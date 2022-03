Asesoría Legal

Comida Chatarra

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Cuando pensamos en comida chatarra inmediatamente nuestra mente se remonta a los refrescos gaseosos, papitas, palomitas, dulces sintéticos, etcétera, otros le dicen, comida basura, este tipo de comida contiene altos niveles de grasas, sal, condimentos o azúcares, la mayoría de la gente está acostumbrada a la comida chatarra, por ejemplo, en las escuelas se venden comida chatarra, lo mismo pasa en los cines, en los restaurantes de comida rápida, la mayoría de las personas que entran a un cine disfrutan más la película con refresco gaseoso y palomitas, pero, hay quienes le añaden a esa dañina combinación chocolates, galletas, caramelos, y papas saladas, de igual manera los padres compran a sus hijos lo que quieran, eso obviamente no es quererlo ni consentirlo, ya que todo lo descrito no aporta ningún nutriente esencial para las personas y sobre todo para los niños y niñas que necesitan vitaminas y grasas buenas, la calidad de los alimentos es mala, son ricos en calorías y no aportan nutrientes, es un mal habito alimenticio en los cines, se debería reformar la ley en materia alimenticia para cines y desaparecer restaurantes de comida rápida, es debido a que en los cines la política es no ingresar alimentos pesados a la sala, por ello hay demasiada obesidad y es dañino para la salud, por otro lado, cuando los alumnos iban a la escuela físicamente por décadas se ha vendido en las cafeterías comida chatarra, lo mismo pasa en las escuelas de nivel socioeconómico bajo y que son de gobierno, que es a donde los encargados de abrir y cerrar el portón se les autoriza vender algunos productos a los niños y niñas, está bien porque todo mundo merece ganarse la vida de alguna manera y más en los tiempos en que casi todo está caro y no hay otra entrada más de dinero, pero, si algún conserje de escuela o encargado de realizar la limpieza en las escuelas quieren vender algunos productos a los niños y niñas entonces podrían hacer un esfuerzo más y vender alimentos con nutrientes, está muy bien darles la oportunidad a las personas que vendan sus productos a los niños y niñas, pero, cuando los productos son caseros es mejor, como por ejemplo muy temprano podría ser arroz con leche a 6 pesos el vasito chico, un sándwich donde el jamón y lo demás aporte nutrientes a los niños y niñas, NO vender refrescos gaseosos sino juguitos para que los niños desde la escuela se acostumbren a NO consumir productos chatarra, en lugar de vender palomitas y papas propiedad de empresas de consumo masivo, sería mejor cocinar las papas y hacerlas a la francesa pero sin aceite tan comercial, sino que se podría usar aceite de oliva para que la salud de los niños y niñas sea buena, realmente los padres cuando mandan a sus hijos a la escuela les dan una cierta cantidad de dinero para gastar en el receso en las cafeterías, pero, es mejor cuidarlos mucho mejor, y es que, las sociedades de padres de familia podrían organizarse y vender fruta picada con un poquito de miel virgen y granola, semillas como es la nuez y almendras, pero semillas naturales que aportan muchísimo al crecimiento y desarrollo de los niños y niñas, tan solo la almendra aporta 187.7 gramos de proteínas por cada 100 gramos, la nuez aporta 14.4 de proteínas por cada 100 gramos, el cacahuate aporta 25.2 gramos de proteínas por cada 100 gramos, la avellana también es buena y aporta 12 gramos de proteína por cada 100 gramos, todo esto se puede vender en las escuelas y cines, a final de cuentas la gente todo lo que le vendan tanto en cines como a los alumnos en las escuelas lo compran, así que si venden productos que aporten proteínas y nutrientes se los van a comprar y van a ganar de todas formas, nunca hay que irnos por los alimentos más fáciles y ricos en azucares y calorías, de igual manera, cuando quieran hacer una rica hamburguesa no lo compren en las tiendas de conveniencia ni en los cines como tampoco en los restaurantes de comida rápida porque las cucarachas es lo que más hay en esos lugares, mejor, pueden hacerse en casa una rica hamburguesa con carne de soya, con jitomate y lechuga totalmente desinfectado, estar seguro lo que va a consumir la familia sea totalmente sano, si se les antoja un hot dog podrían hacerse con salchichas de pavo pero no lo hagan con aceite, ustedes mismos pueden hacer sus propias salsas caseras y no usar esas salsas que tienen químicos denominados conservadores para que tengan buena caducidad en los productos, es bueno tener en casa una pequeña bascula para poder pesar lo que se van a consumir, los restaurantes de comida rápida, únicamente venden pura comida basura exceso en grasa, recuerden que NO hay que consumir refrescos y bebidas con mucha azúcar, frituras, galletas, chocolates, dulces sintéticos, pastelillos empaquetados, comida rápida hecha en calle como hamburguesas, pizza o hot dogs, estos 3 últimos casi siempre lo elaboran con los productos más corrientes y baratos que hay más aparte no se sabe cuál es su caducidad del productos a consumir, hay un producto muy bueno que se debe vender en todas las escuelas, cines, cocinas económicas, en las noches como antojito, y es, EL PASTE, tiene muchos beneficios y valor nutricional, un paste aporta 27 gr de proteínas, los pastes son los llamadas empanadas en otros Estados, pero en el Estado de Hidalgo se conoce como PASTE, este alimento muy rico lo usaban los ingleses hace varias décadas cuando vinieron a explotar la minería y todos los trabajadores se encontraban laborando en lo subterráneo y sus familias hacían pastes, de aquel lejano lugar es originario el clásico y rico PASTE, hay un lugar en Hidalgo que se llama Real del Monte y así se llama porque en los tiempos del virreinato se le daba el nombre de Real por estar bajo el dominio de la corona española, y del Monte por estar rodeada por montes, es por ello que hoy en día se conoce como Real del Monte, hay una persona en Hidalgo que se podría atrever a enviar pastes a varios Estados de la República Mexicana, ella es mujer, muy trabajadora, y Mercadotecnia de México a nivel nacional la avala con sus prestigiados productos denominados PASTES, la señora Belem, es una exitosa comerciante y nos dimos cuenta que usa productos muy nutrientes y no escatima en gastos para elaborarlos, mis más altos respetos a este tipo de personas que hacen productos muy nutritivos y alzo la mano por esta prestigiada persona y su hija elabora bolis gourmet, productos elaborados de calidad a muy buen precio, gracias por tener a estas dos futuras exitosas empresarias y por ahora comerciantes para que nuestras bocas deleiten algo sabroso pero con muchos nutrientes, mis más altos respetos.