¿Cómo pueden ellas estar seguras?

Nos estamos equivocando. Feamente. Absurdamente. Al descalificar los hechos violentos en la marcha de mujeres del domingo pasado. Acaso, ¿habría que esperar reclamos suaves de una madre a la que le asesinaron a su hija? ¿Solicitudes dulces de una joven estudiante que fue violada por un taxista cuando iba de regreso a su casa? Oigan, no queremos molestar, pero si no es mucha molestia quisiéramos que no nos mataran, que no nos violaran, que no arrojaran nuestros cuerpos desmembrados como si fueran desechos inmundos. ¿Así suplicaría usted si hubieran raptado a su hija y luego encontrada entre matorrales con señales de violencia? Creo que no. Sobre todo, cuando las autoridades no han hecho nada para frenar los crímenes contra las mujeres.

La violencia no se justifica con nada. Pero, ¿por qué no nos indignamos las veces en que la CNTE golpeó policías o cuando en sus protestas murieron personas, como en Nochixtlán o en Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo? ¿Por qué no censuramos el vandalismo de los estudiantes normalistas que tantas veces han dañado edificios públicos y monumentos? Eso, en buen castellano, se llama doble moral.

Lo más lamentable es que al prestar atención en los destrozos nos estamos olvidando de lo que en verdad importa: la violencia contra la mujer y el feminicidio. Actualmente, diez mujeres son asesinadas todos los días en México. Y en medio de las protestas del Día Internacional de la Mujer, otras once mujeres fueron asesinadas en el país. Eso es lo que a todos debería interesar.

El 8 y 9 de marzo debe ser motivo para ponernos a repensar qué estamos haciendo ante la crueldad impune contra las mujeres. En México, 4 de cada 10 han sido violentadas y 6 de cada 10 se sienten inseguras cuando salen a las calles. Por eso no deberíamos perder la oportunidad para fastidiar nuestra conciencia que parece estar satisfecha con esos números. Hoy corresponde escuchar el dolor de las víctimas.

EN SUS ZAPATOS

Ser mujer en un país de machos es estar en peligro constante. Además de que sus libertades son coartadas, no están seguras ni en su propia casa. Los Registros de Mortalidad del INEGI, informan que uno de cada tres feminicidios ocurre en el hogar y casi siempre por la pareja, familiar o algún conocido.

Si nos pusiéramos en sus zapatos comprenderíamos que por el miedo están obligadas a aprender desde que son niñas a cómo sentarse, cómo mirar, cómo sonreír, cómo saludar y hasta cómo divertirse. Todo ello para que un hombre, desconocido o no, no cofunda alguna actitud suya como una provocación, como una invitación a hacerle daño.

Y si son calculadoras es por el peligro que corren diariamente. Si en una calle solitaria se topan con un grupo de hombres, tienen que calcular sus opciones para salir ilesas; si van solas en un taxi y de pronto éste toma un rumbo desconocido, tienen que calcular cómo salir de ahí; si alguien las sigue en la noche, tienen que calcular si pueden correr con los zapatos que llevan puestos; si se quedan solas en la oficina y uno de sus compañeros las queda viendo fijamente, tienen que calcular si pueden defenderse. Y si las lastiman, tiene que calcular cómo explicar que las lastimaron, para que les crean.

En México las cosas siempre han sido así para las mujeres. Aunque, es innegable la manera exponencial en que los abusos han ido en aumento los últimos años.

En 2019, se recibieron 197 mil 693 llamadas al 911 por emergencias de violencia contra la mujer; 5 mil 347 llamadas de emergencias de abuso sexual; 5 mil 470 por emergencias de acoso sexual; 274 mil 487 por violencia de pareja y 3 mil 874 por violación. Ese año, entre enero y septiembre, 2 mil 833 mujeres fueron asesinadas.

Por otro lado, entre enero y noviembre, se denunciaron 21 mil 407 casos por violación sexual; 3 mil 837 por acoso sexual; mil 426 por hostigamiento; nueve por incesto, entre otros.

Así que no pidamos suavidad en los reclamos. Reconozcamos la fuente del enojo.

Además, ¿cómo pueden ellas estar seguras si desde el poder se les ha criminalizado y socialmente siguen siendo discriminadas?

En primer lugar, está el machismo de los mexicanos, por el que se cree que el lugar de las mujeres está en la casa, en la cocina y procreando hijos.

Segundo, el propio presidente de la República ha dicho que detrás de los movimientos feministas hay oscuros intereses políticos. Incluso, hasta ha culpado al neoliberalismo de la descomposición del tejido social, es decir, a un modelo económico. Es como si dijéramos que la culpa de que hayan matado a nuestra compañera de trabajo es porque el gobierno tuvo la maldita idea de firmar un tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Así de ilógico.

Días antes de la marcha, funcionarias del gabinete presidencial, quienes tampoco parecen entender la dimensión del problema, desvirtuaron el movimiento con términos ocurrentes como “fakeminismo”. Trataron de apoyar el argumento del primer mandatario sobre la manipulación de la que supuestamente fueron objeto los millones de mujeres que el domingo salieron a exigir respeto, seguridad y alto a los feminicidios.

No vayamos tan lejos. Autoridades como la alcaldesa de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Jerónima Toledo Villalobos, de extracción morenista, no se ha ocupado de diseñar estrategias contra el aumento de los feminicidios, secuestros, violaciones sexuales y acoso sexual contra las mujeres en su municipio, que por el alto nivel de violencia y criminalidad pasó de Pueblo Mágico a ciudad de las pesadillas.

Otro caso es el de Carlos Morales Vázquez, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, también de MORENA, que ante la denuncia de varias trabajadoras del Ayuntamiento que han sufrido acoso sexual de parte de sus superiores, contestó que los funcionarios son las víctimas de señalamientos falsos y que no hará caso porque si no se quedaría sin funcionarios (sic).

Valga decir que nada más en enero pasado se registraron 126 delitos por violencia de género en la capital de Chiapas. 93 por violencia familiar; 10 por pederastia; 9 violaciones; 5 por acoso sexual, entre otros. A esto súmele los abusos de los policías municipales, que extorsionan y violan los derechos tanto de conductores como de transeúntes. No se puede confiar ni en los agentes del orden.

A la sazón, si no hay compromiso de parte de los gobernantes, ¿cómo puede una mujer estar segura?

ENTENDER EL PROBLEMA

No es locura la violencia en las protestas feministas. Tampoco es ceguera. Eso que parece una ofensa es un grito de dolor y una exigencia a ser escuchadas. Las mujeres no pueden seguir siendo violadas, lastimadas y asesinadas sólo por ser mujeres.

Como ciudadanos es nuestro deber cambiarnos el chip que nos llevó a ser un país de machos y hacer consciencia ante el problema, pero resolverlo es responsabilidad del gobierno. Y lo primero que debe hacer es diseñar políticas que busquen cerrar la brecha de desigualdad de género, para que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades de superación, para que ganen el mismo salario por el mismo trabajo y por las mismas horas laborales, por mencionar algo. Así como combatir la impunidad.

Entendamos que las mujeres no son quienes tienen que cambiar de actitud, su forma de vestir o de ser. Lo que necesita cambiar es nuestra cultura y nuestras instituciones. ¡Chao!

