Chiapas, el estado que en forma voluntaria se anexó a México; Los pésimos gobernadores, hora de cobrar facturas

José Óscar Valdés Ramírez

Chiapas es la diversidad, entre ellos se distinguen por región y se autonombran Cositias (originarios de Comitán) Huacaleros (originarios de Tapachula) Coletos (originarios de San Cristóbal) y Conejos (originarios de Tuxtla). Dato curioso, un 90 por ciento de los gobernadores de Chiapas son originarios de Comitán y de San Cristóbal de las Casas ninguno de Tuxtla.

Un poco de historia, Josefina Manuela García Bravo está ligada al Movimiento de Independencia de Chiapas, esta mujer cositia de Comitán de ideas liberales, creía en la Independencia de su estado. Por eso cuando Fray Matías de Córdova convocó a sus feligreses incitándolos a luchar para romper los lazos con España, Josefina fue entusiasta y firme seguidora de la idea, así nació su leyenda que cuentan los cronistas con entusiasmo.

Fray Matías desató un debate, pues decían que debían esperar a que México consumara su Independencia. En ese momento se paró Josefina y con voz firme dijo: “Padre Córdova, si usted padre Córdova nos autoriza, podemos nosotras, las mujeres, hacer un trato con los hombres aquí presentes: que ellos se queden cuidando de las casas y de los niños mientras nosotras nos marchamos a la frontera en caso de que Guatemala no nos secunde “. Esta breve pero valiente arenga hizo cambiar la situación, los hombres reflexionaron y cambiaron de actitud.

Fueron palabras de impacto las de doña Josefina que repercutieron en la conciencia de los feligreses. Fue una arenga cívica que despertó el sentido patriótico de todos. El padre Córdova se entusiasmó y se lanzó a la lucha, las campanas del templo como las de Dolores tuvieron resonancia en la libertad.

Así Chiapas se independizó de Guatemala “La primera se dio en 1821, cuando la provincia del estado se incorpora al imperio de Iturbide, que fue la primera forma de gobierno que hubo en el país tras darse la independencia, pero luego cae el imperio de Iturbide quedando Chiapas a la deriva”. La junta gubernativa decidió que se realizara un plebiscito, en el que votaron los representantes de los partidos y se decide que Chiapas forme parte de los Estados Unidos Mexicanos.

El 14 de septiembre de 1824 fue cuando se hizo oficial que los chiapanecos formarán parte del Sistema federal mexicano. En el año 2024 se cumplen 200 años de la anexión voluntaria de Chiapas a los Estados Unidos Mexicanos. La primera vez que aparece el nombre de Josefina Manuela García Bravo es en un diario guatemalteco publicación de Flavio Guillen en el diario guatemalteco «El Pueblo» publicado del 9 de septiembre al 11 de octubre de 1920, allí la menciona como «doña Josefa Manuela García”.

Recordemos que Chiapas formó parte de la Capitanía General de Guatemala en 1532, por razones de derecho de conquista y administrativa. Fray Matías de Córdoba y Fray Ignacio Barnoya fueron los dos personajes que empujaron para que Chiapas se independizara en aquella época.

En ese tiempo San Cristóbal era la capital, en realidad el primer municipio en proclamar su independencia en el estado fue Comitán, porque en esa ciudad radicaban los discípulos del obispo Salvador Sanmartín y Cuevas, padre de la Independencia de Chiapas. Posteriormente, le siguieron la ciudad Coleta, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa (hoy Chiapa de Corzo).

Comitán se puede considerar como la “ciudad detonadora de la Independencia centroamericana”. Fray Matías de Córdoba y Miguel Hidalgo y Costilla no dieron el grito de independencia el 28 de agosto de 1821 en la Iglesia de San Sebastián de la ciudad de Comitán, más bien, fue hasta el 21 de octubre de 1821 que fray Matías de Córdoba, en la Iglesia Parroquial, recibió el juramento de Independencia de la ciudad de Comitán al pueblo y pronunció una “enérgica exhortación”.

Existe un decreto del 16 de enero de 1822, donde Chiapas se incorpora al Imperio mexicano y fue firmada por el presidente de la Regencia Agustín de Iturbide, cuando fue desconocido como el emperador de nuestro país, todos sus tratados y convenios se desconocieron. Por esa razón se hizo un plebiscito donde la población chiapaneca emitió su voto y fue declarado el 14 de septiembre de 1824 la Federación de Chiapas a México.

Lo relevante de esta decisión es que pudieron opinar los niños de pecho, esclavos, sirvientes, analfabetas y mujeres que en esa época no tenían derechos políticos. Existen dos decretos estatales que declaran Día de Fiesta Cívica del Estado el 14 de septiembre, en conmemoración de la Federación a México, promulgado el 29 de julio de 1912 por el gobernador del estado Flavio Guillén; y el decreto que ordena se conmemore solemnemente el 14 de septiembre de todos los años «El día de la mexicanidad chiapaneca», promulgado el 24 de julio de 1973 por el entonces gobernador del estado Manuel Velasco Suárez.

Así para los jóvenes que no recuerdan, en la época de Carlos Salinas de Gortari se levantó en armas en el estado lo que se denominó como: Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde el finado Obispo Samuel Ruiz de la Teología de la liberación, encabezó las pláticas de reconciliación nacional y nació la figura del subcomandante Marcos, que derivó en los acuerdos de San Andrés.

Esto fue el día primero del año 1994 en la Declaración de la Selva Lacandona se estableció: «…lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz… lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo formando un gobierno de nuestro país libre y democrático».

Un grupo de indígenas armados intentaron ocupar siete cabeceras municipales el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, en español; NAFTA, en inglés), firmado por Canadá, Estados Unidos y México durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuestionando al sistema político mexicano sobre sus promesas de modernidad.

Su objetivo, era el derrocamiento del Presidente elegido y el establecimiento de una democracia participativa. Cabe aclarar que, siendo inicialmente un Movimiento marxista leninista, cambió la estrategia de imagen y se auto catalogó como un grupo que reivindicaba los derechos indígenas, quizás previendo que una imagen de guerrilla dura e ideológicamente desconectada de la mayoría del pueblo mexicano no causaría la empatía ni el apoyo deseado, cuestiones que no se mencionan en la Primera Declaración de la Selva Lacandona.

La improvisación de una imagen enigmática dada por el «pasamontañas», que utilizaron debido al golpe mediático que significó la aparición de su vocero principal, el autodenominado subcomandante Marcos con esta prenda, da cuenta del excelente manejo de imagen, pues impactó en el imaginario popular mexicano, dado a recordar figuras históricas y hechos concretos por medio de simbología y actos de esta naturaleza, la creación de mitos.

Tras la represión militar recibida, se emprendió una actividad política. Su mando recibió el nombre de Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General (CCRI-CG) del EZLN.

El subcomandante Marcos hoy subcomandante Galeano sigue vivo como gestor de varias ONG’s, con un poder que se dio a las Organizaciones No Gubernamentales y a las comunidades empoderadas en las regiones zapatistas, se veía venir el tema, lo único que lograron los zapatistas fue poner a Chiapas en el centro del mapa de la República Mexicana y en el destino turístico, pero las condiciones de pobreza están peor que antes.

Les hicieron un favor a los gobernadores pues el presupuesto se incrementó de sobremanera y como siempre, abusaron del poder y del presupuesto, pero quien no tuvo madre es mi paisano del Estado de México que gobernó Chiapas, me refiero a Juan José Sabines Guerrero (20 de agosto de 1968, Tepetlaoxtoc de Hidalgo, Estado de México) hijo del exgobernador de Chiapas Juan Sabines Gutiérrez y sobrino del poeta Jaime Sabines.

Del exgobernador Juan José Sabines Guerrero se cuentan historias de terror, de excesos en el consumo de estupefacientes y experto en amenazar de muerte a empresarios -nunca les pagó las obras que realizaron-. De las últimas, él fue quien pagó la campaña a Barbosa hoy gobernador de Puebla, tan es así que su gabinete ampliado incluye a gente nefasta con antecedentes penales, mismos que le valen madre a Barbosa.

Cumpliendo el pacto con Juan Sabines ha impuesto a chiapanecos nefastos en el gabinete de Barbosa para protegerlos. Así es la 4T, una incongruencia total protege a una bola de bandidos. Juan Sabines cuyo mérito es tener familia política, es un desastre, las demandas que vienen en camino por más de seis mil millones de pesos que nunca pagó, se llevó ese dinero con la complicidad de autoridades locales y federales, esperamos que AMLO no se muerda la lengua y aplique la ley en contra de su aliado, a quien lo hizo Cónsul.

Voté y apoyé un cambio, pero esta 4T en lugar de una Cuarta Transformación es una «Cuarta Tragedia», sin rumbo, sin destino, solo bisnes por bisnes, se rasgan las vestiduras y son peor que sus antecesores, los superan.

Chiapas vuelve a la escena política, otra vez por las armas, no hay otro camino, decía el subcomandante Marcos que si tuvieran armas no se hubieran quedado en la montaña, hoy la realidad es otra. A 26 años, ya están las redes sociales y el armamento de los grupos armados ya no es de infantería. En esa zona opera el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es un cártel con un poder de fuego, muy superior al cártel de Sinaloa.

Chiapas está controlado por algunos políticos que están en el narcotráfico sin recato, por eso el hartazgo de los ciudadanos, nadie los defiende. Se lo dije a AMLO cuando realicé una campaña nacional para buscar una FGR autónoma e independiente -se lo dije por escrito-, <<los gobernadores están metidos en el narco con sus procuradores>> El tiempo me dio la razón, verbigracia Nayarit y los que faltan. Pero en México no se investiga nada, solo los encargos políticos, aplaudo los pantalones de los empresarios chiapanecos, a los indígenas, maestros, ciudadanos y estudiantes que se juegan la vida… ¡ya basta de estos ladrones!

Un detalle, el Movimiento se está dando en los municipios más empobrecidos, es increíble que esos municipios tengan más presupuesto que zonas urbanas y ni una calle decente tengan, la pregunta es: ¿Dónde están esos recursos? Los gobernadores inventan programas y se quedan con el dinero. Llegó la pandemia y ahora la población sin dinero, sin salud y sin seguridad.

Viene el cobro de facturas y como decía AMLO «el pueblo se cansa de tanta pinche transa», como dicen en el lenguaje de las fiscalías «el ratón está adentro», en el corazón de la misma 4T. AMLO debe intervenir o viene una guerra, y si quiere pasar a la Historia, está en el pasar de a muertito con que nunca vio nada, emulando a Carlos salinas de Gortari «ni los veo ni los oigo», o el que aplique la ley a todos sin distinción.

Chiapas será la prueba de fuego, que se castigue a los ladrones con el peso de la ley, a 26 años el subcomandante Marcos sigue vigente hoy como subcomandante Galeano. Ahora sí se lo volvemos a decir a los chiapanecos ¡no están solos! Pero no se vuelvan a apendejar, como hace 26 años les dieron cacahuates, el EZLN marcó la Historia moderna de México. Así como la muerte de Colosio, hoy necesitamos unirnos, no más chairos, no más fifís solo mexicanos.

Recordemos con cariño y afecto a Chiapas, sus ciudadanos se hicieron mexicanos por decisión propia, hagámosle saber que su elección fue la correcta, no están solos… esta vez ¡No!