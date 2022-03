Panorama

Alejandro Espinosa Herrera

¿Cómo mueren las democracias?

Al escribir estas líneas, en Estados Unidos llevan dos días contando voto por voto y aún no sabemos quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. La elección está cerradísima, pero si no hubiera nada sospechoso, lo más probable es que Joe Biden del partido Demócrata sea el ganador. Desafortunadamente, Donald Trump ya ha declarado que no piensa aceptar su derrota, poniendo en entredicho la legitimidad de la elección, y que quiere que cientos de miles o millones de votos sean anulados. Pero únicamente en los estados en donde va perdiendo. No sólo no quiere reconocer su derrota, sino que ya tiene cientos de abogados interponiendo demandas para anular votos. Puede incluso negarse a ceder el poder, lo cual causaría una crisis constitucional e institucional.

Estados Unidos se ufana en afirmar que son la democracia moderna más antigua del planeta. Un ejemplo para el resto del mundo, siendo un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, cuya característica principal es respetar la voluntad que el pueblo transmite mediante el voto. Lo que está pasando en Estados Unidos es preocupante y hace que nos preguntemos qué consecuencias puede tener todo esto para la democracia de un país y para el futuro de su población.

Las democracias están lejos de ser perfectas, pero los países que han abandonado la democracia se han arrepentido. Lo normal es que se piense que las democracias mueran por un golpe de estado. Cientos de estos ejemplos abundan en la historia de América Latina. La historia es conocida: un general poderoso o un grupo de militares descontentos, toman el poder por las armas, normalmente asesinando al presidente en turno. En México el ejemplo es Victoriano Huerta con Francisco I. Madero.

Sin embargo, en la actualidad las democracias no mueren por las armas, sino a manos de presidentes electos democráticamente. Desafortunadamente, este tipo de líderes deciden seguir un camino autoritario, destruyendo la democracia desde dentro. Dentro de las estrategias que siguen están crear una nueva constitución que les otorgue más poder o extienda su periodo de gobierno, reelegirse mediante referéndums justificando que el “pueblo” es quien quiere que ellos sigan, desconocer a la suprema corte o aumentar el número de magistrados de la misma con allegados al presidente, pasar por encima del congreso o desconocerlo completamente.

Este tipo de líderes presentan varios síntomas que los identifican. El primero de ellos es una negación a reconocer la derrota. El segundo es afirmar sin ningún tipo de evidencia que hay fraude electoral. El tercero es dividir a la nación mediante un discurso patriotero, en donde los patriotas son sólo aquellos que lo apoyan. El cuarto es que las instituciones están quebradas, y que la única forma de demostrar que funcionan es si ellos ganan.

Donald Trump tiene todo lo anterior. Aunque patalee, es probable que no siga como presidente de Estados Unidos. El problema es que él, ya ha plantado la semilla de la división y la desconfianza, semillas que poco a poco van erosionando el tejido social, eventualmente destruyendo la confianza que la sociedad tiene en un gobierno democrático. Tristemente, esto ya está pasando y la evidencia es que 45% de los estadounidenses que fueron a votar lo hicieron por Trump.

Aunque los demócratas ganen la presidencia, los siguientes 4 años van a ser dificilísimos. Estados Unidos es un país dividido, donde el racismo y la violencia ya no se esconden. Con cientos de protestas sociales. Con grupos progresistas que exigen un cambio, pero que al mismo tiempo parecen ser inflexibles en sus demandas. Por el otro lado tenemos a grupos sociales, principalmente blancos, que buscan proteger sus privilegios y que no quieren compartir los mismos con negros y latinos.

La noticia no es que Donald Trump ya no será presidente de Estados Unidos. La noticia es que casi la mitad de la población votó por él, mandando el mensaje que quieren que Estados Unidos sea el país que Trump busca que sea. Inclusive si es uno más autoritario.

columnapanorama@gmail.com

Instagram: @elaleox