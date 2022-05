Asesoría legal

Como hacer del transporte público un buen servicio

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Muchos choferes del transporte público se ven presionados y andan trabajando hasta de malas, ¿consecuencia a qué?, hay choferes que trabajan dos turnos sin descanso y andan alterados de los nervios por lo mismo, en algunos Estados así trabajan, en otros tienen dos turnos y solo pueden trabajar uno de los dos por salud propia y de los usuarios, por otro lado, son pocos los empresarios transportistas que se preocupan en sus unidades y el servicio que prestan, la otra cara de la moneda del transporte es que más del 70 % de los transportistas del país no tienen intención de mejorar la calidad del servicio que prestan, primeramente, sin usuarios no hay ganancia ni movilidad, más de la mitad de unidades en algunos Estados por la pandemia están parados, no trabajan, hasta este momento los transportistas carecen de estrategias mercadológicas en materia del transporte, ellos lo único que saben hacer es tramitar sus concesiones para ponerlas a trabajar en sus unidades y ya, no saben más allá de la importancia del transporte, lo ven como un negocio, no porque amen el ser transportista, sino porque lo ven como un negocio cualquiera y eso basta y sobra para que los usuarios paguen las consecuencias, ser transportista es tener relaciones abiertas y públicas con los principales funcionarios del transporte, incluso, si tanto aman el transporte algunos personajes podrían ser candidatos a un puesto de elección popular para defender los intereses de los transportistas, pero, para que eso suceda, se necesita más unión de parte de los transportistas, porque solo así, no lo creo, dudo mucho que esto acontezca, antes que nada, no solo es fijarse en su unidad como dueño, sino, ser solidario con sus compañeros transportistas y fortalecer la empresa que representan obteniendo mediante pláticas y acuerdos concesiones y rutas nuevas estudiadas por los mismos empresarios del transporte, teniendo siempre como herramienta principal un área de mercadotecnia para que vayan avanzando y tengan el mejor servicio para los usuarios, son varios factores, para que haya una excelente movilidad, se necesita trabajar coordinadamente entre empresarios del transporte y las autoridades viales y de Autotransporte Federal, incluso, hay funcionarios tanto en oficinas de Movilidad como Autotransporte Federal que tienen mucha iniciativa y muchas cosas positivas se pueden lograr para beneficio de los usuarios y de los mismos empresarios del transporte público, hay que revolucionar el transporte público, no hay que quedarse estancado ni echarle la culpa a los funcionarios de gobierno de que no se recibe apoyo de ellos, hay que tener iniciativa propia, los transportistas deben hacer proyectos mínimo una vez a la semana, salir a campo a supervisar las rutas para que de paso supervisen también a los choferes que se encuentren trabajando bien, que no traigan personas a bordo hablando entre ellos porque eso ocasiona accidentes, que no usen los choferes el celular cuando el camión se encuentre en movimiento, los choferes deben tener capacitación de mecánica y primeros auxilios mínimo una vez cada 2 meses, para que tengan más amplios conocimientos sobre la unidad que andan manejando y de esa manera no anden arriesgando a los usuarios a algún accidente, por la seguridad de los usuarios todas las unidades del transporte público deben tener cámaras de seguridad y ponerle en la parte externa la palabra “unidad segura”, de hecho, las cámaras deben estar conectadas con la policía y debe haber una reacción de la policía mínimo en 5 minutos, no más, tan solo en la Ciudad de México y Estado de México los asaltos se han duplicado y más en temporada decembrina, hay personas de la tercera edad que tienen la necesidad de viajar y lo que les ocasiona un asalto es que les caiga diabetes y eso, por culpa de los mismos empresarios transportistas que por su necedad de no instalarle cámaras de seguridad a sus unidades ponen en riesgo a los usuarios, en ocasiones, son los mismos choferes que a veces están de acuerdo con los delincuentes para asaltar a los pasajeros, y peor aún, cuando ya muy noche circulan algunas unidades del transporte público y son pocos los pasajeros, los mismos choferes junto con sus acompañantes han llegado a violar a las mujeres pasajeras sin que ninguna autoridad haga nada al respecto, tan solo en el Estado de México las diversas corporaciones policiacas han hecho revisiones a los pasajeros en las unidades, sin embargo, es una muy mala estrategia, porque el que va a robar sol ose sube menos de 5 minutos y de nuevo se vuelve a bajar, los policías lo único que hacen es acosar a los pasajeros hombres y mujeres, el Estado de México ocupa el primer lugar a nivel nacional en robo a transporte público, en el Estado de Sonora es un lugar muy violento donde diariamente matan mínimo a 5 personas pasando ya por encima del Estado de Sinaloa que antes era violento, para acabar con las violaciones de mujeres en el transporte público a nivel nacional se debe imponer la aplicación de transporte público el cual detalla información general de quien va manejando la unidad, el número de unidad y de placas, ruta en tiempo real, incluso, los pasajeros pueden ir calificando mientras mediante una encuesta aplicada a pasajeros, una vez que suba el pasajero a bordo de la unidad en automático suena el celular para calificar la unidad del transporte y el chofer, esta aplicación la mayoría de los que se dicen llamar empresarios del transporte no de los usuarios, entonces, que ellos no tengan derecho a subsidios precisamente porque no quieren modernizar el transporte y sus aplicaciones, es importante cuando una dama va a bordo de una unidad que ella misma sepa quién va manejando, como se llama el chofer y el número económico de la unidad, para que les avise a sus familiares en que unidad va y el tiempo en que va a llegar a su destino, esto es prestar un buen servicio de transporte público y no los intentos de empresarios de transporte que ni saben nada en la materia, Autotransporte Federal siempre ha estado en la mejor disposición para modernizar el transporte en coordinación con los empresarios, de igual forma en algunos Estados también las dependencias de Movilidad, pero, si los empresarios no quieren o simplemente están tramitando amparos para que no bajen ninguna aplicación entonces algo mal hay, hay que modernizar, revolucionar el transporte público de pasajeros, turismo y carga.