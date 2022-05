Ronda Política

Víctor Lara

Chiapas quien apoya a quien.

Solidaridad…

Ya se dieron cuenta que hasta hoy día no se ven apoyos al pueblo de Chiapas de los personajes que han saqueado y que han obtenido grandes fortunas de nuestro Chiapas querido.

Me refiero a los políticos y a grandes empresarios que han fincado un emporio en base a contratos y convenios que les han permitido tener agencias de carros, cadenas de hoteles, flotillas de transporte, grandes constructores, entre otros, que se han servido junto a grandes políticos que han sido gobernadores, senadores, diputados federales, locales y presidentes municipales, sin olvidar a los que han ocupado cargos públicos incluso en varias administraciones.

De aquellos que se dieron el lujo de tener dinero en efectivo en cisternas, dinero en efectivo en ranchos y en sus casas, guardadas en cajas de huevos.

Me refiero a esos que entre más tienen más quieren, a quienes no se han solidarizado con el pueblo Chiapaneco, ni siquiera con una docena de “cubrebocas”.

Tenemos aún algunos ex gobernadores vivos y revivos, que solo vienen a Chiapas a un evento político como “vacas sagradas” pero en realidad, cuantas veces han hecho algo por su Chiapas que tanto les dio.

Pero eso si piden su cuota de poder político, como si se lo merecieran, qué triste y que vergüenza que ninguno haga algo por Chiapas.

Que decepción que en las buenas y en las malas es donde se debe de ver la “querencia”.

Igual para muchos políticos actuales, a nadie se les ha visto donando nada; hasta ahorita solo a Willy Ochoa se le ha visto apoyar con mucho y estuvo poco tiempo en el poder tan solo unos días.

Si tienen que pedir permiso para hacerlo háganlo, el pueblo se los va agradecer, donde están los Senadores, donde los diputados federales, donde andan.

Que indiferentes y que mal le están pagando a su pueblo, pueblo que se les entregó, pero no deben olvidar que este pueblo también tiene memoria.

Las crisis son para sortearlas junto pueblo y gobierno, juntos haciendo comunidad, juntos buscando alternativas de apaliar el hambre y el desempleo.

Hoy nuestro gobierno está comprometido con lo poco que le dejaron, haciendo mucho con lo poco que quedó.

Hoy es momento de “retachar la copa” como dice el chilango, ya es hora de trabajar conjuntamente, brazo con brazo, codo con codo, hagamos lo que a cada uno corresponda, en unidad, con amor a Chiapas, a México.

Por lo pronto el Ex Gobernador Willy Ochoa se apuntó con 5000 Viajes en Taxi a mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.

3000 Vales de gasolina para Doctores y Enfermeras y Asesoramiento a empresas gratuitas.

Es parte del programa de apoyo que Willy Ochoa ha estado implementando en todo el estado, si algo necesitas de lo publicado llama a esos números o mándales un WhatsApp.

Bien por ese apoyo Willy Ochoa

La unidad familiar, la solidaridad y privilegiar el bien común son claves para afrontar y mitigar la pandemia, pidió a la población atender estrictamente las recomendaciones emitidas por los consejos Nacional y Estatal de Salud, como respetar la sana distancia, incluso en los hogares, constante lavado de manos y quedarse en casa si no se realizan actividades esenciales.

En Chiapas trabajamos en unidad por la salud, seguridad y bienestar de las familias”, expresó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas al encabezar la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, donde destacó que gracias a ello en las últimas 24 horas se registró saldo blanco en delitos de alto impacto; y respecto a la emergencia sanitaria del COVID-19, la entidad se ha posicionado con el nivel más bajo de contagios por cada 100 mil habitantes.

Desde la Sala “Belisario Domínguez” de Palacio de Gobierno, donde se informó del seguimiento de la contingencia del coronavirus y de los casos registrados, el mandatario estatal subrayó que dicha información corresponde al último reporte nacional.

Así mismo en otro momento fue enfático al exhortar a la población a evitar compras de pánico, ya que, dijo, gracias al trabajo responsable y oportuno que se realiza con los sectores productivos e iniciativa privada, se garantiza el abasto de alimentos y productos en toda la entidad.

En materia de seguridad, precisó que lograr saldo blanco en índices delictivos del alto impacto y mantener a la baja los delitos de incidencia general, debe ser una motivación para fortalecer la coordinación y comunicación interinstitucional entre las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, Policía Federal y autoridades estatales de seguridad y justicia, a fin de seguir abonando a la tranquilidad, la paz y el progreso en los municipios.

Hoy se dieron a conocer tres nuevos casos de Coronavirus; Suman 18 casos en total los contagiados en Chiapas… uno más en Tuxtla, otro en Chiapa de Corzo y uno en la Independencia pero que está hospitalizado en Comitán.

No salga de casa!!!

El Caso No. 16 de Chiapa de Corzo. Masculino de 37 años. El Caso No. 17 de una persona del sexo masculino de 36 años originario de Galecio Narcia, municipio de Chiapa de Corzo, pero radicado en Tuxtla. Y Caso No. 18 de una persona del sexo masculino de 55 años, originario de La Independencia, correspondiente a la Jurisdicción Sanitaria de Comitán. Ya van 18 casos.

Tres de los 18 casos confirmados para coronavirus en Chiapas, están ligados de forma directa o indirecta al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, el 13, el 16 y el 17.

El Caso No. 16 trabaja en el aeropuerto y contagió al Caso No. 13 que es su padre y nunca llega al aeropuerto. El Caso No. 17 es el esposo de una persona que trabaja en el aeropuerto.

Hoy se inició pues, un barrido en tres colonias de Chiapas de Corzo, Galecio Narcia, Distrito Federal y Francisco Sarabia, para buscar más casos de personas con síntomas.

Ya tenemos contagios locales y contagio no asociados a personas extranjeras o que estuvieron en el extranjero. Se trata del Caso No. 18 que estuvo en Tijuana y otro que estuvo en Tabasco.

Qué bueno que el transporte público va disminuir el 50 por ciento del servicio, solo estarán en circulación la mitad de los vehículos.

Trabajarán un día los de terminación Par y al día siguiente los de terminación non.

Con esto la Secretaria de movilidad y transporte garantiza el servicio de transporte público… Bueno nos vemos mañana si Dios quiere, cuídense y cuidémonos… no olviden que estos y otros temas podemos seguir comentándolos en Café “La Lechería” de Pradel, junto a Zureco entrada a plan de Ayala, bueno pues hasta aquí la ronda primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

