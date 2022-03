Asesoría Legal

Como se administra un ayuntamiento

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Llevar el control administrativo de un gobierno municipal no es cualquier trabajo, es llevar un orden de forma estricta, hay que apegarse al Reglamento de la Contraloría Municipal, la edad no importa, la capacidad si, si una persona joven o adulta no sabe sus funciones como contralor entonces que renuncie a su cargo, también hay que apegarse a la Carta Magna (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), ya que a su vez es la que otorga facultades a los Ayuntamientos para aprobar los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, La contraloría municipal no puede quedar en manos de cualquier persona, tiene que ser experta en situaciones de fiscalización debido a que, la contraloría municipal es un órgano regulador de fiscalización de los recursos públicos, y es su deber propiciar no solo un buen manejo, sino eficaz y eficiente, el cual tiene que coadyuvar a satisfacer las legítimas necesidades de la sociedad, respecto al combate de la corrupción e impunidad, a través del impulso de acciones preventivas, sin menoscabo del ejercicio firme, dinámico y efectivo de acciones correctivas, en la mayoría de los Ayuntamientos casi casi quienes mandan son las secretarias y el séquito de empleados de los que están rodeados los presidentes municipales, tomándose en la mayoría de las veces atribuciones que no les corresponde, no pueden beneficiar a ciertas personas y perjudicar a otros, deben dejar actuar libremente también al encargado o encargada de Contraloría municipal, el cual tiene por objeto la vigilancia y evaluación del desempeño de las distintas áreas de la administración municipal para promover la productividad, eficiencia, eficacia, esto, a través de la implementación de sistemas de control interno adecuado a las circunstancias, también se deben vigilar los recursos patrimoniales del Municipio y de igual manera los que provengan del Gobierno Estatal y Federal, se debe llevar a cabo auditorías en las dependencias y organismos descentralizados municipales, verificando el destino de los fondos públicos ya sean propios o transferidos, se debe también vigilar las obras realizadas por el Municipio o con la participación de terceros y que se ajusten a las especificaciones fijadas, los contralores municipales deben conocer muy bien lo que a ellos les competen, no solo porque sean recomendados van a ocupar un cargo donde ni siquiera saben por donde van a empezar, también deben llevar a cabo las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos municipales en términos de la Ley, entre muchas otras actividades, otro tema importante es que Contraloría de cada Municipio exija que los concursos de las obras se realicen de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Obra Pública Estatal o Federal, en relación a los síndicos son los encargados de defender los intereses municipales, de dignificar la labor de la Sindicatura como institución fundamental de un municipio libre, se deben atender satisfactoriamente a los procesos legales a través de sus funcionarios públicos altamente calificados y socialmente comprometidos para otorgar al Ayuntamiento la seguridad jurídica necesaria en el marco de la legalidad, obviamente en concordancia con algún plan municipal de desarrollo, llevando a cabo las mejores prácticas gubernamentales y políticas públicas en beneficio de la ciudadanía, en relación a las funciones de un presidente municipal el cual, es denominado Jefe de la Administración Municipal en términos de Ley, es el que presiden las sesiones y dirige los debates, es el que propone los nombramientos del Oficial Mayor, Secretario, Tesorero y entre otros titulares de dependencias municipales, sin embargo, los nombramientos se deben dar conforme a la Ley, no por el hecho de que solo haya sido elegido por el pueblo va hacer lo que quiera en los nombramientos o lucrar con ellos, debe visitar los poblados y localidades que pertenezcan a su Municipio para verificar los trabajos realizados o lo que necesita la gente en los lugares asentados y distanciados de la cabecera municipal, en tiempos de desastres naturales o enfermedades como lo que actualmente está pasando es acudir y ayudar a quienes menos tienen con despensas debido a la falta de trabajo y cierre temporal de negocios, tanto el cabildo como el que lo preside deben acudir a las colonias, localidades y poblados alejados sin distinguir colores de partidos, un presidente solo puede tener un asesor y no permitir que ninguna secretaria se tome atributos que no le corresponden, de lo contrario estaría cavando su tumba política gracias a que están rodeados de gente inexperta políticamente hablando, hay presidentes municipales y personal administrativo que abusan en el ejercicio de sus funciones, de hecho, no saben siquiera donde están parados ni el lugar que están pisando, Mercadotecnia De México ha realizado un sinfín de investigaciones mercadológicas a petición de presidentes municipales, la representación de los estudios en localidades, poblaciones y colonias alejadas es la presencia física de las primeras autoridades municipales, se logran objetivos a favor de las personas, de quienes menos tienen, que cada dependencia municipal tenga sus propias iniciativas, sin embargo, no todos los que son titulares de dependencias municipales incluyendo a las primeras autoridades de los municipios tienen iniciativa, es más, ni siquiera visión política tienen, pero, EL PUEBLO TIENE LO QUE SE MERECE.