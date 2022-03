Poder y Dinero

Cienfuegos, la señal de amistad de EU

· La colaboración contra el crimen

· Caen acusaciones de García Luna

· Testigos protegidos, la gran falacia

· Sin comprobante donaciones a la 4T

La amistad vale más que el talento. Vale más que el gobierno. Vale casi tanto como la familia.

Mario Puzo (1920-1999) Escritor estadounidense.

Víctor Sánchez Baños

Las señales políticas enviadas por la administración de Donald Trump al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el retiro de las acusaciones contra el exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, son voluptuosas.

No son para menos. Su detención en Los Ángeles, California, hace unas semanas, no se hizo de común acuerdo con el gobierno de México. Ambas naciones tienen un acuerdo de colaboración bilateral que no fue honrado por la Fiscalía estadounidense tras la captura del general de 4 estrellas bajo los cargos de narcotráfico.

Trump, en los momentos más difíciles de su vida política, mientras se envuelve en una crisis por la sucesión presidencial, le guiñe el ojo a López Obrador, quien le ha demostrado también señales al estadounidense de lealtad a su amistad.

Cienfuegos podrá regresar a México en libertad. Como mencionó el canciller Marcelo Ebrard, hasta el momento, la investigación que inició el Gobierno Mexicano, a través de la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero, no ha reunido elementos para que sea encarcelado.

Hoy, en el transcurso del día se dará a conocer el desarrollo de la audiencia en que le digan la decisión del Fiscal de Estados Unidos, William P. Barr, dl retiro de las acusaciones contra Cienfuegos.

Claro, esto no significa que sea culpable y que venga al país a cumplir con un juicio. Tampoco, implica que en Estados Unidos cometiera algún delito y por la gracia del gobierno del vecino del norte, lo entregan para liberarlo.

De esa manera, también vemos que las acusaciones de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad pública con Felipe Calderón, como testigo protegido, no tenían fundamento. Si hubiera algún elemento para refundir a Cienfuegos, lo hubieran hecho efectivo. Realmente, vemos que el exsecretario de Defensa nacional con Enrique Peña Nieto, no demostró la opulencia de otros que estaban encargados de los temas policíacos del país.

Cienfuegos queda libre de sospecha, de momento, mientras muchos morenistas radicales ya quemaban incienso al ver a un general de 4 estrellas en la cárcel. Hoy, su pólvora se les mojó.

PODEROSOS CABALLEROS

ALTA BUROCRACIA

Luego a mandos medios y altos de Pemex y otras dependencias gubernamentales, les despojaron el 50% de sus aguinaldos y otras percepciones, como “donaciones voluntarias”, ahora se quejan no les dan un recibo, ni comprobante de esa deducción. Al final de cuentas, tendrán que pagar impuestos por ese ingreso, lo que es una trampa doble: les quitan el dinero (ya que es voluntario a fuerzas) y además les quitan más dinero, por los impuestos por se considerado un ingreso. Ahora resulta que hay que pagar por trabajar en la Cuarta Transformación.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

HOTELES RIU

Riu Hotels & Resorts, con el liderazgo de Carmen Riu, invirtió en México y España 1.2 millones de euros en programas sociales y ambientales durante el año pasado en todo el mundo. Representa un aumento de 41.18% con respecto a 2018. Esto pese a que muchos proyectos que se prolongaban durante este año se han visto afectados por la crisis y han tenido que adaptar sus acciones a una nueva realidad social, tras el Covid-19.

