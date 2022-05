Asesoría Legal

Comisión federal de electricidad (CFE) rateros

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Tantos más despidos habrá en los próximos meses de varias dependencias gubernamentales, entre ellos la de CFE, mi pregunta es, ¿los empleados de dicha dependencia para que quieren quedar bien si de todas formas los van a correr? Los recibos de luz han llegado muy altos, lamentablemente no se ha regulado bien este servicio porque a gobierno le conviene sacar dinero hasta por debajo de las piedras, un presidente como el que tenemos dijo que está del lado del pueblo y resultó ser falso, MORENA lejos de ayudar como partido político al pueblo nada hace en beneficio de los demás y ni siquiera están organizados como tal, es un partido político compuesto por personas que no saben absolutamente nada del tema político, Andrés Manuel López Obrador gritaba a los 4 vientos que el pueblo se debía respetar, y mira, ahí está su respeto, siguen igual sangrando al pueblo por medio de sus dependencias tal como lo ha venido haciendo la CFE, casi nadie conoce la metodología de como saber el consumo exacto de su servicio, hay una aplicación de la CFE que supuestamente sirve para poder consultar el recibo y hacer pagos de manera remota, se puede también recibir notificaciones de fechas próximas de pago y supuestamente tener una relación mas cercana con la CFE, habla también sobre hacer consultas de los consumos, sin embargo, todos sabemos que los medidores en su mayoría están alterados y como nadie tiene acceso a los medidores entonces nadie sabe lo que originalmente consume, actualmente ya no deberían estar operando personal de la CFE como trabajadores de campo, es más, ni siquiera en oficinas deberían estar ya porque para nada sirven toda esa bola de inútiles rateros, por décadas han estado sangrando al pueblo por medio de sus cobros excesivos y cuando se llegan los usuarios a quejar a las oficinas la respuesta de parte de alguna cajera o personal cualquiera de esas oficinas es que deben pagar para que no les corten y que ellos levantan su reporte el cual en muchas ocasiones ni siquiera atienden las quejas de los usuarios, y cuando van a hacer alguna revisión a un hogar solo le hacen al cuento porque el resultado es el mismo, le dicen que su consumo es excesivo y que no hay nada que hacer, en fin, en una página de la CFE indica que hay que llenar un formulario de quejas por inconformidad de cobro excesivo, piden un numero de servicio, correo electrónico y las observaciones de la queja de los usuarios, efectivamente se levanta la queja pero el resultado casi siempre es favor de la CFE, Mercadotecnia De México dirigirá una iniciativa de Ley ante la Comisión de Energía del Congreso de la Unión, lo anterior para que la CFE se vea obligada a capacitar a todos y cada uno de sus usuarios para que sepan como leer su consumo, así como también para que PROFECO diariamente supervise los medidores físicamente y verificar si no se encuentran alterados, en caso de encontrarse alterados, que la CFE sea sancionada y que los usuarios gocen de al menos 8 meses de luz gratis como pago de reparación de daños a los usuarios afectados, la CFE abusó de los usuarios bajo el pretexto de que en esta pandemia nadie sale de sus casas y que el gasto de la luz debe ser alto, sin embargo, la mayoría de los recibos de luz que fueron entregados cayeron en una exageración por sus altos cobros, otra de las iniciativas es retirar y cerrar todas las oficinas de la CFE y que solo se encuentre operando personal telefónico para atender quejas, demandas y contratación de servicios, ya que el personal que se encuentran laborando en todas las oficinas de CFE de todo el país son personas que no saben desempeñar su trabajo, no saben dar respuestas a la gente que se queja, desconocen absolutamente todo, de nada sirve tener oficinas abiertas si no saben desempeñar su trabajo, los abusos que la CFE cometen en contra de los usuarios son constantes, son miles de usuarios afectados y es mucho el dinero que ilícitamente recaba la CFE ya que muchos usuarios se quedan callados, prefieren pagar y no discutir por l temor a que les vayan a cortar la luz posteriormente, se debe garantizar un servicio adecuado para los usuarios para que no se cometan atropellos en contra de la ciudadanía, donde suben los robos por parte de CFE es en las zonas marginadas, es ahí donde prevalecen condiciones de abandono, actualmente en los recibos de cobro se triplicó la cantidad a cobrar y en otros hasta 10 veces mas de lo que un usuario venía pagando de manera normal, la CFE asalta a los usuarios bajo el pretexto de que todos se quedaron en casa y quienes pagaban de 50 a 100 pesos ahora pagarán más de 500 pesos, los que pagaban mil pesos, ahora pagaran arriba de 10 mil pesos, esto que está aconteciendo es el mismo problema de hace varios años, obviamente con el ex priista como Director de la CFE no se ha logrado en avanzar absolutamente en nada porque les conviene mas quedarse callados para su propio beneficio, los políticos brincan de un partido a otro para obtener el poder no solo para ellos sino para sus familiares, este personaje tiene una reputación dudosa y ahora sigue como funcionario público por medio de la porquería de partido llamado MORENA, lo cierto es que PROFECO debe intervenir inmediatamente sin ponerse de acuerdo con funcionarios de la CFE para perjuicio de los usuarios, es mucho el dinero robado a los usuarios por parte de la CFE.