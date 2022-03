Asesoría Legal

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

El Estado de México ocupa el primer lugar en impunidad, los y las impartidoras de justicia de todo el país gozan de ciertos derechos y hacen lo que quieren con la Ley, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe defender los derechos y no los privilegios, la gente que se acerca a las diferentes oficinas de las Comisiones Estatales de los Derechos Humanos de cada Estado se lleva tremenda decepción, tan solo el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de México gana mas de 150 mil pesos mensuales, dinero que no devenga, lo mismo pasa con las demás comisiones de los Derechos Humanos dependientes de la CNDH, lo más idóneo y la mejor propuesta es que desaparezca la Comisión Nacional de los Derechos Humanos junto con las estatales, en nada apoyan a la población, apoyan mas a los personajes políticos, sin embargo, debe ser una entidad defensora del pueblo frente a los actos administrativos o las omisiones de las autoridades que no respetan la dignidad elemental de las mujeres y hombres, tan solo Amnistía Internacional tiene catalogado a México como un país sin leyes, indicando que sigue siendo un lugar donde se practica la tortura, detenciones arbitrarias, violaciones de mujeres por parte de policías, malos tratos y juicios injustos, al menos, son algunas de las carencias de los sistemas de seguridad pública y justicia penal en México, los Titulares de los Tribunales de Justicia de cada Estado no hacen tampoco su trabajo y se prestan a los chantajes y son rebasados por los simples impartidores de justicia que se venden al mejor postor, en las imparticiones de justicia a los y las procesadas se les niega el acceso a la representación o asistencia jurídica adecuada, este es el gobierno que Andrés Manuel López Obrador encabeza en todo el país, es un pelele, un títere que los ineptos que lo rodean lo manipulan como quieren, es un viejito que hace todavía 12 años tenía buenos ideales y con el pasar de los años y como el tiempo no perdona simplemente se le va el wifi y empieza a hablar disparates, de hecho, palabras sin sentido, los oportunistas llegaron al poder junto con él, gente que no sabe gobernar, gente sin experiencia, Andrés Manuel propuso a la hija de Rosario Ibarra de Piedra (una activista que a su hijo se lo desaparecieron en la matanza de 1968) y la propuso no por su preparación académica ni por su intelectualidad, la propuso solo porque es hija de una activista que no tiene capacidad de poder llevar un buen control interno en su calidad de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH y sus oficinas en todo lo largo y ancho del país no sirven para absolutamente nada, siguen habiendo violaciones a los derechos de las personas, a las mujeres se les sigue negando el derecho de tener un parto digno en un hospital de gobierno los cuales actúan como si fueran particulares abusando de la gente y matándola en sus hospitales de gobierno porque ahí todo se puede y todo se vale y nadie sale demandado, en una investigación a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de México por parte de Mercadotecnia De México resulta que el personal de dicha Comisión no ayuda a la gente, por boca propia de uno de sus titulares dicen que ellos no pueden intervenir en ningún caso de injusticia por impartidores de justicia, que tienen ciertas reservas, muy lamentable la situación y la respuesta, el Diputado Federal Hugo Rafael Ruiz Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Unión tuvo la acertada idea de decir que debe desaparecer la CNDH porque no sirve para nada, sin embargo, para que una dependencia desaparezca deben haber argumentos, sustentos y fundamentos, y los hay, desaparecer la CNDH no será un duro golpe para los mexicanos porque a final de cuentas a los mexicanos nadie los defiende, esa bola de holgazanes que están en las oficinas de las Comisiones Estatales de los Derechos Humanos de todo el país no deberían ganar un buen salario, no hacen absolutamente nada, hay gente inocente en prisiones pagando delitos falsos y fabricados por las mismas autoridades, hay mucho campo y mucha tela que cortar, pero, los holgazanes y parásitos funcionarios de los Derechos Humanos no hacen absolutamente nada, una de dos, o desaparecen la CNDH o que retiren a todos los holgazanes que encabezan las oficinas de la CNDH y sus oficinas estatales en todo el país, limpiar totalmente esas oficinas, están ganando un super salario y no lo devengan, los perfiles de los titulares no son los adecuados y tampoco tienen capacidad para desarrollarse como tal, actualmente los gobiernos han hecho al pueblo como han querido, negocios cerrados por órdenes administrativas por culpa del coronavirus y el pueblo muriéndose de hambre, nadie sale en defensa del pueblo mexicano, se incrementó la taza del desempleo por el COVID 19, las autoridades de todo el país son nefastas y no tienen capacidad para gobernar porque se vio demostrado ya, tan solo un estudio practicado por Mercadotecnia De México a Chiapas resulta que la mayoría de las personas no usan tapabocas pero el dato es curioso, Chiapas ocupa el índice más bajo del país en cuestión de coronavirus, si en verdad la CNDH quiere permanecer trabajando ya debería haber bajado y apoyado a las personas del pueblo, no a los gobernantes, ellos tienen su salario asegurado y se pueden guardar por años porque tienen un salario asignado, pero el pueblo no puede hacer eso porque viven al día.