Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Chiapas reconoce a los protectores y vigías de la Selva Lacandona

*Con pago por servicios ambientales, Chiapas defiende su entorno natural: Rutilio Escandón*

En el emblemático Zoológico Miguel Álvarez del Toro, se llevó a cabo un reconocimiento muy especial con respecto a los llamados “vigilantes de la selva lacandona”, que son prácticamente los guardias que cuidan este pulmón ambiental de Chiapas y de México, por eso el valor real de estas tareas humanas en beneficio de nuestra Selva Lacandona. Un escenario de reconocimientos que deben de tener un significativo muy especial porque se trata inclusive de otorgar salud a la misma sociedad mexicana, por el alto valor de oxigenación que provee la Selva. Increíble, pero cierto.

Fue durante la entrega pagos del Programa “Servicios Ambientales” de la Selva Lacandona a mil 720 comuneros, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que con estas acciones se defiende el entorno y se reconoce a quienes fungen como guardianes de esta riqueza natural que representa una fortaleza para los ecosistemas. El mandatario señaló que se continuará gestionando lo que sea necesario para cuidar lo que es tan valioso para el planeta. “No se trata de un interés personal, sino de proyectar al mundo que Chiapas coadyuva en la defensa del medio ambiente, hoy que tanto se necesita”.

Destacó que además de cuidar la riqueza que ya se tiene, se debe fomentar la siembra de árboles y el desarrollo de la vida silvestre. Junto a la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, María del Rosario Bonifaz Alfonzo, y ante representantes de distintas comunidades de Ocosingo, reiteró Escandón Cadenas el apoyo de su gobierno que, aun cuando atiende la pandemia por COVID-19, no deja de lado otros asuntos urgentes, como es la protección al entorno natural. De igual forma, resaltó que además de cuidar lo que ya se tiene, se debe fomentar la siembra de árboles y el desarrollo de la vida silvestre, así como una cultura que pondere la importancia de la naturaleza entre la niñez y la juventud. Así las cosas.

INE aprueba calendario para proceso electoral 2020-2021

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el calendario de actividades para el proceso electoral 2020-2021, que comenzará el próximo 7 de septiembre. Las fechas son: Del 23 al 31 de enero se realizarán las precampañas de diputados federales. Del 3 de diciembre al 31 de enero, se hará el apoyo ciudadano a candidaturas independientes. El 16 de marzo se hará la aprobación de casillas extraordinarias especiales. El 25 de marzo, la de casillas básicas y contiguas. Del 4 de abril al 2 de junio se llevarán a cabo las campañas de diputados y el 6 de junio se llevará a cabo la jornada electoral (El gran día).

Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, denominó al calendario como “la cadena de confianza”, ya que “dará certeza al proceso electoral más grande de la historia y que demuestra la calidad y compromiso de la autoridad electoral”.

Juan Pueblo: El problema que se arrastra desde hace 45 años, entre los municipios de Aldama y Chenalhò, por una disputa agraria de 60 hectáreas, y que han pasado más de ocho gobernadores y no se le ha dado una solución adecuada, es más por lo regular nunca se trataba el tema en las administraciones estatales, sigue siendo tema de polémica y que no es tarea fácil, dado los ingredientes del problema y que el peligro acecha a cada momento, porque son municipios que están muy cerca y no falta además de que haya gente que le quiere aponer más gasolina al caso.

El gobierno de Rutilio Escandón, no solamente dio la cara, sino que asumió el papel de atender el problema por fin de muchos sexenios, y aliado con la subsecretaria de gobernación que encabeza Alejandro Encinas, durante estos meses han creado un mecanismo para resolver la problemática, pero lamentablemente las cosas se han complicado, porque los enfrentamientos se siguen dando y donde hace algunos días resultó muerto un ciudadano del municipio de Chenalhò.

En la capital del país, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que “fracasaron” los acuerdos de paz entre los municipios de Aldama y Chenalhó en Chiapas. En una reunión con funcionarios federales y estatales, subrayó la necesidad de avanzar en una solución integral y crear condiciones para que los acuerdos que se construyan sean realmente eficaces y definitivos.

Eso no significa que ya no se va a tratar la cuestión, sino todo lo contrario, desde ahora se atenderá no solamente con resolver el problema de tierras, sino el vinculado con la justicia, sobre todo para que no quede impunes escenarios sangrientos como el ocurrido con el fallecido de Chenalhò. Tanto gobierno federal como estatal, siguen firmes para sensibilizar esta problemática que ningún gobernador le quiso entrar. En fin.

Rapiditas. – Ayer se presentaron unos imponderables de carácter técnicos y no fue posible proyectar el programa de Diario de Chiapas multimedia “ZDIGITAL, cuya entrevista teníamos asignados a la dirigente estatal del PVEM, y diputada Valeria Santiago y el coordinador del mismo PVEM también diputado, Fidel Álvarez Toledo. Se reagendarà el programa sobre la radiografía estatal de este partido político. A todas las personas que nos hablaron por teléfono mil disculpas…Hay muchas voces para que las autoridades de Chiapas, vuelvan a proyectar una secretaria que maneje esas formalidades como las manejaba la secretaria de la frontera Sur y Cooperación Internacional, respecto a los migrantes y todo lo que encierra esta problemática. Es lamentable que en otras entidades federativas del país haya estas oficinas dirigidas a los migrantes y problemas internacionales, y que Chiapas siendo frontera sur con Centroamérica no cuente con una, porque la otra fue desaparecida de un plumazo. Los títulos del nombre de la Secretaria son lo de menos, pero urge una institución que atienda el problema de los migrantes en Chiapas…. En la víspera de su Segundo Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desde que inició su administración ha cumplido 80 compromisos y afirmó que, para el próximo 1 de diciembre, en que cumple dos años en la Presidencia de la República, conseguirá los 100. En conferencia mañanera desde Coahuila, indicó: “Los compromisos se cumplen, yo estoy acostumbrado a eso, siempre he cumplido todos los compromisos. Cuando tomé posesión de la Presidencia el 1 de diciembre del año pasado (2018), hice 100 compromisos, y yo creo que ya llevo cumplidos como 80. Para el 1 de diciembre de este año van a estar los 100 cumplidos” …El hombre de la taza Andrés Sánchez, eterno aspirante a la silla china de Tapachula, vuelve a la cargada y que no es noticia, pero por enésima ocasión desde que nos gobierna la 4T, vino a Tuxtla Gutiérrez a pedir ayuda porque busca otra vez electoralmente ser alcalde de Tapachula, aunque ahora también dijo que quiere ser diputado local por MORENA y el PVEM. Pero vino a la capital hablar como si fuera dueño y lugarteniente de Morena y el PVEM. Nos informan que viene esbelto, porque bajo más de 20 kilos para su campaña. Ahora vive en la ciudad de México. Ver para creer. Dixe.